JEE Main 2022 परीक्षा आज से, जानें बी आर्क और बी प्लानिंग का पेपर पैटर्न...स्टूडेंट्स यह बरतें सावधानी

इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 गुरुवार से शुरू होने वाली (JEE Main exam from 23rd June) है. परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्टूडेंट एडवाइजरी व सब्जेक्ट स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं. इसमें बताया गया है कि स्टूडेंट्स को कंप्यूटर व संबंधित उपकरण ठीक से कार्य नहीं करने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाएगा. साथ ही बताया गया है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ ओरिजिनल वेलिड आईडी लाना जरूरी है. निजी संस्थानों के आईडी कार्ड मान्य नहीं होंगे.

CUET UG 2022 Dates Out: जुलाई से अगस्त तक होगी सीयूईटी यूजी परीक्षा, यहां देखें पूरा शेड्यूल

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2022) की परीक्षा तारीखों की घोषणा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कर (CUET UG 2022 Dates Out) दी है. जुलाई और अगस्त महीने में 10 दिन यह परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें करीब साढ़े 9 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे. वहीं, एनटीए ने 2 दिनो के लिए रजिस्ट्रेशन और करेक्शन विंडो भी खोल दिए हैं. यहां देखिए पूरा शेड्यूल...

Bundi Mine Drown Case: बंद पड़ी खदान में नहाने गई थी बच्चियां, एक डूबी तो दूसरी गई बचाने...दोनों की मौत

बूंदी जिले के डाबी इलाके में खान में भरे हुए पानी में 2 बालिकाओं के डूबने का मामला सामने आया (Bundi Mine Drown Case) है. दोनों बालिकाओं के शव को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाल लिया गया. जिसके बाद उन्हें चिकित्सालय में रखवाया. जहां पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी. घटना की सूचना मिलने पर डाबी थानाधिकारी धर्माराम भी मौके पर पहुंचे. उनके अनुसार बच्चियां कविता और सुमन भील राजपुरा की निवासी थीं. घटना के बाद से ही दोनों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है.

Rajasthan Police Action: 5 महीने में राजस्थान पुलिस ने दबोचे 13,956 तस्कर, फिर भी नहीं थम रही तस्करी

पुलिस ने हथियार तस्करी में लिप्त कुल 1,931 तस्कर गिरफ्तार किए (Rajasthan Police Action On Smugglers). मादक पदार्थों की तस्करी में जुटे कुल 1,348 तस्कर गिरफ्तार किए. इस दौरान बड़ी तादाद में नाबालिगों को भी निरुद्ध किया गया जो तस्करी के गंदे खेल में लिप्त पाए गए. लेकिन इस सबके बावजूद भी तस्करी की वारदातों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है.

Rajasthan tourism : कोरोना की वजह से राजस्थान का पर्यटन उद्योग आया जीरो पर, अगले 2 साल डोमेस्टिक टूरिज्म पर सर्वाइव करना पड़ेगा-विश्वेंद्र सिंह

पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का कहना है कि कोविड-19 के चलते प्रदेश का पर्यटन जीरो पर आ गया. अब प्रदेश के पर्यटन को डोमेस्टिक टूरिज्म पर निर्भर रहना पड़ेगा. हालांकि सरकार प्रयास करके राज्य के पर्यटन को जल्द खड़ा करने की कोशिश कर रही (Tourism minister on efforts to grow tourism in state) है. उन्होंने ईस्टर्न कैनाल योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी निशाना साधा.

Exclusive Interview : आसान नहीं था शौक को हुनर की शक्ल देना...जुनून ने शायर बना दिया - सपना मूलचंदानी

राजस्थान की बेटी ने शायरी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. सिंधी परिवार में जन्मी और पली-बढ़ी सपना मूलचंदानी का साहित्य से कोई ताल्लूक नहीं रहा. खास बात यह है कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद (Ajmer Software Engineer Became Shayar) सपना ने अपना सपना सच कर दिखाया है. शायरी के जुनून में उन्होंने खुद उर्दू सीखी और अपने शायरी के सफर को आगे बढ़ाते हुए वह इस मुकाम पर पहुंच गई हैं कि देश के नामचीन शायरों के साथ अब वह मंच साझा करने लगी हैं. ईटीवी भारत पर देखिए उभरती हुई युवा शायरा सपना मूलचंदानी का खास इंटरव्यू...

RSS की प्रांत प्रचारक बैठक 7 जुलाई से होगी झुंझुनू में, मोहन भागवत समेत कई संघ पदाधिकारी होंगे शामिल

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय स्तर की "प्रांत प्रचारक बैठक" 7 से 9 जुलाई तक राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित होगी (All India level meeting of RSS). इसमें सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत समेत सभी प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक शामिल होंगे.

निर्माणाधीन छत पर कार्यरत तीन मजदूर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए, एक की मौत...दो घायल

नागौर जिले के रियाबड़ी इलाके में थावला थाने में निर्माणाधीन मार्केट की छत पर मार्बल फिटिंग का कार्य कर रहे तीन मजदूर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए (Three laborers came in grip of high tension line). इस हादसे में तीनों मदजूर गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया जहां एक मजदूर को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया और बाकी दो मजदूरों की हालत गंभीर है.

Jaipur Municipal Corporation : कचरे के ढेर पर शहर, अधूरे संसाधनों के साथ बीवीजी को किया जा रहा बाय-बाय

जयपुर जिले में हेरिटेज नगर निगम और ग्रेटर नगर निगम ने कचरा संग्रहण करने वाली कंपनी बीवीजी को लगभग बाहर का रास्ता दिखा दिया है (garbage dump in jaipur city). जिसके बाद शहर के सभी वार्डों की सफाई व्यवस्था खराब हो गई. शहर में बिगड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षदों ने निगम प्रशासन पर सवाल उठाए हैं.

ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को मिलेंगे रिप्स-2019 के लाभ, सीएम गहलोत ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स-2019 का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन (Rural tourism units will get the benefits of RIPS 2019) कर दिया है.