Maharashtra Political Crisis : गहलोत ने बताए कांग्रेस विधायकों के रेट...एमपी में 35 और राजस्थान में 10 करोड़ की बात कही

मध्यप्रदेश और राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र में आए सियासी संकट (Maharashtra Political Crisis) पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है. सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार देश में लोकतांत्रिक तरीके से बनी सरकार को गिराने का षड्यंत्र ही करती रहेगी या देश को आगे भी बढ़ाएगी.

New Chief Justice : राज्यपाल ने दिलाई जस्टिस शिंदे को CJ पद की शपथ, करीब 40 दिन का रहेगा कार्यकाल...

मंगलवार को राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश एसएस शिंदे को शपथ (New CJ of Rajasthan High Court) दिलाई. मुख्य जज के रूप में​ जस्टिस शिंदे का कार्यकाल 1 अगस्त तक रहेगा. इस तरह उनका कार्यकाल करीब 40 दिन का (High court new CJ tenure) रहेगा.

Lesbian Case in Udaipur Court : दो लड़कियों की दोस्ती बदली प्यार में, अब एक साथ रहना चाहती हैं जीवन भर...

राजस्थान से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दो लड़कियां जीवन भर (Lesbian Case From Rajasthan) एक साथ रहना चाहती हैं. परिजनों के लाख समझाने पर भी वे मानने को तैयार नहीं हैं और साथ में जीने-मरने की बात कह रही हैं. जानिए क्या है पूरा मामला...

Shekhawat on Gehlot : क्या सीएम का आरोप सही था ? शेखावत ने पायलट का नाम लेकर फिर कही ये बड़ी बात...

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) को लेकर गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोला है. शेखावत ने कहा कि राजस्थान सरकार ईआरसीपी के प्रस्ताव को संशोधित कर भारत सरकार को आज भेज दे तो दो महीने में इसे लागू करवा दूंगा. इतना ही नहीं, मोदी के मंत्री ने पायलट का नाम लेकर फिर बड़ी बात कही है. यहां जानिए...

BJP Mission 2023: भाजपा पदाधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर के जरिए अब बीजेपी मिशन 2023 में जीत के लिए देगी यह मंत्र

राजस्थान के सिरोही जिले में आगामी 10 से 12 जुलाई तक प्रदेश भाजपा का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया (BJP training camp in Sirohi) जाएगा. बताया जा रहा है कि इसमें सामान्य विषयों पर सत्र और प्रशिक्षण के साथ ही मिशन 2023 के लिए जीत का मंत्र भी दिया जाएगा. इस दौरान प्रदेश और देश में उठ रहे तमाम विषयों पर जानकारी और इन पर पार्टी का रूख भी स्पष्ट किया जाएगा.

स्पीकर ओम बिरला सहित अन्य के मुकदमे वापस लेने पर भरत सिंह ने कहा-युवाओं पर दर्ज मामले भी हों वापस

राज्य सरकार स्पीकर ओम बिरला सहित कई नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने जा रही है. इस पर सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने कहा है कि जिस तरह से आम जनता पर अगर ऐसा मुकदमा दर्ज होने पर उन्हें सजा भुगतनी पड़ती है, सरकारी नौकरियों से वंचित किया जाता है, ऐसा ही जनप्र​तिनिधियों के साथ होना चाहिए. अगर ऐसा किया जा रहा है तो अग्निपथ योजना के विरोध के चलते युवाओं पर दर्ज मुकदमे भी वापस होने चाहिए. उन्होंने इस बारे में सीएम गहलोत को भी पत्र लिखा (Bharat Singh writes to CM Gehlot) है.

Gang Rape In Udaipur: उदयपुर में महिला से सामूहिक दुष्कर्म, ऑटो ड्राइवर संग 3 ने किया रेप

उदयपुर में एक महिला के साथ 4 लोगों ने गैंग रेप (Gang rape in Udaipur) किया है. लड़की ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है.

Jaipur Road Accident : यू टर्न ले रहे ट्रेलर से भिड़ी सवारियों से भरी बस, पीछे से आ रही कार भी बस से टकराई, 12 से अधिक घायल

जयपुर में मंगलवार सुबह सीकर रोड पर यू टर्न ले रहे ट्रेलर और सवारी से भरी बस की (Jaipur Road Accident) जोरदार भिड़ंत हो गई. इसी दौरान बस के पीछे तेज रफ्तार में आ रही कार भी बस से टकरा गई. हादसे में तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. वहीं बस में सवार 12 से अधिक लोग सहित वाहनों के ड्राइवर भी घायल हो गए. फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है.

UG-PG Admission in Rajasthan: पर्सेंटेज के आधार पर मिलेगा प्रवेश, सैन्य बल के कोटे में पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी मिलेगी वरीयता

राजस्थान में करीब 372 सरकारी और 2041 प्राइवेट कॉलेजों में परसेंटेज के आधार पर प्रवेश (Admission will be given on basis of percentage) मिलेगा. कॉलेजों में एडमिशन के लिए कॉलेज आयुक्तालय ने सोमवार को पॉलिसी जारी कर दी है.

World Music Day Special : जब मां की लोरी कानों तक पहुंची तो कोमा से बाहर आ गया बच्चा...

भागदौड़ भरी इस जिंदगी में हर इंसान किसी ना किसी वजह से टेंशन में है. लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनकी मदद से मेंटल स्ट्रेस से छुटकारा पाया जा सकता है. इन्हीं में से एक है म्यूजिक थेरेपी. आज हम आपको इसके चमत्कार की कहानी बताएंगे कि कैसे जब मां की लोरी (Role of Music Therapy) बच्चे के कानों तक पहुंची तो वह कोमा से बाहर आ गया. देखिए वर्ल्ड म्यूजिक डे पर ये खास रिपोर्ट...