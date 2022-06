IT Raid in Jodhpur: 150 करोड़ की अवैध संपत्ति मिली, कई चौंकाने वाले तथ्य आए सामने

जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट और प्रॉपर्टी से जुड़े व्यवसाई के यहां चल रही आईटी रेड 5 दिन में पूरी (IT Raid in Jodhpur) हो गई. पांच दिनों तक चलने वाली रेड में टीम को करीब 150 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति मिली है. साथ ही टीम ने करीब 15 किलो ज्वेलरी भी सीज किया है.

New Record In Yoga: किशनगढ़ की योग शिक्षिका ने बढ़ाया मान, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज...33 मिनट 12 सेकंड तक एक पैर पर रहीं खड़ी

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मरुभूमि से एक बेहतरीन खबर आई है. किशनगढ़ की योग शिक्षिका मोनिका कुमावत ने अपने जिले का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का मान बढ़ाया है. उन्होंने गरुड़ासन के जरिए नया कीर्तिमान स्थापित किया है. उन्होंने एक पैर पर 33 मिनट 12 सेकंड (Yoga on foot for 33 seconds) खड़े रहकर रिकॉर्ड बनाया है.

International Yoga Day 2022: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर में दिख रहा उत्साह

8th International Yoga Day 2022 यानी 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मना रहा है. देश - प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. PM नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर देश के 75 जगह पर विशेष योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इसमें जयपुर भी शामिल है. इसके साथ ही प्रदेश में अलग अलग संगठनों की और से भी कई आयोजन किए गए हैं.

Protest in New Delhi : विधायक गणेश घोघरा सहित 224 लोग हिरासत में, नियम उल्लंघन का आरोप

जंतर-मंतर एवं इसके आसपास हुए प्रदर्शन को लेकर (Jantar Mantar Protest) दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस विधायक घोघरा समेत 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है. इनमें से 167 लोग कांग्रेस के प्रदर्शन से हिरासत में लिए गए हैं. जबकि 57 ऐसे लोग हिरासत में लिए गए हैं जो अग्निपथ योजना के विरोध में अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे थे.

Jaipur Police Action : दो चेन स्नैचर गिरफ्तार, आरोपियों से चेन और दो मोबाइल फोन बरामद

जधानी जयपुर में बड़े पैमाने पर चैन स्नैचर सक्रिय हो गए हैं. इसी के चलते आए दिन चेन लूट की घटनाएं राजधानी में बढ़ती जा रही हैं. इसी कड़ी में कमिश्नरेट की सीएसटी टीम और मुरलीपुरा थाना पुलिस को संयुक्त रूप से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. मुरलीपुरा थाना इलाके में 11 जून को अनीता श्रीवास्तव नाम की एक महिला के साथ हुई चेन लूट की वारदात के मामले में सीएसटी टीम ने सोमवार को दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है (Police arrested two chain snatchers). पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से महिला का मंगलसूत्र बरामद किया गया है. इसके साथ ही लूट के दो मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए गए हैं.

World Music Day Special : जब मां की लोरी कानों तक पहुंची तो कोमा से बाहर आ गया बच्चा...

21 जून विश्व भर में वर्ल्ड म्यूजिक डे के रूप में (World Music Day Special) मनाया जाता है. कहते हैं कि म्यूजिक में बड़ी ताकत होती है, जो रोते हुए को हंसा सकता है और उदास मन को खुश करने की क्षमता रखता है. संगीत का स्वास्थ्य को बेहतर रखने में भी एक अहम योगदान बताया जाता है. मेडिकल साइंस में इसे 'म्यूजिक थेरेपी' कहा जाता है. विश्व में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जहां म्यूजिक की ताकत के चलते लोग गंभीर बीमारी और अवसाद से उभर कर बाहर आ गए और आम जिंदगी जीने लगे.

करौली में पत्थर से भरा जब्त ट्रक पलटा...एक व्यक्ति की मौत

करौली जिले में सोमवार को माइनिंग विभाग की ओर (seized truck overturned in action of the Mining Department) से जब्त किया गया ट्रक पलट गया. घटना में खनन विभाग में कार्यरत एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए.

अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर महुआ खुर्द टोल की बिजली गुल, देर रात तक लगा रहा जाम

अलवर जिले के अलवर-सिकंदरा मेगा हाईवे पर सोमवार रात को महुआ खुर्द टोल की बिजली सप्लाई अचानक बंद हो गई (Power supply stopped at Mahua Khurd toll). जिसके चलते टोल प्लाजा के दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया.

NEET UG 2022: परीक्षा शहरों में चार गुना बढ़ोतरी से नकल का खतरा भी अधिक...सावधानी जरूरी

नीट यूजी 2022 आगामी 17 जुलाई को वृहद स्तर पर होने जा रही है. पिछले साल के मुकाबले देशभर के चार गुना ज्यादा शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. पिछले साल जहां देश और विदेश मिलाकर कुल 204 शहरों में परीक्षा आयोजित की गई थी वहीं इस बार 557 शहरों में परीक्षा होगी. नीट परीक्षा का आयोजन इतने अधिक शहरों में कराने से नकल और पर्चा लीक होने का खतरा (high risk of cheating in neet ug 2022) भी आधिक होगा. ऐसे में सावधानी जरूरी.

JEE Main Aadmit Card : इस बार टुकड़ों में जारी हो सकते हैं एडमिट कार्ड, 23 से 29 तक परीक्षा...

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 को 23 से 29 जून तक आयोजित करवाएगी. बच्चों को एक तरफ पढ़ाई की चिंता है तो दूसरी तरफ एडमिट कार्ड को लेकर भी चिंता सता रही है. संभावना जताई जा रही है कि जून सेशन में 14 शिफ्टों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड के एडमिट कार्ड टुकड़ों में जारी होंगे, ताकि परीक्षा में तकनीक के सहारे होने वाली नकल को रोका जा सके.