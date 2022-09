Congress President Poll: समर्थकों की इच्छा- अध्यक्ष और CM दोनों पदों पर रहें गहलोत, भाजपा ने कसा तंज

सीएम गहलोत बतौर अध्यक्ष कांग्रेस की कमान संभाले तो राजस्थान में सीएम के तौर पर जिम्मेदारी निभाएं- ऐसा राजस्थान मंत्रिमण्डल के सदस्य, विधायक और समर्थक चाहते हैं. विधानसभा के बाहर मीडिया से मुखातिब गहलोत के खास सिपाहसालार और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपनी राय बताई (Khachariyawas On CM Gehlot Nomination) जिसमें एक व्यक्ति एक पद के प्रति खास आसक्ति नहीं दिखी. इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा की पैनी नजर है.

स्पीकर सीपी जोशी ने बीजेपी विधायक को लगाई फटकार, बोले- मंत्री धारीवाल को देख न बने सांड

गुरुवार को राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Legislative Assembly) में बयानों की पराकाष्ठा देखने को मिली, जहां सदन में बीजेपी विधायक मदन दिलावर (BJP MLA Madan Dilawar) को स्पीकर सीपी जोशी ने (Speaker CP Joshi) लताड़ लगाई. इस दौरान स्पीकर ने कहा कि जिस तरह से सांड लाल कपड़े को देखकर अपना आपा खो देता है, ठीक वैसे ही आप भी मंत्री शांतिलाल धारीवाल को देखकर खड़े हो जाते हैं.

Congress President Row: गहलोत ने छोड़ी कुर्सी तब भी पायलट के लिए आसान नहीं होगी राह!

कांग्रेस के साथ ही पूरे देश की राजनीति का केंद्र इन दिनों राजस्थान बना हुआ है. हर किसी की नजर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर है (Gehlot Vs Pilot) कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होती है तो क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है? इस सवाल ने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को पशोपेश में डाल दिया है.

Special: 6 बार कैंसर को मात देने वाले जयंत बने पीड़ितों के लिए मसीहा

कैंसर का जिक्र होते ही मन में खौफ और पीड़ा की स्थिति (fear of cancer) उत्पन्न होती है. घर का माहौल बिगड़ जाता है, क्योंकि आज भी कैंसर उन चुनिंदा बीमारियों की सूची में शामिल है, जिससे निजात पाना आसान नहीं है. आज भले ही इस बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन इसका उपचार तकलीफ देह के साथ ही खासा महंगा है. कई बार तो कैंसर पीड़ित जीने की आस तक छोड़ देते हैं, लेकिन आज हम आपको अजमेर के एक ऐसे युवा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने कैंसर को एक बार नहीं, बल्कि 10 साल में 6 बार मात दी है और आज अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ ही एक प्राइवेट बैंक में बतौर सहायक मैनेजर नौकरी कर रहा है.

राजस्थान में PFI संगठन के 5 ठिकानों पर NIA की छापेमारी, 2 गिरफ्तार

एनआईए ने आज पूरे देश में पीएफआई संगठन के अनेक कार्यालयों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है (Nia raid pfi jaipur). राजस्थान के भी पांच शहरों में एक साथ रेड की गई है. टीम ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

REET Exam 2022: सितंबर अंत तक जारी हो सकता है रीट परीक्षा का परिणाम

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित रीट 2022 का परिणाम सितंबर माह में ही आने की संभावना है (REET Exam 2022 result expected). बोर्ड सूत्रों की माने तो प्रथम और द्वितीय लेवल का परिणाम तैयार किया जा चुका है. प्रदेश में 16.40 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में Appear हुए थे.

कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 24 से शुरू होगा नामांकन

कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार, अधिसूचना जारी होने के बाद अब नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि आठ अक्टूबर है.

Jaipur Mandi Rate: फ्लोर मिलों की मांग से गेहूं में तेजी, खाद्य तेलों में भी सुधार

फ्लोर मिलों की मांग से जयपुर मंडी में गेहूं में 25 रुपए क्विंटल की तेजी रही (Jaipur Mandi Rate) वहीं, मांग निकलने से खाद्य तेलों में भी सुधार देखा गया. कांडला पोर्ट पर सोया रिफाइंड तेल 100 और पाम ऑयल 50 रुपए क्विंटल तेज रहा. कोटा सोया रिफाइंड तेल के भाव भी तेज रहे लेकिन सरसों और सरसों कच्ची घाणी तेल स्थिर रहा. सामान्य कारोबार से चना, दाल-दलहन और चीनी के भावों में बदलाव नहीं हुआ.

जोधपुर में बेटों की हत्या कर पिता ने लगाई फांसी

झंवर थाना क्षेत्र के धवा गांव स्थित परिहारों की ढाणी स्थित एक मकान में बुधवार रात दो मासूम पुत्र और पिता के शव मिले. झंवर थानाधिकारी मनोज कुमार के मुताबकि बच्चों की मां खेत से लौटी तो घटना का खुलासा हुआ (Jodhpur Police on Suicide).अंदेशा है कि पुत्रों की गला दबाकर हत्या करने के बाद पिता ने फंदा लगाया (Jodhpur Father kills self after 2 sons).

कांग्रेस अध्यक्ष बनकर भी CM की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे गहलोत? दिल्ली में दिया ये फॉर्मूला...

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में नहीं उतरते हैं तो वे नामांकन करेंगे. इसी बीच बुधवार को दिल्ली पहुंचे गहलोत ने बड़ा बयान दिया. जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्च शुरू हो गई है कि क्या गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने इसका फॉर्मूला भी बताया.