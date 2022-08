दिवंगत अहमद पटेल के बेटे का दर्द, गहलोत के OSD भी मेरा फोन नहीं उठाते

दिवंगत अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल को लोगों के काम करवाने में कांग्रेस शासित राज्यों में ही दिक्कत आने लगी है. पटेल ने ट्वीट कर सीएम गहलोत के ओएसडी के खिलाफ नाराजगी जताई. हालांकि, कुछ देर बाद उन्होंने यह ट्वीट डिलीट कर दिया. जानिए पूरा मामला.

जालोर से लौटे एडीजी क्राइम, जांच बदली के दिए निर्देश

जालोर जिले के सुराणा कस्बे में दलित छात्र की मौत मामले की ग्राउंड रियल्टी जानने के बाद एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहराड़ा जयपुर वापस आ गए हैं. उन्हें उच्च स्तरीय जांच के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भेजा था. मेहराड़ा 2 दिन जालोर में कैम्प करने के बाद शुक्रवार देर रात लौटे.

Rajasthan Weather Update बारिश की गतिविधियों में होगी बढ़ोतरी, कल से तेज बारिश की संभावना

Rajasthan Weather Update राजस्थान में नए मौसमी तंत्र के सक्रिय होने से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी. प्रदेश में 21 अगस्त से मानसून की तेज बारिश होगी. वहीं, मौसम विभाग ने आज कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के अधिकतर भागों में बारिश और कहीं-कहीं भारी से लेकर अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है.

No bag day खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान थीम पर इस शनिवार हुई खेल प्रतियोगिताएं

'खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान' की थीम पर शनिवार को विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई. जिसमें सतोलिया, कबड्डी, कुश्ती जैसे स्थानीय और पारंपरिक खेलों को सिखाते हुए उनकी प्रतियोगिताएं भी हुई. राजस्थान सरकार की पहल पर हर शनिवार 'नो बैग डे' (No bag day) घोषित किया गया है. जिसके तहत छात्र बिना बस्ते के स्कूल पहुंचे और तीसरे शनिवार की पूर्व निर्धारित गतिविधि के अनुसार खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (Sports competitions on No bag day) किया गया.

RU महिला छात्रावास में जन्माष्टमी सेलिब्रेशन में बजा DJ, एबीवीपी ने बनाया मुद्दा

राजस्थान यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को आचार संहिता की धज्जियां उड़ती हुई दिखीं. यूनिवर्सिटी के महिला छात्रावास में जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जमकर डीजे बजाया गया और छात्राओं ने भी खूब डांस किया.

लैब में घुसकर महिला पुलिसकर्मी ने की तोड़फोड़, स्टाफ को दी रेप केस में फंसाने की धमकी

शहर के नए बस स्टैंड के पास शुक्रवार को एक लैब में घुसकर एक महिला पुलिसकर्मी ने तोड़फोड़ (Female policeman created ruckus) कर दी. इस दौरान महिला ने लैब में मौजूद स्टाफ से मारपीट कर उन्हें रेप और छेड़छाड़ के झूठे मामले में फंसाने की धमकी (Threatened to implicate staff in rape case) भी दी. साथ ही स्टाफ को गोली मारने की भी धमकी दी. महिला की पूरी वारदात लैब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

बिजनेस पार्टनर को दोषी ठहरा व्यापारी ने की Live Suicide

जयपुर के करणी विहार थाना इलाके में व्यापारी की आत्महत्या के 10 दिन बाद सुसाइड का लाइव वीडियो मिला है. शुक्रवार को मृतक के भाई ने सुसाइड का लाइव फुटेज पुलिस को सौंप दिया. जिसके बाद दो आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर दिया गया है.

पशु चिकित्साकर्मियों के सामूहिक अवकाश का अल्टीमेटम, 6500 पशु चिकित्सा केंद्रों पर लग सकता है ताला

राजस्थान में गोवंश के लिए जानलेवा बीमारी (Lumpy disease in Jaipur) से जूझ रहे पशुपालकों के लिए बुरी खबर है. जहां वे एक ओर लंपी रोग से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब आगामी 22 अगस्त से पशु चिकित्साकर्मियों ने सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला ले लिया (Veterinary workers warning in Rajasthan) है. इस फैसले के बाद अब पशुपालकों को दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है.

22 अगस्त को जयपुर में कांग्रेस की अहम बैठक

22 अगस्त को कांग्रेस की जयपुर में अहम बैठक प्रस्तावित है. जिसमें प्रदेश प्रभारी अजय माकन, संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे. कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर चर्चा हो. साथ ही प्रदेश में कुछ अहम बदलावों पर भी मुहर लगे.

अमेरिका में बोलीं रूमा देवी, बदलते परिवेश में अपने पहनावे और बोली को संजोकर रखे

अंतरराष्ट्रीय फैशन डिजाइनर डॉ. रूमा देवी राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नार्थ अमेरिका और भारतीय महा दूतावास के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क पहुंची. रुमा देवी ने कहा कि वर्तमान समय में दिनों दिन बदलते परिवेश में अपने पारंपरिक पहनावे और बोली को संजोकर रखना हम सभी की जिम्मेदारी बनती है.