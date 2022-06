New Chief Justice : जस्टिस एसएस शिंदे राजस्थान हाइकोर्ट के नए CJ, 1 अगस्त को होंगे सेवानिवृत

बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस एसएस शिंदे को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश (CJ) नियुक्त किया गया (Justice SS Shinde appointed CJ of Rajasthan High Court) है. जस्टिस शिंदे वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट में वरिष्ठता क्रम पर तीसरे नंबर पर हैं. जस्टिस अकील कुरैशी की सेवानिवृति के बाद से राजस्थान में जस्टिस एमएम श्रीवास्तव कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं.

Agnipath Scheme Agitation: जयपुर में धारा 144 लगाई गई, 18 अगस्त तक रहेगी लागू

केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई अग्नीपथ योजना (Agnipath scheme agitation)के विरोध को देखते हुए जयपुर में धारा 144 लगा दी (Section 144 imposed in Jaipur) गई है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजय पाल लांबा ने 19 जून शाम 6 बजे से 18 अगस्त की मध्य रात्रि तक धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं. पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अग्निपथ योजना के विरोध में विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है.

Alwar Self Immolation Case: मौत से पहले करण सिंह ने दिया बड़ा बयान, एसडीएम ने लगाई आग...इंस्पेक्टर ने जलते समय मारी लात

अलवर जिले के मालाखेड़ा के चांदपहाड़ी गांव में एक जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम के सामने विरोध कर रहे युवक करण सिंह गुर्जर ने खुद (Alwar Self Immolation Case) को आग लगा ली थी. शनिवार को इलाज के दौरान जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उसकी मौत हो गई. मरने से पहले करण सिंह ने (victim Karan Singh big statement before death) बड़ा बयान दिया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में करण सिंह ने कहा कि विरोध के दौरान एसडीएम ने ही उन्हें आग लगाई थी और जलते समय मुझपर लात मारी गई थी.

ACB Action in Barmer : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 1 लाख रुपये रिश्वत लेते अधिशासी अभियंता गिरफ्तार

एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की सरकारी भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसने की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी क्रम में रविवार को एसीबी की बाड़मेर टीम ने बालोतरा में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. एसीबी की टीम ने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता को (ACB arrested executive engineer taking bribe) एक लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

Rajasthan Badminton Association Election : राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष बने केंद्रीय मंत्री शेखावत, IPL की तर्ज पर होगा बैडमिंटन का RBL

राजस्थान बैडमिंटन संघ के चार सालाना चुनाव रविवार को एक निजी होटल में सम्पन्न हुए. जिसमें केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत निर्विरोध अध्यक्ष पद पर निर्वाचित(Shekhawat elected president of Rajasthan Badminton Association) हुए. वहीं, के. के. शर्मा सचिव, चून सिंह भाटी कोषाध्यक्ष बने. राजस्थान बैडमिंटन संघ अब बैडमिंटन के प्रति खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए आईपीएल की तर्ज पर आरबीएल (राजस्थान बैडमिंटन लीग) का आयोजन करेगा. इससे खिलाड़ियों में बैडमिंटन के प्रति रुचि बढ़ेगी और प्रदेश व देश को उच्च श्रेणी के खिलाड़ी मिल सकेंगे.

Agnipath Scheme: देश के युवाओं के साथ किया गया क्रूर मजाक, वापस लेना होगा निर्णय -जयंत चौधरी

केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर देशभर में विरोध तेज होता जा रहा है. राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी (Jayant choudhary on Agnipath scheme) ने सेना में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है. जयंत चौधरी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने युवाओं के साथ क्रूर मजाक किया है. बिना तैयारी, बिना अध्ययन, संवाद के इतना बड़ा परिवर्तन देश में नहीं हो सकता है. उन्होंने किसानों के साथ किए गए वादे को लेकर भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. जयंत चौधरी अजमेर में जयपुर रोड स्थित भिनाय कोठी में महर्षि दयानंद निर्वाण न्यास स्मारक में आयोजित तीन दिवसीय सामवेद परायण यज्ञ के समापन समारोह में शिरकत करने आए थे.

BJP in Rajasthan : चुनाव जीते, लेकिन बढ़ती गई कमजोर बूथों की संख्या...सांसदों को दिया टारगेट

मिशन 2023 और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है. पार्टी चाहती है कि बूथ स्तर तक बीजेपी मजबूत रहे और बूथ मजबूती के सहारे ही अजेय बने. इसके लिए सांसदों को उनके क्षेत्र में अति कमजोर बूथों को मजबूत करने का टारगेट दिया गया है. हालांकि, अधिकतर कमजोर बूथ अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों (BJP to target booths in minority areas) में है जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है.

Rape in Jaipur: शादी का झांसा देकर यूपी की फैशन डिजाइनर के साथ दुष्कर्म

राजधानी के करणी विहार थाना इलाके में यूपी की एक फैशन डिजाइनर (up fashion designer raped in Jaipur) के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है कि शादी के लिए दबाव बनाने पर आरोपी ने धमकी भी दी. यह भी कहा कि जिंदा रहना है को दोबारा कॉल न करे. आरोपी युवक ने मुंबई में दूसरी शादी भी कर ली. पीड़िता ने इस संबंध में करणी विहार थाने में मामला दर्ज करवाया है.

Rajasthani Language Recognition : राजस्थानी भाषा को मान्यता दिए जाने को लेकर केंद्र में ये प्रक्रिया शुरू, मानवाधिकार आयोग को दी सूचना...

राजस्थानी भाषा को मान्यता दिए जाने के संबंध में लगातार उठ रही मांग के बाद एक बार फिर केंद्र के गृह और भाषा मंत्रालय ने इस मामले में प्रक्रिया शुरू की है (recognition of Rajasthani language). मंत्रालय ने राजस्थान मानव अधिकार आयोग को पत्र भेज कर इस बारे में अवगत कराया है. आयोग ने इस साल जनवरी में सामाजिक संस्था सत्यमेव जयते के पदाधिकारियों की ओर से आयोग में दी गई परिवेदना के बाद इस संबंध में केंद्र के गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग को नोटिस जारी किए थे.

Ranthambore National Park : 'सुल्ताना' दुर्ग जाने वाले मार्ग पर अकेली घूमती नजर आई, नहीं दिखा शावक देखें VIDEO...

बाघिन टी-107 सुल्ताना अपने शावक की मौत के बाद अकेली त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर घूमती हुई दिखाई दी (Tigress T107 seen walking alone on road to the fort). यहां बाघिन को देखकर पर्यटक और श्रद्धालु रोमांचित हो उठे. हालांकि, बाघिन के अकेली नजर आने और दूसरा शावक दिखाई देने से वन विभाग की चिंताएं बढ़ गईं.