स्मृति शेष: प्रखर वक्ता थे आचार्य धर्मेंद्र, राम जन्मभूमि आंदोलन में था बड़ा योगदान

कथावाचक के रूप में प्रख्यात आचार्य धर्मेन्द्र ने एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में आज 19 सितम्बर 2022 को अंतिम सांसे लीं (Acharya Dharmendra Passes Away). 80 वर्षीय आचार्य धर्मेंद्र की गिनती उन हिंदूवादी नेताओं में होती है जिनका अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन में बड़ा योगदान रहा है. उनका नाता विवादित बयानों से भी रहा. खासकर वो बयान जो उन्होंने राष्ट्रपिता को लेकर दिया था.

नागौर कोर्ट के बाहर बदमाशों ने की हरियाणा के गैंगस्टर की हत्या, चंद मिनट में हुए फरार

नागौर कोर्ट के बाहर सोमवार को फायरिंग कर हरियाणा के गैंगस्टर की हत्या करने का मामला सामने (Firing outside Nagaur court) आया है. वहीं गैंगस्टर के एक साथी को भी गोली लगी है. पुलिस नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश कर रही है.

बैरवा का गहलोत पर तंज, कहा- गांधी परिवार के बाद सिर्फ पायलट ही कांग्रेस के लिए भीड़ जुटा सकते हैं

विधानसभा सत्र में खिलाड़ी लाल बैरवा ने एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा न मिलने पर अपनी सरकार पर (Khiladi Lal Bairwa comment on Gehlot) हमला बोला. उन्होंने कहा कि सवाई माधोपुर में गहलोत की बात से पता लग गया कि जयचंद और रायचंद कौन हैं. उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के बाद केवल पायलट ही हैं जो कांग्रेस के लिए भीड़ जुटा सकते हैं.

राज्यपाल पर सीएम गहलोत का बड़ा आरोप, कहा- BJP के इशारे पर कर रहे काम, हमारी नहीं सुन रहे...

विधानसभा सत्र का सत्रावसान नहीं करने को लेकर (Rajasthan Assembly Proceedings) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को जिम्मेदार ठहराया है. गहलोत ने कहा कि पिछली बार बीजेपी के लोगों के कहने पर राज्यपाल ने विधानसभा सत्र नहीं बुलाया था. इसलिए इस बार हमने जानबूझकर सत्रावसान नहीं किया.

हैवान बना युवक, पिता को अर्धनग्न कर सड़क पर पीटा...वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार

जोधपुर में एक युवक ने अपने पिता को अर्धनग्न कर सड़क पर (young man beat his father on the road) पीटा. घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और फिर सोशल मीडिया पर भी अब तेजी से वायरल हो रही है. मामले की जानकारी पर पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है.

Special : गहलोत बने राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं रह सकेंगे मुख्यमंत्री, कांग्रेस की 'अपील' तो इसी ओर इशारा कर रही है

सीएम गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वे राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रह सकेंगे. कांग्रेस पार्टी की ओर से (Message for Candidates of PCC Members) पीसीसी मेंबर और अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से 'अपील' की गई है. यहां समझिए पूरा गणित

नोट्स और बुक्स चोरी होने से डिप्रेशन में आया छात्र, बीमार होने के बाद हुई मौत...1 साल बाद मामला दर्ज

नोट्स और बुक्स चोरी होने के कारण डिप्रेशन में जाने से छात्र की मौत होने (Jaipur Student died after depression) का मामला सामने आया है. घटना के एक साल बाद पुलिस ने कोर्ट की दखल के बाद मामला दर्ज किया है. मृतक के पिता ने छात्र के कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

हंगामेदार रहा विधानसभा सत्र, स्पीकर के चेंबर और सदन में भाजपा विधायकों ने किया प्रदर्शन

राजस्थान विधानसभा के मौजूदा सत्र का सत्रावासन किए बिना आज से फिर सदन की कार्यवाही शुरू हो गई. इससे पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया समेत कई विधायक स्पीकर के कमरे में धरना देने पहुंच गए. उसके बाद सदन में लम्पी वायरस पर लापरवाही को लेकर तख्तियां दिखाई गईं.

रस्सी छुड़ाकर भागी गाय, भाजपा विधायक बोले- गाय सरकार से नाराज हैं

लंपी से दम तोड़ती गायों का दुख बताने के लिए भाजपा विधायक सुरेश रावत गऊ माता संग विधानसभा पहुंचे (BJP MLA unique protest on lumpy). यूनिक प्रदर्शन फीका तब पड़ गया जब ऐन मौके पर गाय रस्सी छुड़ाकर भाग गई. बाद में मीडिया से बोले कि गाय माता सरकार से नाराज हैं, इसलिए वो विधानसभा नहीं आना चाहती...

जयपुर में स्कूल में घुसकर 7 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़, बच्ची चिल्लाते हुए पहुंची अध्यापकों के पास

राजधानी जयपुर में एक सरकारी स्कूल में घुसकर 7 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने (Minor molested in School in Jaipur) आया है. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है. वहीं इस मामले में पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा समेत भाजपा के नेताओं ने विरोध जताया है.