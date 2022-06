CM Gehlot targets BJP: दिल्ली में भाजपा पर बरसे गहलोत, बोले- धर्म के नाम पर देश संभव, अखण्ड हो इसकी गारंटी नहीं

सूबे के सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली में स्पेशल प्रेस वार्ता को संबोधित (CM Gehlot targets BJP) किया. इस दौरान उन्होंने आरएसएस और भाजपा के अखंड भारत कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया. वोटों की राजनीति को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया. मुख्यमंत्री आज पूरे फॉर्म में नजर आए!

Ruckus in Resort: पूल पार्टी के बाद युवकों ने रिसॉर्ट में की तोड़फोड़, बिल देने को लेकर मैनेजर से हुआ था विवाद

जयपुर के एक रिसॉर्ट में पूल पार्टी के बाद युवकों ने बिल अदा करने को लेकर (Ruckus in Resort) हंगामा हो गया. युवकों का बिल को लेकर मैनेजर से विवाद हो गया जिसे लेकर देर रात युवक अपने अन्य साथियों के साथ दोबारा रिसॉर्ट पहुंचे और वहां जमकर तोड़फोड़ की. घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

Jodhpur Trader Kidnapping Case: व्यापारी के अगवा होने को लेकर NCB और जोधपुर पुलिस आमने सामने, जानें क्या है पूरा मामला!

जोधपुर के मार्बल व्यावसायी सुमेराराम के अपहरण को लेकर एनसीबी के सीआई समेत 3 कर्मी शक के घेरे में हैं. व्यवसायी का आरोप है कि उसे जबरन एनडीपीएस एक्ट में फंसाया गया (Jodhpur Trader Kidnapping Case) और भारी रकम की डिमांड की गई.

Rajasthan Politics: राजस्थान कांग्रेस में चल रहा आंतरिक संघर्ष हमें मध्यावधि चुनाव की ओर ले जा रहा -अरुण चतुर्वेदी

राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने राजस्थान कांग्रेस सरकार (Arun Chaturvedi statement on Rajasthan congress) पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी में चल रहा आंतरिक संघर्ष मध्यावधि चुनाव की ओर ले जा रहा है.

Bhilwara ACB in Action : पार्षद व पार्षद पति को 1 लाख 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

भीलवाड़ा एसीबी ने बुधवार को वार्ड 29 की पार्षद और उसके पति को 1 लाख 50 हजार रुपए की राशि की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया (Ward Councilor and her husband arrested in bribe case in Bhilwara) है. परिवादी के अनुसार एक नाला निर्माण कार्य को शुरू करने की एवज में पार्षद पति ने घूस की मांग की थी. परिवादी ने पार्षद पति को 30 हजार रुपए नकद और 1 लाख 20 हजार रुपए का चेक दिया था. इसी दौरान एसीबी ने उसे धर दबोचा.

Jodhpur Barkatullah Khan Stadium : अगले साल होंगे IPL और अंतरराष्ट्रीय मैच, स्टेडियम बनकर तैयार...BCCI करेगा फाइनल इंस्पेक्शन

राजस्थान के जोधपुर में 20 करोड़ से अधिक की लागत से स्टेडियम बनकर लगभग तैयार हो चुका है. जिसके बाद बरकतुल्लाह खान स्टेडियम (Vaibhav Gehlot on Barkatullah Khan Stadium) में आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच की राह खुल रही है. हालांकि, बीसीसीआई फाइनल इंस्पेशन करेगा. इसे लेकर आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने क्या कहा, सुनिए...

Presidential Election 2022 : NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का ब्रह्माकुमारी संस्थान से रहा है गहरा लगाव...

एनडीए (NDA) ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू के नाम का एलान किया है, जिसके बाद से द्रौपदी मुर्मू अचानक सुर्खियों में आ गयी हैं. एनडीए की उम्मीदवार (Presidential Election 2022) द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान के माउंट आबू में स्थित ब्रह्माकुमारी संस्थान से गहरा लगाव रहा है. वे कई बार आबूरोड आ चुकी हैं.

Agnipath Scheme: झुंझुनू में 19 साल के युवक ने लगाई फांसी, परिजन बोले- अग्निपथ को लेकर तनाव में था

परिवार वालों का कहना है कि युवक आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा था. अग्निपथ स्कीम के एलान के बाद वो मानसिक रूप से दबाव महसूस कर रहा था. नई पॉलिसी के अनाउंसमेंट से वो परेशान हो गया था और मंगलवार रात उसने आत्महत्या कर (Army Aspirant Dies by Suicide In Jhunjhunu) ली.

Bear Spotted On Hills: सिरोही में आम्बेश्वर मंदिर पहुंचा भालू, वायरल हुआ वीडियो!

सिरोही में आम्बेश्वर मंदिर की ओर जाते भालू का वीडियो वायरल (Viral Video Of Bear) हो रहा है. बताया जा रहा है कि किसी श्रद्धालु ने इसे शूट किया है. इस क्लिप में भालू पहाड़ी से उतरते और विचरण करते दिख रहा (Bear Spotted on the hills of Sirohi) है. मंदिर के पुजारी वस्तुपाल ने बताया की बीते दिनो से भालुओं का आना जाना बढ़ गया है. उनके अनुसार हो सकता है पानी की तलाश में ये जानवर आबादी क्षेत्र का रुख कर रहे हैं.

Openbill stork in Keoladeo : मानसून का संदेश लेकर घना पहुंचे 'मानसून दूत', ओपन बिल स्टॉर्क ने शुरू की नेस्टिंग

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में मानसून का दूत कहे जाने वाले पक्षी ओपन बिल स्टॉर्क ने नेस्टिंग शुरू कर दी (Openbill stork begins nesting in Bharatpur) है. अपने तय समय से करीब 10 दिन पहले यहां पहुंचे ओपन बिल स्टार्क की संख्या 90 है, जो कुछ ही दिनों में 300 तक पहुंच सकती है. कहा जाता है कि ओपन बिल स्टार्क के भरतपुर में आने के साथ ही मानसून दस्तक देता है. चूंकि इस बार इसका आगमन जल्दी हुआ है, तो मानसून भी जल्द आएगा.