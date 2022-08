राजस्थान यूनिवर्सिटी में हंगामा, छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज

राजस्थान विश्वविद्यालय में सोमवार को नामांकन के पहले दिन जमकर हंगामा (Ruckus in Rajasthan University) हो गया. इस दौरान छात्र और पुलिसकर्मी आमने-सामने आ गए. दोनों में झड़प के बाद पुलिस प्रशासन ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया. कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ती देख पुलिस प्रशासन ने छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश से रोकने के लिए उनपर लाठियां बरसाईं.

चंबल नदी में 10 लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना, 80 गांवों पर बाढ़ का संकट

मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में हुई बारिश के बाद कोटा बैराज से सोमवार को 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी चंबल में छोड़ा गया है. इसके साथ ही चंबल की सहायक नदियों का पानी प्रवेश कर रहा है. ऐसे में लगभग 10 लाख क्यूसेक से अधिक पानी देर रात तक धौलपुर जिले की सीमा में प्रवेश कर जाएगा. जिसके कारण जिले के 80 गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते (Flood situation in 80 villages of Dholpur) हैं.

CCRT के नए भवन का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने संस्कृति के संरक्षण की कही बात

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर उदयपुर (Arjun Meghwal in Udaipur) पहुंचे. इस दौरान हवाला गांव में सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (Center for Cultural Resources and Training) के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया. मीडिया से बातचीत करते हुए अर्जुन मेघवाल ने कहा कि सीसीआरटी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना है. इस दौरान उन्होंने संस्कृति के संरक्षण की बात पर भी जोर दिया.

जैसलमेर में पाक घुसपैठिए को BSF ने दबोचा, पूछताछ जारी

जैसलमेर से लगे भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रविवार को एक पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया है. घुसपैठिया तारबंदी पार कर भारत में प्रवेश करना चाह रहा था. फिलहाल उसे रामगढ़ थाना पुलिस को सौंप दिया गया है. पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है.

CM Gehlot Statement राहुल गांधी अध्यक्ष न बने तो कांग्रेस समर्थक घर बैठ जाएंगे

कांग्रेस पार्टी में इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा अगर कोई चल रही है, तो वह इस बात की है कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा? कांग्रेस के बड़े नेता लगातार राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए जोर दे रहे हैं. वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी अध्यक्ष बनने से इनकार कर रहे हैं.

कांग्रेस की बैठक में 50 MLA भी नहीं, रैली में 50 हजार कार्यकर्ता ले जाने का लक्ष्य

राजस्थान कांग्रेस महंगाई के खिलाफ दिल्ली में रैली आयोजित करने जा रही है. इसको लेकर सोमवार को जयपुर में कांग्रेस पार्टी की बैठक आयोजित की गई. लेकिन इस मंथन में कुल मिलाकर 40 से 45 ही विधायक शामिल हुए. राजस्थान कांग्रेस का दिल्ली की रैली में 50 हजार कार्यकर्ता ले जाने का लक्ष्य है. पार्टी के लिए ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि विधायक इस बैठक में ही नहीं पहुंचे तो फिर दिल्ली कौन जाएगा ?

गोविंद मेघवाल के बयान पर दीया कुमारी ने उठाए सवाल, कही ये बड़ी बात

प्रदेश के आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल के महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान (Govind Meghwal Controversial statement) पर भाजपा ने हमला बोला है. राजसमंद से भाजपा सांसद दीया कुमारी सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंची. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दीया कुमारी ने मंत्री गोविंद मेघवाल के एक कार्यक्रम में महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर जुबानी हमला (Diya Kumari targets Govind Meghwal) बोला. उन्होंने कहा कि सरकार में एमएलए और मंत्री सीएम बने हुए हैं.

पहले चप्पल से नकल मामले में और अब पटवारी भर्ती परीक्षा में गिरफ्तार हुआ युवक

बीकानेर पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार किया. पेशे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका दिल्ली का निवासी सुरेंद्र धारीवाल को बीकानेर की कोतवाली पुलिस और डीएसटी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दिल्ली से गिरफ्तार किया. सोमवार को बीकानेर लाने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 24 तारीख तक रिमांड पर भेज दिया. धारीवाल पर आरोप है कि उसने पटवारी भर्ती परीक्षा के मुख्य सरगना पौरव कालेर को नकल के लिए डिवाइस और उपकरण उपलब्ध करवाए थे.

हिंदुस्तान जिंक एसिड टैंक हादसे में एक और श्रमिक की मौत, मरने वालों की संख्या हुई चार

हिंदुस्तान जिंक एसिड टैंक हादसे में रविवार को एक और श्रमिक की मौत हो गई है. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में हुए हादसे में अबतक 4 श्रमिकों की मौत हो चुकी है. वहीं हादसे में घायल हुए सात अन्य लोगों में से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है.

भरतपुर में घटिया सड़क निर्माण, पीडब्ल्यूडी मंत्री ने रुकवाया

भरतपुर जिले में घटिया सड़क निर्माण को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं. रविवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने भरतपुर का दौरा किया और वहां चल रहे सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की गई तो उसमें कमी पाई गई. जिसके बाद मंत्री ने अधिकारियों और ठेकेदारों को लताड़ लगाते हुए काम रुकवा दिया.