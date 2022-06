Congress Press Conference: संगठन कमजोर यह सबको स्वीकर करना चाहिए -गहलोत

जयपुर में गुरुवार को सीएम गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस (CM Gehlot press conference) में कहा कि संगठन कमजोर यह बात सबको स्वीकार करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी की आदत होती है कि जो सरकार उसके अनुसार जा रही होती है उससे मुंह फेर लेती है. लेकिन हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए.

Poonia in Chitaurgarh: हॉर्स ट्रेडिंग भाजपा नहीं करती, यह कांग्रेस की परंपरा -सतीश पूनिया

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया गुरुवार को चित्तौड़गढ़ दौरे पर पहुंचे. इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग भाजपा (Poonia accuses Congress of horse trading) नहीं करती यह तो कांग्रेस की परंपरा है.

Target Killing in Jammu Kashmir: राजस्थान के बैंक मैनेजर की कुलगाम में आतंकियों ने की हत्या, सीएम गहलोत बोले- मोदी सरकार विफल

गुरुवार को आतंकियों ने कुलगाम में एक शख्स की हत्या कर दी. शख्स की पहचान बैंक मैनेजर के तौर पर की गई है, जो मूल रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले (bank manager from hanumangarh shot dead by terrorists in kulgam) थे. अरेह मोहनपोरा स्थित इलाकी देहाती बैंक में आतंकियों ने बैंक मैनेजर पर फायरिंग कर दी. सीएम अशोक गहलोत ने शोक संवेदना व्यक्त की है.

Maharana Pratap Jayanti 2022: हिंदुआणा सूरज की जयंती आज, राणा के रण कौशल की दूसरी नहीं कोई मिसाल

आज महाराणा प्रताप की जयंती (Maharana Pratap Jayanti 2022) है. वो वीर जिसने मुगलिया सल्तनत की आंखों में आंखें डालने की जुर्रत दिखाई. दिखाई ही नहीं बल्कि उसे अपने रणकौशल (Hindua Suraj Bravery) से पस्त भी कर दिया. मेवाड़ का चप्पा चप्पा उस गुजरे वक्त की, वीर राणा और उनके बेहद खास चेतक को अपने में समेटे हुए है. इतिहासकारों का क्या सोचना है इस हिंदुआ सूरज के बारे में, कैसे हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा ने अपना लोहा मनवाया! उनके जीवन से जुड़े खास पहलुओं पर एक रिपोर्ट...

Panorama At Pratap Tomb: महाराणा प्रताप की जयंती पर मुख्यमंत्री का बड़ा एलान, 5 करोड़ में समाधि स्थल पर होगा पैनोरमा का निर्माण

इस पैनोरमा में महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष तथा तत्कालीन मेवाड़ की सभ्यता व संस्कृति का चित्रण किया जाएगा. इसके साथ ही आसपास के स्थानों को भी विकसित (Panorama At Pratap Tomb) किया जाएगा.

Rajasthan Weather Update : सूर्य देव की तपिश रहेगी हावी, मौसम शुष्क रहने की संभावना

प्रदेश में सूर्य देव की तपिश हावी रहेगी. ऐसे में मौसम के शुष्क रहने की संभावनाएं जताई गई हैं. प्रदेश के कुछ जिलों में गर्म हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं केरल में मानसून की दस्तक के बाद मौसम केंद्र ने आगामी दिनों में मानसून को (Orange alert in Rajasthan) लेकर पूर्व अनुमान जारी किया है.

Tension in Baran: बारां में दुकानदार पर हमले के बाद तनाव का माहौल, भारी पुलिस बल तैनात

बारां जिले में बुधवार रात जमकर बवाल हुआ. जनता टॉकिज रेडिमेड कपड़ा बाजार में रात कुछ हथियारबंद युवकों ने 2 युवा दुकानदार को घायल कर दिया. जिसके बाद दुकानदारों और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई. तनाव (Tension in Baran) को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

Unemployment rate of Rajasthan: दूसरे स्थान पर प्रदेश , CMIE ने जारी किए मई के आंकड़े...उपेन यादव बोले दुर्भाग्यपूर्ण

देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर (Unemployment rate of Rajasthan) है. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के ताजा आंकड़ों के अनुसार मई-2022 में प्रदेश में बेरोजगारी दर 22.2% दर्ज की गई है. अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में लगातार बेरोजगारों के आंदोलन के बीच ताजा आंकड़े चिंताजनक (Gehlot government on unemployment) हैं. बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने भी इसे प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

Congress Political Fencing: आज से कांग्रेस की बाड़ेबंदी पार्ट 3, विधायकों को बुलाया गया 1 बजे मुख्यमंत्री आवास... वहीं से होगी उदयपुर रवानगी

कांग्रेस राज्यसभा सीटों को गंवाना गवारा नहीं है. जोर आजमाइश अपने घर को बचाने की पूरी की जा रही है. राज्यसभा की तीन सीटों पर कब्जा जमाने के लिए (Battle For Rajyasabha Poll 2022) हरेक विधायक अहमियत रखता है तभी बाड़ेबंदी पार्ट3 का खाका तैयार कर लिया गया है. सूत्रों की मानें तो CMR से आज उदयपुर के लिए सब एक साथ रवाना होंगे.

Fraud Case In Jaipur: हेलीकॉप्टर बेचने के नाम पर 24 लाख की ठगी

राजधानी में एक एंटरप्रेन्योर के साथ हेलीकॉप्टर बेचने के नाम पर 24 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है. पीड़ित ने इस मामले पर तमिलनाडु के निवासी राजेश शोकन्द के खिलाफ मामला दर्ज करवाया (Helicopter fraud In Jaipur ) है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.