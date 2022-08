JEE Advanced 2022 का एडमिट कार्ड जारी, इस बार नहीं देनी कोरोना संबंधी अंडरटेकिंग

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे (IIT Bombay) की तरफ से 28 अगस्त को आयोजित की जाने वाली जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड 2022 (jee advanced 2022) के प्रवेश पत्र आज जारी कर दिए गए हैं. आईआईटी बॉम्बे ने इसके लिए आज सुबह 10:00 का समय तय किया था और उसी समय ये जारी कर दिए गए हैं. बीते 2 सालों की तरह इस बार कोविड-19 से संबंधित सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग की बाध्यता हटा ली गई है. हालांकि परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के पहले विद्यार्थी का तापमान अवश्य मापा जाएगा, लेकिन किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में शामिल होने से रोकने का कोई प्रावधान नहीं है.

Rajasthan Weather Update मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, इन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट

प्रदेश में नया मौसमी तंत्र सक्रिय होने से फिर से मेघ मेहरबान हो रहे हैं. बारिश होने से मौसम खुशनुमा बना हुआ है. वहीं, कई जगह मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है. टोंक, कोटा समेत आसपास की जगह पर तेज बारिश का दौर जारी है. चंबल में पानी का बहाव तेज हो गया है. सीजन में पहली बार त्रिवेणी नदी बह रही है. त्रिवेणी नदी 7.30 मीटर की ऊंचाई पर बहती हुई नजर आई. बीसलपुर बांध का जलस्तर मंगलवार को 313.65 आरएल मीटर दर्ज किया गया है.

जयपुर शहर में 24 अगस्त को नहीं होगा पानी सप्लाई, 6 घंटे का शटडाउन

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की ओर से बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना के बीसलपुर इन्टेक पम्पिंग स्टेशन पर वाल्व (एनआरवी) बदलने और सेन्ट्रल पार्क पम्पिंग स्टेशन पर काॅमन हैडर के वाल्व की मरम्मत के कारण बुधवार 24 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक शटडाउन लिया जाएगा (Drinking water supply will be disrupted six hours). जिसके कारण जयपुर शहर में शाम की पानी सप्लाई बाधित रहेगी. विभाग की ओर से जरूरत पड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों से पेयजल सप्लाई किया जाएगा.

धौलपुर में डरा रही चंबल नदी, खतरे के निशान को किया क्रॉस, 80 गांव पर संकट

चंबल में सहायक नदियों से पानी की आवक होने पर लगभग 10 क्यूसेक पानी मौजूदा वक्त में निकल रहा है. जिसे लेकर प्रशासन फिक्रमंद है. उनका तर्क है कि जिस अनुपात में पानी की आवक हो रही है, उससे जिले के 80 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है (Dholpur 80 villages under Threat). जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में हुई बारिश के बाद गांधी सागर और काली सिंध से पानी को कोटा बैराज में रिलीज किया गया है.

लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें ऐसी कि खुश नहीं छात्रनेता, राजनीतिक करियर पर लगा ग्रहण

छात्रनेता मानते हैं कि छात्रसंघ चुनाव में लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों ने कइयों की राजनीतिक गाड़ी के टायर में कील का काम कर दिया है (Rajasthan Student Union Election 2022). नियमों के कारण छात्र राजनीति अब सालभर तक सिमट कर रह गई है. नियमों के जाल में सब फंस कर रह गए हैं. अब सर्वोच्च बॉडी के किसी भी पद पर चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी नियमों के चलते दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते जबकि 2005-06 से पहले छात्रनेता पांच से छह साल तक विश्वविद्यालय की राजनीति में सक्रिय रहते थे.

Student Union Election 2022 कोटा यूनिवर्सिटी में निर्दलीय और ABVP के बीच टक्कर, गवर्नमेंट कॉलेज में संयुक्त मोर्चा की चुनौती

राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव आगामी 26 अगस्त को होने हैं. कोटा जिले की बात की जाए तो कोटा विश्वविद्यालय समेत 13 कॉलेजों में छात्र संघ का चुनाव होगा. अखिल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया और संयुक्त मोर्चा के प्रत्याशियों ने सोमवार को नामंकन पत्र दाखिल (Student Union Election 2022) किया. साथ ही एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी नामांकन किया है. हालांकि, एनएसयूआई ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है.

Road Accident in Nagaur रामदेवरा जा रहे 2 श्रद्धालुओं को टेंपो ने मारी टक्कर, मौत

नागौर जिले के खींवसर में मंगलवार सुबह एक अनियंत्रित टेंपो ने रामदेवरा जा रहे दो श्रद्धालुओं को कुचल दिया. हादसे (Road Accident in Nagaur) में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पांचौड़ी के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया.

भीषण बाढ़ से घिरा हाड़ौती, प्रशासन ने गांवों को खाली कराना शुरू किया

कोटा संभाग पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश (Heavy rain in Kota) के कारण भीषण बाढ़ में घिर गया है. जिससे संभाग का मध्य प्रदेश के साथ-साथ आपसी जिलों में भी संपर्क कट गया है. प्रशासन ने नदी के पास के क्षेत्र लो लाइन एरिया में बाढ़ का खतरा बढ़ने से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है. कोटा से झालावाड़ और झालावाड़ से बारां जाना बंद है. इसके साथ ही कोटा जिले के पीपल्दा उपखंड से भी संपर्क टूट गया है और सवाई माधोपुर का रास्ता भी बंद हो गया है. जिसके चलते लोग आवागमन नहीं कर पा रहे हैं.

झुंझुनूं के लाल का अंतिम संस्कार आज, पार्थिव शरीर संग पहुंचे भाई अपनों को देख फफक पड़े

झंझुनू के लाल शहीद हवलदार सतपाल सिंह के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर यात्रा निकाली जा रही है. आज राजौरी अटैक में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद का उनके गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा. इस यात्रा में अपने छोटे भाई के पार्थिव शरीर को गांव लेकर पहुंचे बड़े भाई नायक सूबेदार राजेश को देख लोगों की आंखें भीग गईं.

तीनों बिजली कंपनियों में टेक्नीकल असिस्टेंट 3 भर्ती परीक्षा, 1512 पदों के लिए 27 अगस्त को फेज 2 एग्जाम

राजस्थान की तीनों बिजली कंपनी जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम (JVVNL, AVVNL, JDVVNL) में टेक्नीकल असिस्टेंट ग्रेड-3 (Technical Assistant 3 Recruitment Exam) के 1512 पदों के लिए सेकेंड फेज की परीक्षा 27 अगस्त को होगी. प्रदेश के 9 जिलों (जयपुर, अलवर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़) में परीक्षा के लिए 58 सेंटर बनाए गए हैं. एक ही पारी में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा होगी. परीक्षा की नोडल एजेंसी जयपुर डिस्कॉम है.