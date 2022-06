Kota University: अब सांपों की पढ़ाई भी करेंगे विद्यार्थी...देश का दूसरा संस्थान जहां शुरू हो रहा ऐसा कोर्स

कोटा विश्वविद्यालय इस साल से पीजी डिप्लोमा में अप्लाइड रेप्टिलियन साइंस कोर्स (Applied Reptilian Science Course) शुरू करने जा रहा है. इस एक दिवसीय डिप्लोमा कोर्स की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है. दावा किया जा रहा है कि ये दूसरा संस्थान होगा, जहां इस तरह का कोर्स करवाया जाएगा.

Motor Accident Claims Tribunal: दुर्घटना में मृत प्रबंधक के वारिसों को 1.47 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश

दुर्घटना में मृत प्रबंधक के वारिसों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (Motor Accident Claims Tribunal) ने 1.47 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया है. मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पे एंड रिकवर के आधार पर बीमा कंपनी को मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है.

Assistant Professor Recruitment 2020 : सहायक आचार्य संस्कृत विषय की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी, 186 अभ्यर्थी सफल घोषित

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा 2020 के संस्कृत विषय की लिखित परीक्षा का परिणाम बुधवार को जारी कर (Assistant Professor Recruitment 2020 results out) दिया. इसमें 186 अभ्यर्थियों को अस्थाई रूप से साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है. पात्रता की जांच के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा.

स्वीडन से नागौर आए विदेशी दंपती ने अनाथ बच्चे को लिया गोद, अभिनंदन नाम दिया...अब विदेश में होगी परवरिश

अनाथ बच्चे को गोद लेने के लिए बुधवार को स्वीडन से एक दंपती (Foreign couple adopted orphan child) नागौर पहुंचे. सभी कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्होंने बच्चे को गोद लिया. बच्चे को अभिनंदन नाम भी दिया गया. इस दौरान नागौर बाल कल्याण समिति के सदस्यों के साथ ही जिला कलेक्टर भी मौजूद रहे. शाम को वे बच्चे को लेकर स्वीडन के लिए रवाना हुए. अब बच्चे की परवरिश स्वीडन में ही होगी.

घरों में पाले जा रहे खूंखार डॉग्स अब करने लगे आम लोगों पर हमला, बढ़ते मामलों के बावजूद मूकदर्शक बना निगम

जयपुर में स्ट्रीट डॉग्स के आम लोगों पर हमला करने के मामले तो आम हैं ही, अब घरों में पाले जा रहे खूंखार डॉग्स के भी अटैक करने के मामले सामने आ रहे (Dog bite cases rising in Jaipur) हैं. स्टेटस सिंबल के तौर पाले जा रहे इन खूंखार नस्ल के डॉग्स को लेकर निगम की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा. आलम ये है कि निगम का एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम गत फरवरी से ही बंद है.

मैं और सचिन पायलट भी पेशेंस रखकर बैठे हैं, हमें थकान नहीं होती: राहुल गांधी

एआईसीसी की सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमें थकने नहीं देती. उन्होंने कहा कि 2004 से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं, पेंशेंस नहीं आएगा तो क्या आएगा. राहुल गांधी ने इस दौरान सचिन पायलट का भी जिक्र (Rahul Gandhi mentions sachin pilot during AICC meeting) किया. उन्होंने कहा कि सभी नेता पेशेंस के साथ बैठे हैं. सचिन पायलट भी बैठे हैं, सुरजेवाला और अन्य नेता भी बैठे ही हैं.

स्वीडन से नागौर आए विदेशी दंपती ने अनाथ बच्चे को लिया गोद, अभिनंदन नाम दिया...अब विदेश में होगी परवरिश

अनाथ बच्चे को गोद लेने के लिए बुधवार को स्वीडन से एक दंपती (Foreign couple adopted orphan child) नागौर पहुंचे. सभी कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्होंने बच्चे को गोद लिया. बच्चे को अभिनंदन नाम भी दिया गया. इस दौरान नागौर बाल कल्याण समिति के सदस्यों के साथ ही जिला कलेक्टर भी मौजूद रहे. शाम को वे बच्चे को लेकर स्वीडन के लिए रवाना हुए. अब बच्चे की परवरिश स्वीडन में ही होगी.

सरकार की लेटलतीफी से फिर चना उत्पादक किसानों को होगा नुकसान, एमएसपी पर खरीद का लक्ष्य रहेगा कोसों दूर...

प्रदेश के चना उत्पादक किसानों को अपनी फसल का सही दाम न मिल पाने के कारण नुकसान होने की आशंकाएं हैं. राजस्थान में 29 जून को एमएसपी पर चने की खरीद बंद कर दी जाएगी (purchase of gram at MSP will stop on June 29). ऐसे में किसानों को अपनी फसल को कम दामों में बेचना पड़ सकता है. पढ़ें पूरी खबर...

CM Gehlot targets BJP: दिल्ली में भाजपा पर बरसे गहलोत, बोले- धर्म के नाम पर देश संभव, अखण्ड हो इसकी गारंटी नहीं

सूबे के सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली में स्पेशल प्रेस वार्ता को संबोधित (CM Gehlot targets BJP) किया. इस दौरान उन्होंने आरएसएस और भाजपा के अखंड भारत कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया. वोटों की राजनीति को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया. मुख्यमंत्री आज पूरे फॉर्म में नजर आए!

Ruckus in Resort: पूल पार्टी के बाद युवकों ने रिसॉर्ट में की तोड़फोड़, बिल देने को लेकर मैनेजर से हुआ था विवाद

जयपुर के एक रिसॉर्ट में पूल पार्टी के बाद युवकों ने बिल अदा करने को लेकर (Ruckus in Resort) हंगामा हो गया. युवकों का बिल को लेकर मैनेजर से विवाद हो गया जिसे लेकर देर रात युवक अपने अन्य साथियों के साथ दोबारा रिसॉर्ट पहुंचे और वहां जमकर तोड़फोड़ की. घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.