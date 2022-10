24 साल बाद कांग्रेस को मिला गैर गांधी अध्यक्ष, राजस्थान में नियुक्तियों का 2 साल से हो रहा इंतजार अब होगा पूरा

कांग्रेस पार्टी को आज 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया. इन नतीजों का असर राजस्थान पर भी व्यापक तौर पर पड़ने जा रहा है. अब प्रदेश अध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी को या तो एक्सटेंशन मिलेगा या फिर चेहरों में बदलाव देखने को मिलेगा.

सरप्लस बताकर नर्सिंगकर्मियों के किए तबादलों पर अधिकरण ने लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझुनू की विभिन्न पीएचसी और सीएचसी में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों का तबादला सुदूर जिलों बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर में करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अधिकरण ने तबादला आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है.

सीता हरण, राम विवाह और रावण के अंत से जी उठा मंच

जोधपुर मे लाइट एंड साउंड के नवीनतम व आधुनिक प्रयोग पर आधारित श्रीसम्पूर्ण रामलीला का नाट्य मंचन 18 से 22 अक्टूबर तक किया जा रहा है. 325 फीट लंबे, 80 फीट चौड़े और 29 फीट ऊंचे मंच पर लाइट एंड साउंड के बीच भव्य रामलीला खेली जा रही है.

ACB Action in Jaipur: रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया राजस्व पटवारी

जयपुर एसीबी टीम ने बुधवार को कार्रवाई (ACB Action in Jaipur) करते हुए राजस्व पटवारी को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. बताया गया कि आरोपी रिश्वत की यह राशि नामांतरण तस्दीक करने के एवज में मांग रहा था.

कांग्रेस पर भाजपा के ओम माथुर का तंज, बोले- एक कुर्सी से चिपके हैं तो दूसरे चाहते हैं हड़पना

बहरोड़ पहुंचे भाजपा नेता ओम माथुर ने कांग्रेस की गुटबाजी पर प्रहार किया (BJP Om Mathur attacks Congress). उन्होंने सत्ताधारी पार्टी में चल रही रस्साकशी को राजस्थान की प्रगति में बाधक बताया. माथुर बुधवार को सड़क मार्ग से दिल्ली से जयपुर जा रहे थे.

Bhiwadi Brothers Murder: गजेंद्र सिंह शेखावत ने अलवर पुलिस पर उठाए सवाल

भिवाड़ी के 2 बच्चों की दिल्ली में हत्या (Bhiwadi Brothers Murder) पर केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया है. उन्होंने अलवर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है. अपनी पोस्ट में उन्होंने पुलिस के ढुलमुल रवैए की ओर इशारा करते हुए लिखा है कि 3 दिनों तक जिला पुलिस बच्चों की तलाश नहीं की जिससे मामला इतना बढ़ा.

Jaipur: मकान के विवाद को लेकर सगे भाइयों में हुई चाकूबाजी, एक की मौत

जयपुर के वैशाली नगर थाना (Vaishali Nagar Police Station of Jaipur) क्षेत्र निवासी चार भाइयों में बुधवार को मकान विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई. जिसमें एक भाई की चाकू लगने से मौत हो (murder in house dispute in jaipur) गई. घटना के बाद पुलिस ने दो भाइयों सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है तो वहीं, एक भाई फरार बताया जा रहा है.

दुबई की महिला के खिलाफ जयपुर में FIR दर्ज, राहुल गांधी को लेकर किया था ट्वीट...जानें पूरा मामला

जयपुर के भट्टाबस्ती थाने में दुबई की एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया (FIR registered against Dubai woman in Jaipur) है. महिला ने राहुल गांधी को लेकर एक ट्वीट किया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Jodhpur ACB Action: 25.21 लाख की रिश्वत लेते पटवारी को एसीबी ने किया गिरफ्तार

जोधपुर एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 25 लाख 21 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया (Jodhpur ACB Action). भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने परिवादी की शिकायत पर पटवारी को ट्रैप कर पकड़ा. संभवत: राजस्थान में पहली बार इतनी बड़ी रिश्वत के साथ पटवारी पकड़ा गया है.

शादी के 5 साल बाद पति ने पत्नी को मारी गोली, हत्यारे बेटे के खिलाफ पिता ने दर्ज कराया मामला

धौलपुर के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र निवासी एक शख्स ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर (Husband shot wife in Dholpur) दी. वहीं, घटना के बाद थाने पहुंच आरोपी के पिता ने अपने बेटे के खिलाफ मामला दर्ज (Accused father filed case) कराया. साथ ही बताया कि आरोपी ने 5 साल पहले कोर्ट मैरिज किया था.