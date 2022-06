Congress Political Fencing: राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की बाडाबंदी पार्ट 3, विधायकों को लेकर बस उदयपुर रवाना, पायलट कैंप के विधायक भी रहे मौजूद

राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद-फरोख्त या तोड़फोड़ (Battle For Rajyasabha Poll 2022) से बचने के लिए कांग्रेस ने विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी है. कांग्रेस ने विधायकों को गुरुवार शाम को सीएमआर से उदयपुर के लिए बसों के जरिए रवाना कर दिया है. बस में मंत्री टीकाराम जूली और मंत्री हेमाराम चौधरी भी मौजूद हैं. साथ ही पायलट कैंप के विधायक भी बस में मौजूद हैं.

कुएं का गंदा पानी पीने से 119 ग्रामीण बीमार, बच्चे भी शामिल, अस्पताल में बेड पड़े कम

करौली के करणपुर थाना इलाके के सिमारा गांव में कुएं का गंदा पानी पीने से 119 ग्रामीण बीमार हो (Several villagers hospitalised due to contaminated water) गए. इसमें महिला-पुरुषों सहित 39 बच्चे भी शामिल हैं. गंदा पानी पीने से ग्रामीणों को उल्टी-दस्त की शिकायत हो गई. करणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन मरीजों के इलाज के लिए बेड कम पड़ गए. इसके चलते एक बेड पर 6 बच्चों का इलाज करना पड़ा.

Rajya Sabha Election: पिछले बार खारिज हुआ था 1 वोट,अब छाछ भी फूंक-फूंक कर पीएगी भाजपा,दिया जाएगा ये प्रशिक्षण...

राजस्थान में 4 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को जीताने की खास तैयारी की है. विधायकों को वोट डालने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. पिछले बार हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के एक विधायक का वोट खारिज हो गया था. इसे देखते हुए भाजपा ने सभी विधायकों को ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम बनाया (BJP MLAs training camp for Rajya Sabha Election) है.

Excise Department Action: 90 लाख की शराब पकड़ी, हरियाणा से गुजरात ले जाया जा रहा था कंटेनर

शराब तस्करों के खिलाफ आबकारी विभाग (Excise Department Action) ने कमर कस ली है. अलवर में गुरुवार को विभाग की टीम ने हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही 90 लाख की शराब पकड़ ली. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

Congress Press Conference: संगठन कमजोर यह सबको स्वीकर करना चाहिए -गहलोत

जयपुर में गुरुवार को सीएम गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस (CM Gehlot press conference) में कहा कि संगठन कमजोर यह बात सबको स्वीकार करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी की आदत होती है कि जो सरकार उसके अनुसार जा रही होती है उससे मुंह फेर लेती है. लेकिन हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए.

Poonia in Chitaurgarh: हॉर्स ट्रेडिंग भाजपा नहीं करती, यह कांग्रेस की परंपरा -सतीश पूनिया

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया गुरुवार को चित्तौड़गढ़ दौरे पर पहुंचे. इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग भाजपा (Poonia accuses Congress of horse trading) नहीं करती यह तो कांग्रेस की परंपरा है.

Target Killing in Jammu Kashmir: राजस्थान के बैंक मैनेजर की कुलगाम में आतंकियों ने की हत्या, सीएम गहलोत बोले- मोदी सरकार विफल

गुरुवार को आतंकियों ने कुलगाम में एक शख्स की हत्या कर दी. शख्स की पहचान बैंक मैनेजर के तौर पर की गई है, जो मूल रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले (bank manager from hanumangarh shot dead by terrorists in kulgam) थे. अरेह मोहनपोरा स्थित इलाकी देहाती बैंक में आतंकियों ने बैंक मैनेजर पर फायरिंग कर दी. सीएम अशोक गहलोत ने शोक संवेदना व्यक्त की है.

Maharana Pratap Jayanti 2022: हिंदुआणा सूरज की जयंती आज, राणा के रण कौशल की दूसरी नहीं कोई मिसाल

आज महाराणा प्रताप की जयंती (Maharana Pratap Jayanti 2022) है. वो वीर जिसने मुगलिया सल्तनत की आंखों में आंखें डालने की जुर्रत दिखाई. दिखाई ही नहीं बल्कि उसे अपने रणकौशल (Hindua Suraj Bravery) से पस्त भी कर दिया. मेवाड़ का चप्पा चप्पा उस गुजरे वक्त की, वीर राणा और उनके बेहद खास चेतक को अपने में समेटे हुए है. इतिहासकारों का क्या सोचना है इस हिंदुआ सूरज के बारे में, कैसे हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा ने अपना लोहा मनवाया! उनके जीवन से जुड़े खास पहलुओं पर एक रिपोर्ट...

Panorama At Pratap Tomb: महाराणा प्रताप की जयंती पर मुख्यमंत्री का बड़ा एलान, 5 करोड़ में समाधि स्थल पर होगा पैनोरमा का निर्माण

इस पैनोरमा में महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष तथा तत्कालीन मेवाड़ की सभ्यता व संस्कृति का चित्रण किया जाएगा. इसके साथ ही आसपास के स्थानों को भी विकसित (Panorama At Pratap Tomb) किया जाएगा.

Tension in Baran: बारां में दुकानदार पर हमले के बाद तनाव का माहौल, भारी पुलिस बल तैनात

बारां जिले में बुधवार रात जमकर बवाल हुआ. जनता टॉकिज रेडिमेड कपड़ा बाजार में रात कुछ हथियारबंद युवकों ने 2 युवा दुकानदार को घायल कर दिया. जिसके बाद दुकानदारों और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई. तनाव (Tension in Baran) को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.