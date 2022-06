Road Accident in Alwar: रोडवेज बस और ट्रक में भिड़ंत, 20 से अधिक लोग घायल

दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर नीमराणा के पास रविवार देर रात एक सड़क हादसा (Road Accident in Alwar) हो गया. हाईवे पर राजस्थान रोडवेज की बस और ट्रक में टक्कर (Rajasthan roadways bus and truck collide) हो गई और दोनों वाहन पलट गई. हादसे में करीब 20 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका उपचार जारी है.

Veerbala Of Rajasthan: मरुभूमि की शान हैं वीरांगना वीरबाला, शिक्षा की अलख जलाए रखने के लिए हो गईं कुर्बान

राजस्थान की भूमि वैसे तो कई वीर, शहीदों और योद्धाओं के नाम से जानी और पहचानी (Heroic saga of Veer Bala Kali Bai) जाती है. रानी लक्ष्मी बाई, रानी पद्मिनी की तरह ही वीरबाला काली बाई की वीरगाथा भी शौर्य और स्वाभिमान से ओतप्रोत है. 12 साल की एक आदिवासी बालिका वीरबाला काली बाई ने आजादी से पहले अंग्रेजों के जमाने में ही शिक्षा की ऐसी अलख जगाई जिसे आज देश ही नहीं पूरी दुनिया याद करती है. देखिए ये रिपोर्ट....

Dog Attack in Jaipur: मां के साथ पार्क घूमने गई बालिका पर पालतू श्वान ने किया हमला, एसएमएस अस्पताल में भर्ती

राजधानी में पालतू श्वानों के हमले के कई मामले सामने आए हैं. रविवार को भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है. रविवार को जयपुर के झालाना डूंगरी में मां के साथ पार्क में घूमने गई बच्ची पर एक पालतू श्वान (Dog attack on 7 years old girl) ने हमला कर दिया. श्वान ने बालिका को इतनी बुरी तरह काटा कि हाथ से खून की धारा बहने लगी. बालिका के चिल्लाने पर मां और आसपास के लोगों ने श्वान को भगाया. इसके बाद मां तुरंत बच्ची को सवाई मान सिंह अस्पताल लेकर गई जहां उसका इलाज चल रहा है.

Shocking ! कार रोकने आए पुलिसकर्मी को बोनट पर घसीटते ले गया चालक...जानिए फिर क्या हुआ

जोधपुर के देवनगर थाना क्षेत्र में रविवार को जब एक यातायात पुलिसकर्मी ने कार चालक को सीट बेल्ट नहीं लगाने के चलते रोका तो कार चालक ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी. इससे पुलिसकर्मी बोनट पर लटक गया. चालक पुलिसकर्मी को बोनट पर लटका देखने के बावजूद 500 मीटर से ज्यादा भगा कर ले (Traffic policeman dragged on bonnet of car in Jodhpur) गया. राहगीरों ने कार को रूकवाया, तब जाकर पुलिसकर्मी की जान में जान आई.

Rally in Kishangarh of Ajmer : नूपुर शर्मा के समर्थन में उतरे हिंदूवादी संगठन, BJP में वापस लेने की मांग की...

अजमेर जिले के किशनगढ़ जिले में बीजेपी की नेता रहीं नूपुर शर्मा के समर्थन (Hindu organizations came out in support of Nupur Sharma) में हिंदुवादी संगठनों ने एकत्रित होकर मुख्य मार्गों से रैली निकाली. रैली लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू रविंद्र रंगमंच पहुंची. इस दौरान हिंदुवादी संगठनों ने उन्हें फिर से भाजपा संगठन में वापस लेने की मांग की. इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा.

Ranthambore National Park : 'सुल्ताना' दुर्ग जाने वाले मार्ग पर अकेली घूमती नजर आई, नहीं दिखा शावक देखें VIDEO...

सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघिन टी-107 सुल्ताना अपने शावक की मौत के बाद अकेली त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर घुमती हुई नजर आई (Tigress T107 seen walking alone on road to the fort). यहां बाघिन को देखकर पर्यटक और श्रद्धालु रोमांचित हो उठे और लोगों ने इसका वीडियो बना लिया. बाघिन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है.

Alwar Self Immolation Case: मौत से पहले करण सिंह ने दिया बड़ा बयान, एसडीएम ने लगाई आग... इंस्पेक्टर ने जलते समय मारी लात

अलवर में एक जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम के विरोध में युवक ने खुद को आग लगा ली थी. शनिवार को युवक की मौत हो गई थी. रविवार को एक वीडियो सामने आया है जिसमें मरने से पहले युवक करण सिंह (victim Karan Singh big statement before death) बयान दे रहा है कि विरोध के दौरान एसडीएम ने ही उसे आग लगा दी थी और बचाने के बजाए इंस्पेक्टर ने जलते समय उसे लात मारी थी. इसके बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया है. तमाम प्रशासनिक अफसर गांव पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर सभी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया है.

Agnipath Scheme: देश के युवाओं के साथ किया गया क्रूर मजाक, वापस लेना होगा निर्णय -जयंत चौधरी

केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर देशभर में विरोध तेज होता जा रहा है. राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी (Jayant choudhary on Agnipath scheme) ने सेना में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है. जयंत चौधरी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने युवाओं के साथ क्रूर मजाक किया है. बिना तैयारी, बिना अध्ययन, संवाद के इतना बड़ा परिवर्तन देश में नहीं हो सकता है. उन्होंने किसानों के साथ किए गए वादे को लेकर भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. जयंत चौधरी अजमेर में जयपुर रोड स्थित भिनाय कोठी में महर्षि दयानंद निर्वाण न्यास स्मारक में आयोजित तीन दिवसीय सामवेद परायण यज्ञ के समापन समारोह में शिरकत करने आए थे.

Gang Rape in Alwar: नाबालिग विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म, पांच के खिलाफ मामला दर्ज

अलवर में छत पर पति के साथ सो रही नाबालिग विवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला (Gang Rape in Alwar) प्रकाश में आया है. बताया जा रहा कि विवाहिता रात में लघुशंका करने के लिए गई थी तभी पांच लोग छत पर कूद कर आ गए और चाकू के बल पर उसके साथ गैंगरेप किया. पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है.

Botanical Garden in Bharatpur: 3 हेक्टेयर में विकसित किया जाएगा गार्डन, विभाग को मिली वित्तीय स्वीकृति

संभाग मुख्यालय भरतपुर पर वन विभाग 3 हेक्टेयर में बॉटनिकल गार्डन विकसित करेगा. गार्डन के माध्यम से लोगों को पेड़, पौधे और वनस्पतियों की जानकारी प्रदान की जा सकेगी. गार्डन को विकसित करने पर करीब सवा दो करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 20 लाख की बजट स्वीकृति मिल गई है. डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया कि राज्य सरकार ने बजट घोषणा में प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर 11 बॉटनिकल गार्डन विकसित करने की घोषणा की थी.