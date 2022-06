BJP Targeted Congress : 'अग्निपथ' के खिलाफ गहलोत सरकार ने प्रस्ताव पास कर युवाओं को भड़काने का काम किया : पूनिया

'अग्निपथ' को लेकर कांग्रेस का विरोध और योजना के खिलाफ गहलोत सरकार के कैबिनेट में प्रस्ताव पास करने पर जुबानी हमला बोला है. जयपुर में सोमवार को मीडिया से बात करते हुए (Poonia Alleged Gehlot Government) पूनिया ने कहा कि कांग्रेस और गहलोत सरकार युवाओं को भड़काने और गुमराह करने काम किया है.

Rajnath Rajasthan Visit : 26 जून को उदयपुर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पन्नाधाय की प्रतिमा का करेंगे लोकार्पण

देश में जारी सियासत के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 26 जून को उदयपुर के प्रवास पर रहेंगे. इस दौरान वे गोवर्धन सागर स्थित डी. पार्क में पन्नाधाय की प्रतिमा का (Pannadhays Statue will be Unveiled) अनावरण करेंगे. इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पार्टी नेता तैयारियों में जुटी हुई है.

Suicide in Bikaner: बीकानेर में दंपती ने फंदे पर लटककर की आत्महत्या

बीकानेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दंपती ने सोमवार को अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या (husband wife commits suicide in bikaner) कर ली. परिवार के अन्य लोगों ने देखा तो पूलिस को सूचना दी. खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

Murder in Dholpur : मां बनी हैवान, 3 महीने की बेटी को दीवार पर पटककर मार डाला

धौलपुर में एक महिला ने पति के साथ मामूली कहासुनी के बाद अपनी तीन माह की मासूम बच्ची को ही दीवार पर पटक दिया. घटना में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. पिता ने आगरा के एक निजी अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पति ने आरोपी पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है. आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Tigress found dead : सरिस्का में बाघिन ST-3 की हुई मौत, पिछले दो महीनों में दम तोड़ चुके हैं दो बाघ

सरिस्का में बाघिन ST-3 बेगानी एनिकट के पास मृत पाई (Tigress ST 3 died in Sariska) गई. बीते दो माह के दौरान दो बाघों की मौत के मामले पहले ही सामने आ चुके हैं. वन विभाग के अनुसार, बाघिन की उम्र 16 साल हो गई थी. बाघिन का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया जाएगा.

Gehlot Targeted BJP : आपके बाप-दादा आएंगे तो भी नहीं होगा कांग्रेस मुक्त भारत...ED-CBI से हम डरने वाले नहीं

मंत्री और विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री गहलोत एक बार फिर भाजपा-आरएसएस जमकर बरसे. अपनी ताकत दिखाते हुए सोमवार को जंतर-मंतर पर (Congress Protest at Jantar Mantar) गहलोत ने कहा कि हम ईडी-सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं. हालांकि, इस विरोध-प्रदर्शन में पायलट भी पहुंचे थे, लेकिन वे अलग-थलग दिखाई दिए...

Gehlot on Delhi Police: दिल्ली पुलिस ने एआईसीसी में मारपीट की, राजस्थान में भाजपा के साथ ऐसा ही व्यवहार करें तो...

सीएम अशोक गहलोत ने एआईसीसी मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के जबरन घुसने ( Delhi Police entered AICC headquarters) की घटना को प्रजातंत्र की हत्या करार देते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला (Ashok Gehlot targets BJP) बोला. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो किया अगर राजस्थान पुलिस भाजपा कार्यालय में घुसकर वैसा ही व्यवहार करे तो उनपर क्या बीतेगी.

Agnipath Scheme: कांग्रेस की आदत है भाजपा की योजनाओं का विरोध करना, इसीलिए देश में ये हाल -सुभाष बहेड़िया

भाजपा सांसद सुभाष बहेड़िया ने अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस की ओर से किए जा रहे विरोध पर (bjp mp subhash baheria target congress) निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है. बहेड़िया ने कहा है कि कांग्रेस की तो आदत है भाजपा की योजनाओं का विरोध करना. इसीलिए देशभर में यह कमजोर हो गई है.

ATM Fraud in Jaipur : एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार, 183 एटीएम कार्ड और 2 स्वैप मशीन बरामद

जयपुर जिले के बगरू थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने एटीएम कार्ड ठगी गैंग के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है (Police arrested four accused). साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 34 बैंकों के 183 एटीएम और दो स्वैप मशीन बरामद की हैं.

Jaipur International Airport: विस्तारा एयरलाइन की जयपुर में एंट्री, जुलाई से शुरू हो सकती हैं उड़ानें

जयपुर में अब जल्द ही विस्तारा एयरलाइंस की भी शुरुआत (Vistara Airlines will start in Jaipur soon) होने जा रही है. अधिकारियों की माने तो जुलाई माह से एयरलाइंस की शुरुआत किए जाने की योजना है.