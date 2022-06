Agnipath Scheme: सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवक ने की आत्महत्या, परिजनों का आरोप- अग्निपथ योजना से था आहत

भरतपुर जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव बिलौठी में सोमवार अलसुबह एक युवक ने गांव से बाहर खेत में पेड़ से फांसी का फंदा (Agnipath Scheme) लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक बीते कई साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था. परिजनों ने बताया कि अग्निपथ योजना लागू होने के बाद से युवक ने दौड़ भाग करना छोड़ दिया और मायूस रहने लगा. युवक कबड्डी का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी था. जानकारी के अनुसार बिलौठी गांव निवासी कन्हैया गुर्जर (22) पुत्र महाराज सिंह गुर्जर 12वीं कक्षा पास करने के बाद से ही सेना भर्ती की तैयारी में जुट गया था.

Suicide Case in Jodhpur: दो बच्चों समेत टांके में कूदी विवाहिता, तीनों की मौत

जोधपुर जिले के ग्रामीण इलाके से एक फिर झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. चार दिन बाद एक और विवाहिता ने अपने बच्चों के साथ घर के टांके में कूद कर अपनी जान (Suicide Case in Jodhpur) दे दी. घटना में दोनों बच्चों की मौत हो गई. इनमे एक सात महीने का मासूम भी था. घटना लोहावट थाना क्षेत्र की है. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को टांके से बाहर निकलवाया.

Road Accident in Tonk: दो ट्रेलरों में भिड़ंत के बाद लगी आग, 2 जिंदा जले...एक झुलसा

टोंक जिले में रविवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. जयपुर-कोटा नेशनल हाईवे पर दो ट्रेलर की भिड़ंत (Road Accident in Tonk) हो गई. भिड़ंत के बाद दोनों ट्रेलरों में आग लग (Fire broke out after two trailers collided) गई. हादसे में 2 लोग जिंदा जल गए और एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया. साथ ही दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.

IT raid in Jodhpur: जोधपुर में अब तक की सबसे बड़ी IT रेड, 100 करोड़ की अवैध संपति और 90 किलो सोना भी मिला

जोधपुर शहर में अलग-अलग कारोबार से जुड़े लोगों पर चल रही आयकर विभाग की कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई (IT raid in Jodhpur) साबित हो रही है. बीते 4 दिनों में इस कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग के 250 से ज्यादा अफसर लगे हुए हैं, जिन्होंने अब तक 100 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति का पता लगाया है. इसके अलावा कार्रवाई के दौरान सोने, चांदी , हीरे और हाथी दांत की भी ज्वेलरी मिली है. यह कार्रवाई आज पूरी होने की संभावना है.

Road Accident in Alwar: रोडवेज बस और ट्रक में भिड़ंत, 20 से अधिक लोग घायल

दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर नीमराणा के पास रविवार देर रात एक सड़क हादसा (Road Accident in Alwar) हो गया. हाईवे पर राजस्थान रोडवेज की बस और ट्रक में टक्कर (Rajasthan roadways bus and truck collide) हो गई और दोनों वाहन पलट गई. हादसे में करीब 20 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका उपचार जारी है.

हेरिटेज सिटी, ग्रीन सिटी और गोपालपुरा बायपास परियोजना के पैरामीटर तय, यूडीएच मंत्री ने नियमन पर रोक लगाने के दिए निर्देश

आगरा रोड पर हेरिटेज सिटी और ग्रीन सिटी विकसित करने के लिए विशेष पैरामीटर तय किए गए हैं. जहां एक ओर हेरिटेज सिटी परकोटे की तर्ज पर बनाई जाएगी तो वहीं ग्रीन सिटी एरिया इकोलॉजिकल जोन होने के चलते फार्म हाउस रिसॉर्ट और डेयरी जैसी योजनाएं प्रस्तावित है. इसके पैरामीटर पर यूडीएच मंत्री ने सहमति दे दी है.

Botanical Garden in Bharatpur: 3 हेक्टेयर में विकसित किया जाएगा गार्डन, विभाग को मिली वित्तीय स्वीकृति

संभाग मुख्यालय भरतपुर पर वन विभाग 3 हेक्टेयर में बॉटनिकल गार्डन विकसित करेगा. गार्डन के माध्यम से लोगों को पेड़, पौधे और वनस्पतियों की जानकारी प्रदान की जा सकेगी. गार्डन को विकसित करने पर करीब सवा दो करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 20 लाख की बजट स्वीकृति मिल गई है. डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया कि राज्य सरकार ने बजट घोषणा में प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर 11 बॉटनिकल गार्डन विकसित करने की घोषणा की थी.

MGNREGA in Rajasthan: शहरी क्षेत्रों में भी मिलेगा रोजगार, टास्क पूरा नहीं किया तो तय मानदेय में होगी कटौती

मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगारों को रोजगार देने वाला पहला प्रदेश राजस्थान बनने जा रहा है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए 800 करोड़ का बजट भी रखा है. लेकिन इस पैसे को राज्य सरकार फूंक-फूंक कर खर्च करेगी. योजना के तहत हर बेरोजगार परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा. जिसमें 259 से 333 रुपए तक मिनिमम वेजेस तय किया गया है. लेकिन ये पैसा भी श्रमिक को तब मिलेगा जब वो हर दिन दिया गया अपना टास्क पूरा करेगा. अन्यथा इस मिनिमम वेजेस में से भी कटौती की जाएगी.

Dog Attack in Jaipur: मां के साथ पार्क घूमने गई बालिका पर पालतू श्वान ने किया हमला, एसएमएस अस्पताल में भर्ती

राजधानी में पालतू श्वानों के हमले के कई मामले सामने आए हैं. रविवार को भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है. रविवार को जयपुर के झालाना डूंगरी में मां के साथ पार्क में घूमने गई बच्ची पर एक पालतू श्वान (Dog attack on 7 years old girl) ने हमला कर दिया. श्वान ने बालिका को इतनी बुरी तरह काटा कि हाथ से खून की धारा बहने लगी. बालिका के चिल्लाने पर मां और आसपास के लोगों ने श्वान को भगाया. इसके बाद मां तुरंत बच्ची को सवाई मान सिंह अस्पताल लेकर गई जहां उसका इलाज चल रहा है.

Shocking ! कार रोकने आए पुलिसकर्मी को बोनट पर घसीटते ले गया चालक...जानिए फिर क्या हुआ

जोधपुर के देवनगर थाना क्षेत्र में रविवार को जब एक यातायात पुलिसकर्मी ने कार चालक को सीट बेल्ट नहीं लगाने के चलते रोका तो कार चालक ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी. इससे पुलिसकर्मी बोनट पर लटक गया. चालक पुलिसकर्मी को बोनट पर लटका देखने के बावजूद 500 मीटर से ज्यादा भगा कर ले (Traffic policeman dragged on bonnet of car in Jodhpur) गया. राहगीरों ने कार को रूकवाया, तब जाकर पुलिसकर्मी की जान में जान आई.