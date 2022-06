CM Gehlot targets BJP: दिल्ली में भाजपा पर बरसे गहलोत, बोले- धर्म के नाम पर देश संभव, अखण्ड हो इसकी गारंटी नहीं

सूबे के सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली में स्पेशल प्रेस वार्ता को संबोधित (CM Gehlot targets BJP) किया. इस दौरान उन्होंने आरएसएस और भाजपा के अखंड भारत कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया. वोटों की राजनीति को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया. मुख्यमंत्री आज पूरे फॉर्म में नजर आए!

Agnipath Scheme: झुंझुनू में 19 साल के युवक ने लगाई फांसी, परिजन बोले- अग्निपथ को लेकर तनाव में था

परिवार वालों का कहना है कि युवक आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा था. अग्निपथ स्कीम के एलान के बाद वो मानसिक रूप से दबाव महसूस कर रहा था. नई पॉलिसी के अनाउंसमेंट से वो परेशान हो गया था और मंगलवार रात उसने आत्महत्या कर (Army Aspirant Dies by Suicide In Jhunjhunu) ली.

Jodhpur Comedian Raped: जोधपुर की कॉमेडियन ने पाली के फैशन फोटोग्राफर पर लगाया रेप का आरोप, शादी का झांसा दे करता रहा शोषण

जोधपुर की रहने वाली कॉमेडियन ने पाली के फैशन फोटोग्राफर के खिलाफ रेप (Model Raped by pali Fashion Photographer) का मामला दर्ज कराया है. लड़की के मुताबिक आरोपी के साथ उसकी दोस्ती थी जो बाद में प्यार में बदली. युवती के मुताबिक दोनों ने मंदिर में शादी भी की लेकिन बाद में युवक ने जाति का हवाला दे उसे घर ले जाने से इनकार कर दिया.

Bharatpur: भांजे को गोद में लेकर पतंग उड़ा रहा था युवक, छत से गिरने से मौत...बच्चा घायल

भरतपुर शहर की कोली बस्ती में मंगलवार देर शाम को पतंगबाजी के दौरान हादसा हो गया. युवक 1 वर्षीय भांजे को गोद में लेकर एक हाथ से पतंग उड़ा रहा था और इसी दौरान दोनों छत से गिर पड़े. इसके बाद परिजनों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया. अस्पताल में उपचार के दौरान देर रात को घायल युवक ने दम तोड़ दिया जबकि गंभीर रूप से घायल 1 वर्षीय मासूम का अस्पताल में उपचार चल रहा है. मासूम का बुधवार यानि आज जन्मदिन भी है.

Rajasthan High Court: पति ने निकाला लिव-इन पार्टनर ने स्वीकारा, परिवार ने धमकाया तो पहुंची हाईकोर्ट...पुलिस सुरक्षा का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ (Rajasthan High Court) में ओसियां जिला जोधपुर निवासी हिना और महबूब खान ने याचिका पेश कर बताया कि वो आपस में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं लेकिन हिना के पीहर पक्ष वालों से उन दोनों को जान और माल का खतरा लगातार बना हुआ है. हाईकोर्ट में उन दोनों के एडवोकेट निखिल भण्डारी ने बहस करते हुए बताया कि ओसियां और जोधपुर पुलिस प्रशासन को ये आदेश दिया जाए कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले इन शादी-शुदा प्रेमी प्रेमिका को पुलिस सुरक्षा प्रदान कराएं. एडवोकेट भंडारी ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सभी नागरिकों को जीवन जीने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार प्राप्त है और इसका उल्लंघन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है.

Jodhpur Trader Kidnapping Case: व्यापारी के अगवा होने को लेकर NCB जोधपुर पुलिस आमने सामने, जानें क्या है पूरा मामला!

जोधपुर के मार्बल व्यावसायी सुमेराराम के अपहरण को लेकर एनसीबी के सीआई समेत 3 कर्मी शक के घेरे में हैं. व्यवसायी का आरोप है कि उसे जबरन एनडीपीएस एक्ट में फंसाया गया (Jodhpur Trader Kidnapping Case) और भारी रकम की डिमांड की गई.

CM Gehlot in Jodhpur: अग्निपथ योजना वापस नहीं लेने का फैसला मोदी सरकार का 'अहम' है- मुख्यमंत्री गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को जोधपुर दौरे पर (CM Gehlot in Jodhpur) रहे. यहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेने के फैसले पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में आग लगी है. लेकिन फिर भी सरकार ने इस योजना को वापस नहीं लेने का ऐलान कर दिया, ये उनका अहम और घमंड है. उन्होंने कहा कि अभी मोदीजी के पास समय है. फिर से किसान आंदोलन जैसी नौबत नहीं आनी चाहिए. उन्हें रिटायर्ड अफसरों से बात करनी चाहिए, उसके बाद फैसला होना चाहिए. लोकतंत्र में संवाद का बड़ा महत्व होता है.

New guideline for public hearing: आमजन को जनसुनवाई से पहले SMS और Voice Call के माध्यम से मिलेगी सूचना

गहलोत सरकार जनसुनवाई को और सशक्त और मजबूत करने जा रही है. इसको लेकर एक नई गाइडलाइन जारी (New guideline for public hearing) की गई है. गाइडलाइन के अनुसार शिविर प्रभारियों को जनसुनवाई से पहले आम जनता को मोबाइल एसएमएस और वॉइस कॉल सहित अन्य माध्यम से जानकारी देनी होगी.

Bear Spotted On Hills: सिरोही में आम्बेश्वर मंदिर पहुंचा भालू, वायरल हुआ वीडियो!

सिरोही में आम्बेश्वर मंदिर की ओर जाते भालू का वीडियो वायरल (Viral Video Of Bear) हो रहा है. बताया जा रहा है कि किसी श्रद्धालु ने इसे शूट किया है. इस क्लिप में भालू पहाड़ी से उतरते और विचरण करते दिख रहा (Bear Spotted on the hills of Sirohi) है. मंदिर के पुजारी वस्तुपाल ने बताया की बीते दिनो से भालुओं का आना जाना बढ़ गया है. उनके अनुसार हो सकता है पानी की तलाश में ये जानवर आबादी क्षेत्र का रुख कर रहे हैं.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में आज होगी बारिश, जानिए कब तक होगी मानसून की एंट्री

राजस्थान में एक्टिव प्री-मानसून (Rajasthan Weather Update) के अब धीमे पड़ने के साथ अब मानसून (Monsoon in Rajasthan) में भी थोड़ी देरी हो सकती है. बंगाल की खाड़ी में लो-प्रेशर सिस्टम एक्टिव (Weather low pressure system) होने से मानसून भी अब तीन-चार दिन देरी से एंट्री लेगा. वहीं, विभाग ने आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है.