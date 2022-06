JEE Mains Admit Card 2022 : NTA ने जारी किए एडमिट कार्ड, इस लिंक से करें डाउनलोड

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश के सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 के एडमिट कार्ड (JEE Mains Admit Card 2022) जारी कर दिए हैं. विद्यार्थी जेईई मेन 2022 की ऑफिशियल वेबसाइट https://jeemain.nta.nic.in/ पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने तीन यूआरएल लिंक जेईई मेन की वेबसाइट पर जारी किए हैं, जहां पर विद्यार्थी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की सहायता से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

Gang Rape In Udaipur: उदयपुर में महिला से सामूहिक दुष्कर्म, ऑटो ड्राइवर संग 3 ने किया रेप

शहर के सवीना थाना क्षेत्र में 25 साल की महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने (Gang rape in Udaipur) आया है. चार युवकों ने मिलकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. महिला ने थाने में रिपोर्ट लिखा दी है. शिकायत के आधार पर पुलिस तहकीकात में जुट गई है. शिकायत में इस बात का जिक्र है कि एक ऑटो ड्राइवर और उसके तीन साथियों ने गैंगरेप (Mother Of 3 raped In Udaipur) किया. वारदात को अंजाम दे सभी मौके से फरार हो गए.

Cyber Attack On Parents: ऑनलाइन गेमिंग की लत में फंसा जयपुर का मासूम, हैकर ने 13 साल के बच्चे को धमका कराए मां-बाप के 3 मोबाइल हैक

13 साल का मासूम अपने एक परिचित के मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलता (Cyber Hacker Of Jaipur) था. इस दौरान साथ में ऑनलाइन गेम खेलने वाले कुछ लोगों से उसकी दोस्ती हुई. जिन्होंने एक लिंक भेज कर मासूम को उसमें माता-पिता का फोन नंबर व अन्य जानकारी भरकर भेजने को कहा. फिर वो हैकर के जाल में फंसता ही गया...

Autistic Akshay The Role Model: ऑटिस्टिक्स के रोल मॉडल अक्षय सामान्य अधिकारों से अब भी महरूम, जीत गए कानूनी जंग...फिर भी संघर्ष जारी है

पहले स्कूल , फिर कॉलेज उसके बाद खेल और सरकारी नौकरी में अपना और अपने जैसे सैकड़ों साथियों के लिए राह बना चुके ऑटिस्टिक अक्षय भटनागर (Autism affected Akshay Bhatnagar) अब सामान्य अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं. कानून से तो अधिकार मिल गए , लेकिन कई बार जागरूकता के अभाव में इस युवा को भेदभाव का सामना करना पड़ता है . अक्षय और उनकी मां अब ऑटिस्टिक बच्चों के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर समाज एवं सरकारी सिस्टम को जागरूक कर रहे हैं.

IT Raid in Jodhpur: 150 करोड़ की अवैध संपत्ति मिली, कई चौंकाने वाले तथ्य आए सामने

जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट और प्रॉपर्टी से जुड़े व्यवसाई के यहां चल रही आईटी रेड 5 दिन में पूरी (IT Raid in Jodhpur) हो गई. पांच दिनों तक चलने वाली रेड में टीम को करीब 150 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति मिली है. साथ ही टीम ने करीब 15 किलो ज्वेलरी भी सीज किया है.

New Record In Yoga: किशनगढ़ की योग शिक्षिका ने बढ़ाया मान, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज...33 मिनट 12 सेकंड तक एक पैर पर रहीं खड़ी

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मरुभूमि से एक बेहतरीन खबर आई है. किशनगढ़ की योग शिक्षिका मोनिका कुमावत ने अपने जिले का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का मान बढ़ाया है. उन्होंने गरुड़ासन के जरिए नया कीर्तिमान स्थापित किया है. उन्होंने एक पैर पर 33 मिनट 12 सेकंड (Yoga on foot for 33 seconds) खड़े रहकर रिकॉर्ड बनाया है.

International Yoga Day 2022: प्रदेश सरकार का जयपुर में नहीं दिखा नुमाइंदा, केन्द्रीय मंत्री बोले- इन्हें योग की जरूरत

8th International Yoga Day 2022 यानी 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मना रहा है. देश - प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. PM नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर देश के 75 जगह पर विशेष योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है. इसमें जयपुर भी शामिल है. इसके साथ ही प्रदेश में अलग अलग संगठनों की और से भी कई आयोजन किए गए हैं.

World Music Day Special : जब मां की लोरी कानों तक पहुंची तो कोमा से बाहर आ गया बच्चा...

21 जून विश्व भर में वर्ल्ड म्यूजिक डे के रूप में (World Music Day Special) मनाया जाता है. कहते हैं कि म्यूजिक में बड़ी ताकत होती है, जो रोते हुए को हंसा सकता है और उदास मन को खुश करने की क्षमता रखता है. संगीत का स्वास्थ्य को बेहतर रखने में भी एक अहम योगदान बताया जाता है. मेडिकल साइंस में इसे 'म्यूजिक थेरेपी' कहा जाता है. विश्व में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जहां म्यूजिक की ताकत के चलते लोग गंभीर बीमारी और अवसाद से उभर कर बाहर आ गए और आम जिंदगी जीने लगे.

UG-PG Admission in Rajasthan: पर्सेंटेज के आधार पर मिलेगा प्रवेश, सैन्य बल के कोटे में पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी मिलेगी वरीयता

प्रदेश के सरकारी और निजी कॉलेजों में एडमिशन (Admission in government and private colleges) के लिए कॉलेज आयुक्तालय ने सोमवार को पॉलिसी जारी कर दी है. इस साल भी कॉलेजों में एडमिशन बारहवीं कक्षा के परसेंटेज के आधार पर (Admission will be given on basis of percentage) ही होंगे. विभाग ने कुछ बदलाव भी किए हैं इसमें खास यह है कि पहले भारतीय सेना, केंद्रीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों, पूर्व कार्मिकों के बच्चों के लिए तीन पर्सेंट सीटें आरक्षित होती थी अब इनमें राजस्थान पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी वरीयता दी जाएगी. प्रदेश के 372 सरकारी और 2041 प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन होंगे, जिनमें इन नए नियमों के तहत प्रवेश प्रक्रिया की जाएगी.

Attack for liquor: धौलपुर में शराब के लिए पत्नी ने नहीं दिए पैसे, पति ने लाठी-डंडों से पीटा...मामला दर्ज

सदर थाना क्षेत्र में एक महिला को उसके पति ने शराब के लिए पैसे न देने पर पीट (Man Hits Wife for Liquor In Dholpur) डाला. आरोपी दिहाड़ी मजदूर है और उसे शराब की लत है.