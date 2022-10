रोजगार दो सरकार : राजस्थान के बेरोजगारों ने गुजरात में शुरू की दांडी यात्रा

राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच प्रदेश के (Dandi Yatra in Gujarat) युवा बेरोजगार रविवार को गुजरात में पैदल दांडी यात्रा पर निकले. यात्रा का नेतृत्व रहे बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव कर रहे हैं.

पिस्टल की नोक पर युवकों से मारपीट और लूट, बाइक और मोबाइल लेकर फरार बदमाश

जयपुर में शनिवार देर रात को बाइक सवार दो युवकों के साथ मारपीट और लूट का (Loot With Youths on Pistol Point in Jaipur) मामला सामने आया है. बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया. पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है.

सीएम गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा का बड़ा बयान, अगर रही सरकार तो होगा विकास वरना...

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास व सलाहकार संयम लोढ़ा (Sanyam Lodha big statement) ने रविवार को बड़ा बयान दे दिया. उनके बयान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है. लोढ़ा ने गहलोत सरकार के 5 साल पूरे करने पर संशय जाहिर (Doubts on completion of 5 years) किया.

बापू और शास्त्री की जयंती पर हुए कार्यक्रम, सीएम ने अर्पित की पुष्पांजलि

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सचिवालय (Gandhi Jayanti 2022) और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सहित कई स्थानों पर कार्यक्रम हुए. इस मौके पर अशोक गहलोत समेत कई कांग्रेस नेताओं ने पुष्पांजलि महात्मा गांधी और शास्त्री (Lal Bahadur Shastri Jayanti) को याद किया. वहीं, धौलपुर में भी गांधी जयंती के अवसर पर धर्मसभा का आयोजन किया गया.

बॉन्ड नीति के विरोध में उतरे रेजिडेंट चिकित्सक, काली पट्टी बांधकर जताया विरोध

राजस्थान में रेजिडेंट डॉक्टर्स सरकार की ओर से 2013-14 में लागू की गई बॉन्ड नीति के विरोध में (Resident Doctors protest against Bond policy) उतर गए हैं. रविवार को चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है. उन्होंने इस नीति को अपारदर्शी और अपरिपक्व बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है. साथ ही ऐसा नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी है.

Extra Marital Affair: नाजायज इश्क में बिखरा कुनबा, जानें बर्बाद 8 जिंदगियों की खूनी हकीकत

आज हम बात करेंगे एक नापाक रिश्ते के खौफनाक खात्मे (Extra Marital Affair Case) की, जिसकी जद में आकर 8 लोगों का कुनबा पूरी तरह से बर्बाद हो गया. उन पर हत्या के मामले दर्ज हैं. जेल की सलाखों से उनका बाहर निकलना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है. पढ़ें पूरी खबर...

Rathore Big Statement : राजस्थान का अगला बजट CM गहलोत पेश करेंगे, धर्मेंद्र राठौड़ तो यही कर रहे हैं

गहलोत सरकार की ओर से पायलट गुट पर हमलावर रहे राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ अब किसी भी सूरत में राजनीतिक बातें करने के लिए तैयार नहीं हैं. कह रहे हैं कि पार्टी की एडवाइजरी जारी हो चुकी है. राजनीतिक बातें बहुत जो चुकी हैं, अब बात नहीं करेंगे. सुनिए और क्या कहा...

आईसीए गैलरी में पद्मश्री रामगोपाल विजयवर्गीय की फोटो प्रदर्शनी का आगाज, 43 पेंटिंग्स प्रदर्शित

जयपुर के आमेर रोड स्थित आईसीए गैलरी में शनिवार को पद्मश्री रामगोपाल विजयवर्गीय की एकल प्रदर्शनी का आगाज (Ram Gopal Vijayvargiya Photo exhibition) हुआ.आईसीए गैलरी में पदमश्री रामगोपाल विजयवर्गीय की 43 पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया गया.

Miracle In Kaman: मंदिर में पत्थर पर उभरे पद् चिन्ह! भजन कीर्तन का दौर शुरू

भरतपुर के कामां को भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली (Miracle In Kaman of Bharatpur) के रूप में भी ख्याति प्राप्त है. लोगों के अनुसार शारदीय नवरात्रि में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है कि श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. भजन कीर्तन का दौर शुरू हो गया. आस्थावानों के मुताबिक सूरज बाग कॉलोनी स्थित मंदिर श्री कुंज बिहारी मंदिर में हवन कुंड के पास बने चबूतरे की शीला पर अचानक दो पदचिन्ह उभर आए हैं. ऐसे जो पहले कभी नहीं देखे.

कुएं से मिला अधेड़ का शव, भतीजा गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी पुलिस

झालावाड़ के घाटोली थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक कुएं से अधेड़ शख्स शव मिलने (Youth murdered in Jhalawar) से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक के दोनों पैर बंधे हुए थे. वहीं, संदेह के आधार पर पुलिस ने मृतक के भतीजे को गिरफ्तार किया है.