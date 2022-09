जालोर एसीबी ने एडवोकेट को 4 लाख रुपए के साथ पकड़ा, मण्डार एसएचओ भी हिरासत में

जालोर एसीबी ने सिरोही में कार्रवाई करते हुए मण्डार (Jalore ACB action in Sirohi) थानाधिकारी अशोक सिंह की दलाली करते एडवोकेट अभिमन्यू सिंह को पकड़ा है. पुलिस ने आरोपी से 4 लाख रुपए बरामद किए हैं.

सदन में लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर भिड़े डोटासरा और गुलाब चंद कटारिया, स्पीकर ने मंत्री को दी नसीहत

बुधवार को राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Assembly) में जबरदस्त हंगामा हुआ. लंपी डिजीज के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया (Leader of Opposition Gulabchand Kataria) और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा (Rajasthan Congress President Govind Dotasara) के बीच जमकर तूतू-मैंमैं हुई.

Good News: 7 लाख राज्य कर्मियों को दीपावली से पहले मिलेगा बोनस, गहलोत सरकार ने की ये तैयारी

प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों के लिए खुश खबरी है. गहलोत सरकार दीपावली से पहले राज्य के कर्मचारियों को बोनस देने की तैयारी कर रही (Gehlot Government to give Diwali Bonus) है. सूत्रों की मानें तो इसको लेकर सीएम गहलोत ने वित्त विभाग को तैयारी के निर्देश दिए हैं.

नहर में गिरने से महिला की मौत, बचाने के लिए कूदे दो युवकों की भी डूबने से मौत

जोधपुर के देचू थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक हादसे में एक महिला समेत दो युवकों की नहर में डूबने से मौत हो (Three drowned in canal in Jodhpur) गई. महिला राजीव गांधी लिफ्ट नगर में गिर गई थी. महिला को बचाने नहर में कूदे दो युवक भी वापस बाहर नहीं आ पाए. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीनों के शव बाहर निकाले और अस्पताल ले गए. यहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया.

सीएम अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे 10 जनपथ...नामांकन के लिए कही ये बात

राजस्थान सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए हैं. वे कांग्रेस की (Ashok Gehlot Delhi Tour) अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए 10 जनपथ पहुंचे हैं. इससे पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि अगर सोनिया गांधी कहेंगी नामांकन दाखिल करने के लिए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा.

कोटा में ट्रेन के पहियों में लगी आग, मौके पर पहुंची जीआरपी ने लपटों पर पाया काबू...फिर रवाना की गई

श्री गंगानगर झालावाड़ सिटी एक्सप्रेस में बुधवार को अचानक ट्रेन के पहिये (fire in train wheels in kota) में आग लग गई. यात्रियों की सूचना पर जीआरपी पहुंची और आग पर काबू पाया.रेलवे के मैकेनिकल स्टाफ ने समस्या ठीक कर दी जिसके बाद ट्रेन रवाना की गई.

गहलोत दिल्ली में और चर्चा राजस्थान में ! देवनानी बोले- नहीं चल पाया जादू इस बार

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली पहुंचे (CM Gehlot in Delhi). तो राजस्थान की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया. राजनीतिक हवन कुंड में धुर विरोधी भाजपा ने भी आहुति डाल ही दी! सातवीं विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है. हिस्सा लेने भाजपा MLA पहुंचे तो गहलोत की विदाई को तय बता दिया.

खौफ के वो 25 सेकंड...दौसा रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने

राजस्थान के दौसा रेलवे स्टेशन पर बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. एक छात्र अपने घर से गांधीनगर के लिए रवाना हुआ. अपनी यात्रा के दौरान वह दौसा रेलवे स्टेशन पर अमृतसर एक्सप्रेस में सवार हो रहा था, तभी उसका बैलेंस खराब हो गया और वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में आ गया और नीचे गिर गया. इस दौरान छात्र अंश आनंद पूरी तरह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच से निकलता हुआ नीचे गिर गया.

Rajasthan Assembly Session : विधानसभा में उठा ओबीसी आरक्षण विसंगति मामला, यादव और बेनीवाल ने की ये मांग

राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल में ओबीसी आरक्षण में कटौती और विसंगति का मामला भी प्रमुखता से उठा. निर्दलीय विधायक बलजीत यादव और आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल ने इस मामले को उठाते हुए सरकार से ओबीसी आरक्षण में विसंगति दूर करने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की.

Kota ACB Action in Jaipur : विद्युत निरीक्षणालय के ऑफिस सुपरिटेंडेंट को 20 हजार की रिश्वत लेते दबोचा

कोटा एसीबी ने जयपुर जाकर विद्युत विभाग के निरीक्षणालय जयपुर के रिश्वतखोर ऑफिस सुपरिटेंडेंट तरुण गुर्जर को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. यह एक फर्म के संचालक से लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए 48 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था. साथ ही रिन्यूअल की फाइल सवा साल से ऑफिस में ही लंबित किया हुआ था.