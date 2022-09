सरिस्का खतरे में है, बचाने के लिए अब सड़क पर उतरना होगा : किरोड़ी लाल मीणा

सरिस्का के आसपास क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल ने बड़ा बयान दिया है. सोमवार को अलवर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरिस्का खतरे में है. इसे बचाने के लिए सड़क पर उतरेंगे और गहलोत सरकार से लड़ाई लड़ेंगे.

घर में घुसकर महिला पर धारदार हथियार से हमला, पूर्व पति ने ही की वारदात

अजमेर में घर में घुसकर महिला पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला (ex husband attack on woman) सामने आया है. महिला ने बताया कि हमला करने वाला आरोपी उसका पूर्व पति है जो अक्सर उसे धमकाता रहता है. महिला का राजकीय वाईएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बेरोजगारों को बड़ी राहत, चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न पदों पर होंगी भर्तियां...CM गहलोत ने की घोषणा

राजस्थान के बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है. प्रदेश की गहलोत सरकार ने चिकित्सा महकमे में खाली पड़े पदों पर जल्द भर्तियां करने का फैसला लिया है. इसे लेकर सीएम गहलोत ने विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न पदों सहित फार्मासिस्ट, नर्सिंग, फार्मासिस्ट, वार्ड अटेंडेंट आदि पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है.

डोटासरा बोले, भाजपा में सीएम पद के 7-8 दावेदार...पूनिया ने कहा- कांग्रेस में 2 लेकिन दोनों में लट्ठम लट्ठा

राजस्थान विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही हंगामे की भेंट चढ़ गया. सोमवार को भाजपा और कांग्रेस के विधायकों में तीखी नोकझोंक सदन के बाहर भी जारी रही. इस दौरान जयपुर में मीडिया से बात करते हुए पीसीसी चीफ डोटासरा ने भाजपा में सीएम पद के दावेदार को लेकर तंज कसा तो वहीं पूनिया ने भी पलटवार किया.

स्मृति शेष: प्रखर वक्ता थे आचार्य धर्मेंद्र, राम जन्मभूमि आंदोलन में था बड़ा योगदान

कथावाचक के रूप में प्रख्यात आचार्य धर्मेन्द्र ने एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में आज 19 सितम्बर 2022 को अंतिम सांसे लीं (Acharya Dharmendra Passes Away). 80 वर्षीय आचार्य धर्मेंद्र की गिनती उन हिंदूवादी नेताओं में होती है जिनका अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन में बड़ा योगदान रहा है. उनका नाता विवादित बयानों से भी रहा. खासकर वो बयान जो उन्होंने राष्ट्रपिता को लेकर दिया था.

नागौर कोर्ट के बाहर बदमाशों ने की हरियाणा के गैंगस्टर की हत्या, चंद मिनट में हुए फरार

नागौर कोर्ट के बाहर सोमवार को फायरिंग कर हरियाणा के गैंगस्टर की हत्या करने का मामला सामने (Firing outside Nagaur court) आया है. वहीं गैंगस्टर के एक साथी को भी गोली लगी है. पुलिस नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश कर रही है.

बैरवा का गहलोत पर तंज, कहा- गांधी परिवार के बाद सिर्फ पायलट ही कांग्रेस के लिए भीड़ जुटा सकते हैं

विधानसभा सत्र में खिलाड़ी लाल बैरवा ने एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा न मिलने पर अपनी सरकार पर (Khiladi Lal Bairwa comment on Gehlot) हमला बोला. उन्होंने कहा कि सवाई माधोपुर में गहलोत की बात से पता लग गया कि जयचंद और रायचंद कौन हैं. उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के बाद केवल पायलट ही हैं जो कांग्रेस के लिए भीड़ जुटा सकते हैं.

राज्यपाल पर सीएम गहलोत का बड़ा आरोप, कहा- BJP के इशारे पर कर रहे काम, हमारी नहीं सुन रहे...

विधानसभा सत्र का सत्रावसान नहीं करने को लेकर (Rajasthan Assembly Proceedings) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को जिम्मेदार ठहराया है. गहलोत ने कहा कि पिछली बार बीजेपी के लोगों के कहने पर राज्यपाल ने विधानसभा सत्र नहीं बुलाया था. इसलिए इस बार हमने जानबूझकर सत्रावसान नहीं किया.

हैवान बना युवक, पिता को अर्धनग्न कर सड़क पर पीटा...वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार

जोधपुर में एक युवक ने अपने पिता को अर्धनग्न कर सड़क पर (young man beat his father on the road) पीटा. घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और फिर सोशल मीडिया पर भी अब तेजी से वायरल हो रही है. मामले की जानकारी पर पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है.

Special : गहलोत बने राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं रह सकेंगे मुख्यमंत्री, कांग्रेस की 'अपील' तो इसी ओर इशारा कर रही है

सीएम गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वे राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रह सकेंगे. कांग्रेस पार्टी की ओर से (Message for Candidates of PCC Members) पीसीसी मेंबर और अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से 'अपील' की गई है. यहां समझिए पूरा गणित