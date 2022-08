ठाकुर जी के जन्म पर लुटाई बधाई, कृष्ण मंदिरों में मनाया गया नंदोत्सव

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के बाद शनिवार को छोटी काशी के कृष्ण मंदिरों में नंदोत्सव मनाया गया. सुबह 9:15 बजे जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में ठाकुर जी का विशेष शृंगार किया गया. इस दौरान मंदिर प्रांगण में मौजूद श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को कृष्ण जन्म की बधाई दी. वहीं भगवान के जन्म पर बधाई लुटाई गई, जिसमें सिक्के, खिलौने, टॉफी, बिस्कुट और अन्य सामान उछाले गए. शृंगार आरती के बाद नंदोत्सव का कार्यक्रम हुआ.

भीलवाड़ा की युवती ने MP के डॉक्टर को हनीट्रैप में फंसाया, दो साथियों संग ऐंठे 9 लाख

भीलवाड़ा की जालसाज युवती ने अपने दो साथियों के साथ मध्य प्रदेश के चिकित्सक को हनी ट्रैप में फंसा 9 लाख रुपए ऐंठ लिए. लगातार धमकियों से परेशान देवास के डॉक्टर ने वहीं मामला दर्ज कराया.

पत्नी ने सिर पर लाठी से वार कर की पति की हत्या, यह है कारण

भरतपुर जिले के रूपबास थाना क्षेत्र के एक गांव में आधी रात को पति-पत्नी के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी ने गुस्से में अपने पति के सिर पर लाठी से वार कर उसकी हत्या (wife killed her husband) कर दी. घटना के बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है. वहीं, घटना के समय महिला के पीहर पक्ष के लोग भी मौके पर मौजूद थे. आशंका जताई जा रही है कि महिला के पीहर पक्ष के लोगों ने भी उसके पति के साथ मारपीट की थी.

दौसा में देर रात सड़क पर बहा सरसों तेल, लूटने वालों की मची होड़, देखें Video

दौसा में जब लोग जब कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की झलक देखने के लिए मंदिरों में उमड़ रहे थे. उसी दौरान कुछ लोग दौसा के लालसोट बाईपास पुलिया पर तेल लूटने में व्यस्त थे. दरअसल, शुक्रवार की रात लालसोट के तरफ से आ रहा सरसों के तेल से भरा एक टैंकर लालसोट बाईपास पुलिया पर पलट गया. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11A को NH21 से जोड़ने वाली इस लालसोट बाईपास पुलिया पर पहले भी अनेक हादसे हो चुके हैं.

जालोर से लौटे एडीजी क्राइम, जांच बदली के दिए निर्देश

जालोर जिले के सुराणा कस्बे में दलित छात्र की मौत मामले की ग्राउंड रियल्टी जानने के बाद एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहराड़ा जयपुर वापस आ गए हैं. उन्हें उच्च स्तरीय जांच के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भेजा था. मेहराड़ा 2 दिन जालोर में कैम्प करने के बाद शुक्रवार देर रात लौटे.

RU महिला छात्रावास में जन्माष्टमी सेलिब्रेशन में बजा DJ, एबीवीपी ने बनाया मुद्दा

राजस्थान यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को आचार संहिता की धज्जियां उड़ती हुई दिखीं. यूनिवर्सिटी के महिला छात्रावास में जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जमकर डीजे बजाया गया और छात्राओं ने भी खूब डांस किया.

No bag day खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान थीम पर इस शनिवार हुई खेल प्रतियोगिताएं

'खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान' की थीम पर शनिवार को विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई. जिसमें सतोलिया, कबड्डी, कुश्ती जैसे स्थानीय और पारंपरिक खेलों को सिखाते हुए उनकी प्रतियोगिताएं भी हुई. राजस्थान सरकार की पहल पर हर शनिवार 'नो बैग डे' (No bag day) घोषित किया गया है. जिसके तहत छात्र बिना बस्ते के स्कूल पहुंचे और तीसरे शनिवार की पूर्व निर्धारित गतिविधि के अनुसार खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (Sports competitions on No bag day) किया गया.

दिवंगत अहमद पटेल के बेटे का दर्द, गहलोत के OSD भी मेरा फोन नहीं उठाते

दिवंगत अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल को लोगों के काम करवाने में कांग्रेस शासित राज्यों में ही दिक्कत आने लगी है. पटेल ने ट्वीट कर सीएम गहलोत के ओएसडी के खिलाफ नाराजगी जताई. हालांकि, कुछ देर बाद उन्होंने यह ट्वीट डिलीट कर दिया. जानिए पूरा मामला.

लैब में घुसकर महिला पुलिसकर्मी ने की तोड़फोड़, स्टाफ को दी रेप केस में फंसाने की धमकी

चूरू जिले में एक निजी लैब में घुसकर महिला पुलिसकर्मी ने तोड़फोड़ की. साथ ही लैब स्टाफ को रेप के मामले में फंसाने और गोली मारने की धमकी दी. लैब कार्मिकों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सामूहिक अवकाश का अल्टीमेटम, 6500 पशु चिकित्सा केंद्रों पर लग सकता है ताला

राजस्थान में गोवंश के लिए जानलेवा बीमारी (Lumpy disease in Jaipur) से जूझ रहे पशुपालकों के लिए बुरी खबर है. जहां वे एक ओर लंपी रोग से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब आगामी 22 अगस्त से पशु चिकित्साकर्मियों ने सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला ले लिया (Veterinary workers warning in Rajasthan) है. इस फैसले के बाद अब पशुपालकों को दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है.