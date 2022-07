रीट परीक्षा 2022: अभ्यर्थी रोडवेज बसों में 26 जुलाई तक कर सकेंगे निःशुल्क यात्रा, निजी बसों को भी कर रहे अधिग्रहित

राजस्थान में 23 और 24 जुलाई को रीट परीक्षा आयोजित होगी. परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के लिए 21 से 26 जुलाई तक रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है.

युवाओं के लिए अच्छी खबर : भर्तियों के लिए अब नहीं होगा बार-बार दस्तावेज सत्यापन, सरकार ने तैयार किया पोर्टल

अब भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रदेश के अभ्यर्थियों को बार-बार दस्तावेज सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी. सरकार ने एक पोर्टल डवलप किया गया (Portal for document verification) है, जिसमें अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड करने के बाद पोर्टल के जरिये ही सत्यापन हो जाएगा. इसके लिए अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.

मुख्यमंत्री की सौगात: जोधपुर में बनेगी 14 करोड़ की लागत से पैरा खेल अकादमी, शिक्षा की भी होगी व्यवस्था

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पैरा खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है. पैरा खिलाड़ियों के लिए जोधपुर में खेल अकादमी बनेगी. इसके लिए 14 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दे दी गई (Budget approved for Para Sports Academy Jodhpur) है. इस पैरा अकादमी में खेल के साथ शिक्षा की भी व्यवस्था रहेगी. बता दें कि इसकी घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने अपने बजट में की थी.

द्रौपदी मुर्मू ने जीता राष्ट्रपति चुनाव, भाजपा मुख्यालय में किया सेलिब्रेट...2 दिनों तक आदिवासी क्षेत्रों में होगा आयोजन

राष्ट्रपति पद पर एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन की खुशी को राजस्थान भाजपा मुख्यालय में सेलिब्रेट किया गया. गुरुवार को यहां सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं ने आतिशबाजी कर रंग-गुलाल उड़ाकर अपनी खुशी का इजहार किया. इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं ने नाच-गाकर इस पल को सेलिब्रेट किया.

युवाओं के लिए अच्छी खबर : भर्तियों के लिए अब नहीं होगा बार-बार दस्तावेज सत्यापन, सरकार ने तैयार किया पोर्टल

अब भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रदेश के अभ्यर्थियों को बार-बार दस्तावेज सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी. सरकार ने एक पोर्टल डवलप किया गया (Portal for document verification) है, जिसमें अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड करने के बाद पोर्टल के जरिये ही सत्यापन हो जाएगा. इसके लिए अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.

शादीशुदा निकला प्रेमी...झांसा देकर युवती से 6 साल तक बनाए संबंध...मामला खुला तो थाने पहुंची पीड़िता

अलवर में शादी का झांसा देकर युवती से 6 साल तक दुष्कर्म करने का मामला (Girl raped on the pretext of marriage in alwar) सामने आया है. युवती का आरोप है कि युवक ने शादीशुदा होने की बात छुपाकर उसके साथ प्रेम संबंध बनाए और शारीरिक शोषण भी किया. युवक के शादीशुदा होने की जानकारी पर युवती ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

Rohit Joshi Rape Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहित जोशी को मिली अग्रिम जमानत को निरस्त करने की याचिका पर दिया नोटिस

मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को रेप केस (Rohit Joshi Rape Case) में मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने 23 अगस्त तक मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

Kanhaiya Lal Killing : रातों रात जांच NIA को दे देना बताता है कि हमलावरों के तार भाजपा नेताओं से जुड़े हैं - CM गहलोत

उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर (Kanhaiya Lal Killing) एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा को निशाने पर लिया. गहलोत ने कहा कि रातों रात मामले की जांच एनआईए को दे देना साफ दिखाता है कि इसमें किसको बचाने की कोशिश हो रही है. सीएम ने कहा कि उदयपुर हमलावरों के तार भाजपा नेताओं से जुड़े हैं.

Delhi Congress Protest : सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन, गहलोत-पायलट समेत कई नेता हिरासत में...

सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन जारी है. राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत कई नेताओं ने दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन किया. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने गहलोत, पायलट समेत राजस्थान के कई नेताओं को हिरासत में लिया है.

Ban on Adulterated Liquor: नकली शराब पर लगेगी लगाम...अब बोतलों पर होगा होलोग्राम और क्यूआर कोड

राजस्थान में नकली शराब पर रोक लगाने के नई कवायद की जा रही है. अब शराब की बोतलों पर होलोग्राम के साथ ही क्यूआर कोड (Hologram and QR code will be on liquor bottles) भी लगाए जाएंगे. इसके बाद ही शराब की बिक्री हो सकेगी.