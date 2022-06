Jodhpur Trader Kidnapping Case: मनी डील का ऑडियो वायरल, 'वसूली कर्ता' बोला- 'उड़ कर आओ चाहे चलकर आओ, मुझे मेरी रकम चाहिए',

जोधपुर पुलिस और एनसीबी मार्बल व्यापारी सुमेरा राम की गिरफ्तारी (Jodhpur Trader Kidnapping Case) को लेकर आमने सामने हैं. अब तक पुलिस के दावों का जवाब दे रही एनसीबी अब बैकफुट पर आती दिख रही (NCB Vs Jodhpur Police) है. बैकफुट पर लाने का काम एक ऑडियो क्लिप ने किया है. इस ऑडियो के वायरल होने के बाद एनसीबी के दावों की पोल खुल रही है. मादक पदार्थों के खिलाफ एक्शन लेने वाली एनसीबी खुद कटघरे में खड़ी की जा रही है.

जैसलमेर में चिंकारा हिरण के शव मिलने का सिलसिला जारी, 2 दिनों में मिले 13 शव...सोलर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज

जैसलमेर जिले के लखासर गांव में लगे ईडन सोलर प्लांट के पास चिंकारा हिरणों के शव के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है. लगातार 2 दिन में करीब 13 दुर्लभ चिंकारा के शव मिले हैं. वन्य जीव प्रेमियों को शक है कि सोलर कंपनी वालों ने ही इनकी हत्या की है. लगातार शव मिलने के बाद ईडन सोलर कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है.

Road Accident In Bhilwara: भीलवाड़ा में चार ट्रकों की एक के बाद एक भिड़ंत, 1 चालक की हालत गंभीर

भीलवाड़ा में बुधवार नेशनल हाइवे पर एक बाद एक कर 4 ट्र्क टकरा गए (Road Accident In Bhilwara). हादसे में 3 घायल हो गए जिसमें से 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है. एक घायल के मुताबिक आरटीओ की औचक नाकाबंदी और अवैध वसूली इसका कारण रही.

Murder In Nagaur: चाकू से गोदकर युवक की हत्या

नागौर जिले के कुचेरा थाना क्षेत्र के खजवाना गांव में चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी (Man Stabbed To death In Nagaur) गई. गुरुवार सुबह हुई इस घटना से गांववाले गमजदा हैं. पुलिस को रिपोर्ट कर दिया गया है. इस मामले में सही वजह क्या थी फिलहाल इस पर कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है. लोगों का कहना है कि मृतक और आरोपी आपस में परिचित थे.

Mysterious Light spotted At Border: भारत-पाक सीमा पर आसमान में अचानक चमकी रोशनी! धमाके का दावा...देखें वीडियो

भारत पाक बॉर्डर पर रहस्यमय लाइट स्पॉट की गई. बुधवार रात को कई किलोमीटर तक आसमान में फैली रोशनी (Rocket like object Seen at indo pak Border) से बीकानेर वासी सकते में आ गए. इंटेलिजेंस एजेंसियां भी अलर्ट मोड में हैं और रहस्मयी रोशनी की सच्चाई जानने में जुट गई हैं. ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

Kotra Jailer Hits Prisoner: कोटड़ा जेल के कैदी को जेलर ने लाठी डंडों से पीटा, पीड़ित बोला- मांगे थे 10 हजार

उदयपुर के आदिवासी बहुल कोटड़ा में जेलर पर कैदी ने लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटने का आरोप (Jailor Attacks Prisoner In Kotra) लगाया है. कैदी का ये भी कहना है कि भ्रष्ट अधिकारी उससे 10 हजार रुपए की डिमांड की (Kotra Jailer Demands 10 Thousand) थी.

Vasundhara Raje in Sirohi: सिरोही में वसुंधरा का जोरदार स्वागत, विधायक समाराम की पुत्री के विवाह में हुईं शामिल

राजस्थान का पूर्व मुख्यमंत्री बुधवार को सिरोही जिले के दौरे (Vasundhara Raje in Sirohi) पर रहीं. वे विधायक समाराम गरासिया के पुत्री के विवाह में शरीक होने पहुंचीं. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजे का जोरदार स्वागत किया और समर्थन में नारा लगाया.

CUET UG 2022 Dates Out: जुलाई से अगस्त तक होगी सीयूईटी यूजी परीक्षा, यहां देखें पूरा शेड्यूल

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2022) की परीक्षा तारीखों की घोषणा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कर (CUET UG 2022 Dates Out) दी है. जुलाई और अगस्त महीने में 10 दिन यह परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें करीब साढ़े 9 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे. वहीं, एनटीए ने 2 दिनो के लिए रजिस्ट्रेशन और करेक्शन विंडो भी खोल दिए हैं. यहां देखिए पूरा शेड्यूल...

Bundi Mine Drown Case: बंद पड़ी खदान में नहाने गई थी बच्चियां, एक डूबी तो दूसरी गई बचाने...दोनों की मौत

बूंदी जिले के डाबी इलाके में खान में भरे हुए पानी में 2 बालिकाओं के डूबने का मामला सामने आया (Bundi Mine Drown Case) है. दोनों बालिकाओं के शव को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाल लिया गया. जिसके बाद उन्हें चिकित्सालय में रखवाया. जहां पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी. घटना की सूचना मिलने पर डाबी थानाधिकारी धर्माराम भी मौके पर पहुंचे. उनके अनुसार बच्चियां कविता और सुमन भील राजपुरा की निवासी थीं. घटना के बाद से ही दोनों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है.

मिलिए इन राजस्थान के युवाओं से जिन्होंने प्लास्टिक का ढूंढा विकल्प!

1 जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने वाला है. इसे ध्यान में रखते हुए लोग प्लास्टिक का सब्सीट्यूट तलाशने में जुटे हुए हैं, लेकिन जयपुर के एक रेस्टोरेंट संचालकों ने काफी समय पहले ही प्लास्टिक डिस्पोजल बंद करते हुए पेपर कप और रियूजेबल गिलास में सर्व करना शुरू कर दिया था.