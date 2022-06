Gehlot on Delhi Police: दिल्ली पुलिस ने एआईसीसी में मारपीट की, राजस्थान में भाजपा के साथ ऐसा ही व्यवहार करें तो...

सीएम अशोक गहलोत ने एआईसीसी मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के जबरन घुसने ( Delhi Police entered AICC headquarters) की घटना को प्रजातंत्र की हत्या करार देते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला (Ashok Gehlot targets BJP) बोला. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो किया अगर राजस्थान पुलिस भाजपा कार्यालय में घुसकर वैसा ही व्यवहार करे तो उनपर क्या बीतेगी.

Suicide Case in Jodhpur: दो बच्चों समेत टांके में कूदी विवाहिता, तीनों की मौत

जोधपुर के ग्रामीण इलाके में रविवार को एक विवाहिता ने अपने दो बेटों के साथ टांके में कूदकर अपनी जान (Suicide Case in Jodhpur) दे दी. मृतका के पिता ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Dholpur Crime: पत्नी ने शराब के लिए नहीं दिए पैसे तो पति अपने दोस्तों को लेकर पहुंच गया घर, फिर...

धौलपुर में शराब के लिए पैसे देने से इनकार करने पर पति अपने 6 दोस्तों के साथ घर पर पहुंचा और पत्नी को (Wife filed Case against husband in dholpur) जबरन दोस्तों के साथ गंदा काम करने को कहने लगा. मामले में महिला ने पति समेत 7 लोगों के खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाया है.

Agnipath Scheme: सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवक ने की आत्महत्या, परिजनों का आरोप- अग्निपथ योजना से था आहत

भरतपुर में अग्निपथ योजना से आहत होकर युवक ने गांव के बाहर खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों ने बताया कि युवक अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के लागू होने के कारण आहत था. युवक बीते कई साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था. परिजनों ने बताया कि अग्निपथ योजना लागू होने के बाद से युवक ने दौड़ भाग करना छोड़ दिया और मायूस रहने लगा.

Agnipath Scheme Agitation: कांग्रेस जनसुनवाई पर ब्रेक, मंत्री-विधायकों का समर्थकों के साथ दिल्ली कूच

राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस कार्यालय में जनसुनवाई रुक गई है. प्रदेश के लगभग मंत्री और विधायक दिल्ली में हैं और कांग्रेस के धरना-प्रदर्शन में भाग (protest of Congress in Delhi) ले रहे हैं. सीएम अशोक गहलोत पहले दिन से दिल्ली में मोर्चा संभाल रखा है. साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में डटे हुए हैं.

Chittorgarh Road Accident: बाइक सवार पिता-पुत्र को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, एक की मौत

चित्तौड़गढ़ में रविवार देर रात बाइक सवार पिता-पुत्र को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार (Chittorgarh Road Accident) दी. हादसे में 65 वर्षीय पिता की मौत हो गई, वहीं बेटे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Veerbala Of Rajasthan: मरुभूमि की शान हैं वीरांगना वीरबाला, शिक्षा की अलख जलाए रखने के लिए हो गईं कुर्बान

राजस्थान की भूमि वैसे तो कई वीर, शहीदों और योद्धाओं के नाम से जानी और पहचानी (Heroic saga of Veer Bala Kali Bai) जाती है. रानी लक्ष्मी बाई, रानी पद्मिनी की तरह ही वीरबाला काली बाई की वीरगाथा भी शौर्य और स्वाभिमान से ओतप्रोत है. 12 साल की एक आदिवासी बालिका वीरबाला काली बाई ने आजादी से पहले अंग्रेजों के जमाने में ही शिक्षा की ऐसी अलख जगाई जिसे आज देश ही नहीं पूरी दुनिया याद करती है.

Road Accident in Tonk: दो ट्रेलरों में भिड़ंत के बाद लगी आग, 2 जिंदा जले...एक झुलसा

टोंक जिले में रविवार देर रात दो ट्रेलरों में भिड़ंत के बाद आग लग (Fire broke out after two trailers collided) गई. हादसे में दो लोग जिंदा जल गए और एक गंभीर रूप से झुलस गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

हेरिटेज सिटी, ग्रीन सिटी और गोपालपुरा बायपास परियोजना के पैरामीटर तय, यूडीएच मंत्री ने नियमन पर रोक लगाने के दिए निर्देश

आगरा रोड पर हेरिटेज सिटी और ग्रीन सिटी विकसित करने के लिए विशेष पैरामीटर तय किए गए हैं. जहां एक ओर हेरिटेज सिटी परकोटे की तर्ज पर बनाई जाएगी तो वहीं ग्रीन सिटी एरिया इकोलॉजिकल जोन होने के चलते फार्म हाउस रिसॉर्ट और डेयरी जैसी योजनाएं प्रस्तावित है. इसके पैरामीटर पर यूडीएच मंत्री ने सहमति दे दी है.

Botanical Garden in Bharatpur: 3 हेक्टेयर में विकसित किया जाएगा गार्डन, विभाग को मिली वित्तीय स्वीकृति

भरतपुर के संभाग मुख्यालय में वन विभाग बॉटनिकल गार्डन विकसित करने (Botanical Garden in Bharatpur) जा रहा है. ये गार्डन 3 हेक्टेयर में बनाया जाएगा. गार्डन के अंदर कैक्टस गार्डन, फ्रूट गार्डन, बटर फ्लाई गार्डन, मेडिसिनल गार्डन आदि अलग अलग थीम के गार्डन विकसित किए जाएंगे.