Gehlot Targeted BJP : आपके बाप-दादा आएंगे तो भी नहीं होगा कांग्रेस मुक्त भारत...ED-CBI से हम डरने वाले नहीं

मंत्री और विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री गहलोत एक बार फिर भाजपा-आरएसएस जमकर बरसे. अपनी ताकत दिखाते हुए सोमवार को जंतर-मंतर पर (Congress Protest at Jantar Mantar) गहलोत ने कहा कि हम ईडी-सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं. हालांकि, इस विरोध-प्रदर्शन में पायलट भी पहुंचे थे, लेकिन वे अलग-थलग दिखाई दिए...

Gehlot on Delhi Police: दिल्ली पुलिस ने एआईसीसी में मारपीट की, राजस्थान में भाजपा के साथ ऐसा ही व्यवहार करें तो...

सीएम अशोक गहलोत ने एआईसीसी मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के जबरन घुसने ( Delhi Police entered AICC headquarters) की घटना को प्रजातंत्र की हत्या करार देते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला (Ashok Gehlot targets BJP) बोला. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो किया अगर राजस्थान पुलिस भाजपा कार्यालय में घुसकर वैसा ही व्यवहार करे तो उनपर क्या बीतेगी.

Agnipath Scheme: कांग्रेस की आदत है भाजपा की योजनाओं का विरोध करना, इसीलिए देश में ये हाल -सुभाष बहेड़िया

भाजपा सांसद सुभाष बहेड़िया ने अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस की ओर से किए जा रहे विरोध पर (bjp mp subhash baheria target congress) निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है. बहेड़िया ने कहा है कि कांग्रेस की तो आदत है भाजपा की योजनाओं का विरोध करना. इसीलिए देशभर में यह कमजोर हो गई है.

ATM Fraud in Jaipur : एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार, 183 एटीएम कार्ड और 2 स्वैप मशीन बरामद

जयपुर जिले के बगरू थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने एटीएम कार्ड ठगी गैंग के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है (Police arrested four accused). साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 34 बैंकों के 183 एटीएम और दो स्वैप मशीन बरामद की हैं.

Jaipur International Airport: विस्तारा एयरलाइन की जयपुर में एंट्री, जुलाई से शुरू हो सकती हैं उड़ानें

जयपुर में अब जल्द ही विस्तारा एयरलाइंस की भी शुरुआत (Vistara Airlines will start in Jaipur soon) होने जा रही है. अधिकारियों की माने तो जुलाई माह से एयरलाइंस की शुरुआत किए जाने की योजना है.

उदयपुर में खेत में काम कर रहे दो लोगों की करंट लगने से मौत

उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में सोमवार को दो लोगों की करंट लगने से मौत हो गई (Two people working in field died due to electrocution). खेत में लगी मोटर स्टार्ट करने गई महिला और युवक करंट की चपेट में आ गए. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

डेढ़ करोड़ के चोरी के मोबाइल फोन बरामद, ट्रक और कार जब्त, 6 आरोपी हिरासत में

भरतपुर के कामां क्षेत्र की पहाड़ी थाना पुलिस ने करीब डेढ़ करोड़ रुपए के चोरी के मोबाइल बरामद किए हैं. मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है. एक ट्रक और कार जब्त की गई है. पुलिस के अनुसार, नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक और उसको एस्कोर्ट कर रही कार की तलाशी ली गई. ट्रक में 400 से अधिक चोरी के मोबाइल फोन टायरों में ​छुपाए हुए (Stolen mobile recovered in Bharatpur) मिले.

Kali Bai Bheel: शिक्षकों को बचाने 12 साल की आदिवासी बाला ने दी थी जान, अंग्रेजों ने किया था गोलियों से छलनी

राजस्थान की भूमि वैसे तो कई वीर, शहीदों और योद्धाओं के नाम से जानी और पहचानी (Heroic saga of Veer Bala Kali Bai) जाती है. रानी लक्ष्मी बाई, रानी पद्मिनी की तरह ही वीरबाला काली बाई की वीरगाथा भी शौर्य और स्वाभिमान से ओतप्रोत है. 12 साल की एक आदिवासी बालिका वीरबाला काली बाई ने आजादी से पहले अंग्रेजों के जमाने में ही शिक्षा की ऐसी अलख जगाई जिसे आज देश ही नहीं पूरी दुनिया याद करती है. देखिए ये रिपोर्ट....

Jaipur Pre Monsoon Rain : फुलेरा में तेज बारिश का कहर, दीवार ढहने से दो सगी बहनों की मौत...

राजस्थान में प्री-मानसून की बारिश का दौर (Deadly Pre Monsoon Rains in Rajasthan) जारी है. राजधानी जयपुर में रुक-रुक कर बारिश हो रही है. इस दौैरान फुलेरा में तेज बारिश के कारण बड़ा हादसा हो गया, जहां दीवार ढहने से दो सगी बहनों की मौत हो गई.

Agnipath Scheme Agitation: कांग्रेस जनसुनवाई पर ब्रेक, मंत्री-विधायकों का समर्थकों के साथ दिल्ली कूच

राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस कार्यालय में जनसुनवाई रुक गई है. प्रदेश के लगभग मंत्री और विधायक दिल्ली में हैं और कांग्रेस के धरना-प्रदर्शन में भाग (protest of Congress in Delhi) ले रहे हैं. सीएम अशोक गहलोत ने पहले दिन से दिल्ली में मोर्चा संभाल रखा है. साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में डटे हुए हैं. वहीं आप कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी कार्यालय के बाहर अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया. जबकि भीलावाड़ा में पीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर योजना का विरोध जताया गया. अजमेर में अग्निपथ योजना को लेकर बंद का एलान किया गया था लेकिन इसका खास असर नहीं दिखा.