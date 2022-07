Kanhaiya Lal Killing : रातों रात जांच NIA को दे देना बताता है कि हमलावरों के तार भाजपा नेताओं से जुड़े हैं - CM गहलोत

उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर (Kanhaiya Lal Killing) एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा को निशाने पर लिया. गहलोत ने कहा कि रातों रात मामले की जांच एनआईए को दे देना साफ दिखाता है कि इसमें किसको बचाने की कोशिश हो रही है. सीएम ने कहा कि उदयपुर हमलावरों के तार भाजपा नेताओं से जुड़े हैं.

Delhi Congress Protest : सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन, गहलोत-पायलट समेत कई नेता हिरासत में...

सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन जारी है. राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत कई नेताओं ने दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन किया. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने गहलोत, पायलट समेत राजस्थान के कई नेताओं को हिरासत में लिया है.

Ban on Adulterated Liquor: नकली शराब पर लगेगी लगाम...अब बोतलों पर होगा होलोग्राम और क्यूआर कोड

राजस्थान में नकली शराब पर रोक लगाने के नई कवायद की जा रही है. अब शराब की बोतलों पर होलोग्राम के साथ ही क्यूआर कोड (Hologram and QR code will be on liquor bottles) भी लगाए जाएंगे. इसके बाद ही शराब की बिक्री हो सकेगी.

Pak Infiltrator In Sriganganagar: कट्टरपंथी ग्रुप तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान से जुड़ा है रिजवान, संगठन ने इमरान खान के नाक में भी किया था दम

टीएलपी इन दिनों चर्चा में है रिजवान अशरफ की वजह से. टीएलपी यानी तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान. भाजपा की निष्कासित नेता नूपुर शर्मा को खत्म करने के इरादे से बॉर्डर क्रॉस कर भारत में घुसा तो जरूर लेकिन मुस्तैद बीएसएफ ने उसे अपने कब्जे में ले लिया (Pak man crossed border to kill nupur sharma). घुसपैठ की इस नई वारदात ने जांच एजेंसियों के खान खड़े कर दिए हैं. एडीजी इंटेलिजेंस एस.सेंगाथीर ने बताया कि कैसे काम करता है ये कट्टरपंथी पाक संगठन और पाकिस्तान के हुक्मरान भी इससे क्यों घबराते हैं!

गहलोत के आरोपों पर पूनिया का पलटवार, कहा- किस दिन उनका हिसाब-किताब हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता

सीए्म अशोक गहलोत के दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ दिए गए बयान पर राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने (Poonia counterattack on CM Gehlot) पलटवार किया है. पूनिया ने कहा कि सीएम गहलोत को अपनी कुर्सी की चिंता सता रही है इसीलिए वह दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं. कब उनका हिसाब-किताब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता.

Gravel mafia attacks : प्रदेश में बजरी माफियाओं ने बीते साढ़े तीन साल में किए 269 हमले...153 घायल, 4 की मौत, तो 626 माफिया गिरफ्तार

प्रदेश में बजरी का अवैध खनन और परिवहन किसी से छुपा हुआ नहीं है. आंकड़ों में देखा जाए, तो पिछले साढ़े तीन साल में बजरी माफियाओं ने 269 हमले पुलिसकर्मी, राज्यकर्मी और आमजन पर किए (Cases of attack by gravel mafia in Rajasthan) हैं. इनमें 153 लोग घायल हुए. चार लोगों की मौत भी हो गई. इस पर पुलिस का कहना है कि शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई की जाती है.

Bharatpur Saint Case : खुद को आग लगाने वाले संत विजय बाबा की हालत नाजुक, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सड़क मार्ग से दिल्ली रवाना

भरतपुर में अवैध खनन के विरोध में खुद को आग लगाने वाले संत की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है (Bharatpur Saint Burnt himself Alive). उनको ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सड़क मार्ग से दिल्ली भेजा गया है.

BJP forms committee: भाजपा ने बनाई 5 सदस्यीय जांच समिति, अवैध खनन मामले में भरतपुर जाएंगे समिति सदस्य, देंगे तथ्यात्मक रिपोर्ट...

भरतपुर के डीग में अवैध खनन के विरोध में चल रहे साधु-संतों के आंदोलन और एक संत के आत्मदाह के मामले को लेकर प्रदेश भाजपा ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई (BJP committee in Bharatpur illegal mining protest) है. यह समिति भरतपुर के पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेगी. सभी पक्षों से बातचीत करेगी और अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रदेश भाजपा नेतृत्व को सौंपेगी.

BJP Protesters and Police Clash: साधु संतों के समर्थन में धरना कर रहे बीजेपी पदाधिकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की

भरतपुर में साधु-संतों का अवैध खनन के खिलाफ चल रहे आंदोलन को भाजपा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट (Protest against Illegal Mining) के बाहर धरना देकर समर्थन किया. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हो गई.

Bharatpur Saints Suicide Attempt: दो संतों के खिलाफ खोह थाने में आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज

आईपीसी की धारा 309 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है (Bharatpur Saints Suicide Attempt). इसमें अधिकतम जुर्माना कोर्ट तय करता है और अधिकतम एक साल तक की सजा दी जा सकती है. अब केस दर्ज होने के बाद दोनो संतों को पूरी कानूनी कार्रवाई से गुजरना होगा.