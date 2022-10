गजब: चूहा चोरी की शिकायत लेकर थाने पहुंचा युवक, पुलिस भी हैरान...FIR दर्ज

बांसवाड़ा में एक युवक ने घर से चूहा चोरी होने का मामला दर्ज (Mouse theft in banswara) कराया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक चोरी का ऐसा अनोखा मामला पहली बार थाने में आया है.

नदी किनारे मिली युवती की लाश, गले पर चोट के निशान

सिरोही के आबूरोड रीको थाना क्षेत्र में रविवार को नदी किनारे एक युवती की संदिग्ध दशा में लाश (girl deadbody found on river bank) मिली है. युवती के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं. पुलिस मामले में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है.

Road Accident in Alwar: डंपर ने महिला को मारी टक्कर, ग्रामीणों के किया सड़क जाम

अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में पिपरौली हाईवे रोड पर मलबे से भरे डंपर ने महिला को टक्कर मार दी. गंभीर हालत (Road Accident in Alwar) में उसे अलवर अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है. घटना से आक्रोशित लोगों ने रोड जाम कर डंपर पर पथराव शुरू कर दिया. वहीं, घटना के बाद से डंपर चालक फरार है. मौके पर पुलिस का जाप्ता पहुंचा और समझाइश कर जाम खुलवाया.

सुखोई का जोड़ीदार बनेगा LCH, कल वायु सेना में होगा शामिल...जानें इसकी खासियत

भारतीय वायु सेना में कल यानी 3 अक्टूबर को स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल होगा. LCH सुखोई का जोड़ीदार बनेगा, जिसका पहला स्क्वाड्रन (LCH in AIF) जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया जाएगा. यह हेलीकॉप्टर कई तरह की मिसाइल दागने और हथियारों को इस्तेमाल करने में सक्षम है. यहां जानें और क्या है इसकी खासियत...

अलवर में छात्रा से गैंगरेप और वीडियो वायरल करने का मामला, मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

अलवर में छात्रा से गैंगरेप और वीडियो वायरल करने का मामले में मानव अधिकार आयोग ने (Human Rights Commission took cognizance) संज्ञान लिया है. आयोग ने आदेश की प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक राजस्थान के साथ ही संबंधित अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया है.

ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की सीएम से मिली सैद्धांतिक स्वीकृति- डोटासरा

ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों (Discrepancy in OBC Reservation) को दूर करने को लेकर रविवार को अच्छी खबर आई. राज्य की गहलोत सरकार ने ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की सैद्धांतिक (Approval to remove reservation discrepancies) मंजूरी दे दी. ऐसे में अब जल्द ही इस बाबत सरकार की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे.

Bhiwadi Police attacked: बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, एक बदमाश गिरफ्तार...6 के खिलाफ मामला दर्ज

भिवाड़ी में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक (Action against extortion in bhiwadi) आरोपी गिरफ्तार किया गया है. वहीं, इस दौरान पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया. इसके कारण एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

उधार दिए 1 लाख रुपये मांगे तो जीजा ने ले ली साले की जान, इस तरह हुआ खुलासा

जयपुर के रामनगरिया थाना इलाके में 30 सितंबर की रात महल रोड पर कार में मिली एक व्यक्ति की लाश की वारदात का पुलिस ने रविवार को (Jaipur Murder Case Busted) खुलासा कर दिया. पुलिस ने हत्यारे जीजा को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में साले द्वारा शराब के नशे में उधारी के 1 लाख रुपये मांगने व अपमानित करने के चलते साले की गला घोंट कर हत्या करना कबूल किया है.

गांधीगिरी के बाद पुलिस की दादागिरी..ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर दो युवकों को पीटा...Video Viral

उदयपुर में गांधीगिरी के बाद पुलिस की दादागिरी देखने को मिली है. पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर दो युवकों (Police beat up two youths) की पिटाई की. घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. ऐसे में एसपी ने आरोपी हेडकॉन्सटेबल को सस्पेंड कर दिया है.

खास है बिजयनगर का दशहरा...यहां रावण नहीं, महिषासुर का होता है पुतला दहन

विजयदशमी पर देश भर में रावण का दहन किया जाता है. दशहरा उत्सव पर मेले का आयोजन होता है, लेकिन राजस्थान में एक जगह ऐसी है जहां विजयदशमी पर रावण का नहीं महिषासुर का पुतला दहन (Mahishasura is burnt in place of Ravana) होता है. अजमेर के बिजयनगर में महिषासुर के वध के साथ दशहरा उत्सव का समापन होता है. विजयदशमी को लेकर यहां तैयारियां भी चल रही हैं.