Constable Blackmailed SHO : थानाधिकारी-कांस्टेबल के समलैंगिक संबंधों का खुलासा, वीडियो चैट कर करते थे अश्लील हरकतें...दोनों सस्पेंड

राजस्थान पुलिस के थानाधिकारी और कांस्टेबल के बीच (SHO and Constable Homosexual Relationship) समलैंगिक संबंध का खुलासा हुआ है. यह मामला एसपी तक पहुंचा तो वह भी हैरान रह गए. जो कांस्टेबल SHO के साथ रिलेशन में था, वही ब्लैकमेल करने लगा. जानिए क्या है पूरा माजरा...

ACB Action in Rajsamand : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, अधिशासी अभियंता 2 लाख रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

भीलवाड़ा की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. एसीबी ने राजसमंद जिले के भीम खंड में तैनात सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को 2 लाख रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है (ACB arrests executive engineer taking bribe).

Ranthambore National Park : टाइगर टी-120 'योद्धा' ने भालू का किया शिकार, कैमरे में कैद हुआ नजारा

रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन नम्बर 3 में पर्यटकों के कैमरों ने एक टाइगर को भालू का शिकार करने का दृश्य कैद कर (Tiger T 120 hunted wild bear in Ranthambore) लिया. दरअसल, यहां का युवा टाइगर टी-120 योद्धा ने जंगली भालू का शिकार किया और इसे अपना भोजन बना लिया. कुछ दिनों पहले योद्धा को सांभर के लिए शिकार के लिए एक बाघिन से झड़प करते देखा गया था.

Alwar Water Crisis: रिपोर्ट में खुलासा...अलवर में जितना पानी जमीन में रिचार्ज हो रहा है...उससे दोगुना है खपत

अलवर को हर साल गर्मी के मौसम में जल संकट का सामना (Ground water level Depleting in Alwar) करना पड़ता है. जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जारी डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ़ इंडिया 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जिले में जमीन में पानी रिचार्ज होने से दोगुना खर्च किया जा रहा है.

Cruelty in Ajmer : महिला को जिंदा जलाने की कोशिश, बच गई तो जुबान काटने का किया प्रयास...लठ मारकर तोड़ा दांत

डायन बताकर महिला को जिंदा जलाने (Attempt to Burn Woman Alive) की कोशिश की. बच गई तो आरोपियों ने जुबान काटने का प्रयास किया और इसमें भी नाकाम रहे तो लठ मारकर महिला के दांत तोड़ दिए. राजस्थान के अजमेर से ये हैरान करने वाली खबर सामने आई है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

कांग्रेस में टिकट के लिए उम्र का नहीं कोई मापदंड, भाजपा में है...लेकिन पार्टी मानती नहीं- शांति धारीवाल

कांग्रेस नेता और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने चुनाव में टिकट के लिए बढ़ती उम्र की बाध्यता को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कांग्रेस में ऐसा कोई मापदंड नहीं है, लेकिन अगर हाईकमान तय करेगा तो हम सब उसे मानेंगे. साथ ही धारीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते (Shanti Dhariwal targeted BJP) हुए कहा कि बीजेपी में टिकट के लिए 75 वर्ष का मापदंड तो है, लेकिन भाजपा उसे खुद नहीं मानती है.

Maharashtra Political Crisis : गहलोत ने बताए कांग्रेस विधायकों के रेट...एमपी में 35 और राजस्थान में 10 करोड़ की बात कही

मध्यप्रदेश और राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र में आए सियासी संकट (Maharashtra Political Crisis) पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है. सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार देश में लोकतांत्रिक तरीके से बनी सरकार को गिराने का षड्यंत्र ही करती रहेगी या देश को आगे भी बढ़ाएगी.

New Chief Justice : राज्यपाल ने दिलाई जस्टिस शिंदे को CJ पद की शपथ, करीब 40 दिन का रहेगा कार्यकाल...

मंगलवार को राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश एसएस शिंदे को शपथ (New CJ of Rajasthan High Court) दिलाई. मुख्य जज के रूप में​ जस्टिस शिंदे का कार्यकाल 1 अगस्त तक रहेगा. इस तरह उनका कार्यकाल करीब 40 दिन का (High court new CJ tenure) रहेगा.

Lesbian Case in Udaipur Court : दो लड़कियों की दोस्ती बदली प्यार में, अब एक साथ रहना चाहती हैं जीवन भर...

राजस्थान से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दो लड़कियां जीवन भर (Lesbian Case From Rajasthan) एक साथ रहना चाहती हैं. परिजनों के लाख समझाने पर भी वे मानने को तैयार नहीं हैं और साथ में जीने-मरने की बात कह रही हैं. जानिए क्या है पूरा मामला...

Shekhawat on Gehlot : क्या सीएम का आरोप सही था ? शेखावत ने पायलट का नाम लेकर फिर कही ये बड़ी बात...

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) को लेकर गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोला है. शेखावत ने कहा कि राजस्थान सरकार ईआरसीपी के प्रस्ताव को संशोधित कर भारत सरकार को आज भेज दे तो दो महीने में इसे लागू करवा दूंगा. इतना ही नहीं, मोदी के मंत्री ने पायलट का नाम लेकर फिर बड़ी बात कही है. यहां जानिए...