Pak Infiltrator In Sriganganagar: नुपुर शर्मा की हत्या करना चाहता था पाक घुसपैठिया, बीएसएफ ने ऐसे फेरा मंसूबे पर पानी!

अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर भारत पहुंच 24 वर्षीय पाक नागरिक रिजवान अशरफ (Pak Infiltrator In Sriganganagar) नुपुर शर्मा की हत्या करना चाहता था. पाकिस्तान के पंजाब स्थित भाऊद्दीन जिले के रहने वाले युवक को बीएसएफ की मुस्तैदी के कारण अपने नापाक मकसद को पूरा करने में कामयाबी नहीं मिली.

राठौड़ का गहलोत सरकार पर बड़ा आरोप, बोले- कृषि कनेक्शन के नाम पर किया 'करोड़ों का गड़बड़झाला'...यशंवत सिन्हा से भी जोड़े तार

प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कृषि कनेक्शन के नाम पर हुए भ्रष्टाचार का आरोप प्रदेश सरकार पर लगाया है (Rajendra Rathore On Krishi Connection). अपने बयान में राठौर ने 1600 करोड़ के गड़बड़झाले का जिक्र किया है. उन्होंने इस पूरे गड़बड़झाले का गणित समझाया है. राठौड़ ने अपने आरोपों में पूर्व भाजपा नेता और वर्तमान में विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को भी लपेटा है.

Harish Chaudhary on OBC Reservation Roster: हरीश चौधरी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा- रोस्टर में बदलाव करें, नहीं तो होगा आंदोलन

राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी के लिए बनाए गए रोस्टर का विरोध करते हुए पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी (Harish Chaudhary Targeted CM Gehlot on OBC Reservation Roster) ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है. साथ ही उन्होंने प्रक्रिया में बदलाव लाने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है.

Naldeshwar Temple of Alwar : अमरनाथ की तरह अलवर में भी गुफा में विराजमान हैं भगवान शिव, सावन माह में भरता है मेला...

देवभूमि अलवर के कई प्राचीन मंदिर देश-विदेश में अपनी खास पहचान रखते (Naldeshwar Temple of Alwar) हैं. इनमें से एक है सालों पुराना नलदेश्वर मंदिर, जहां भगवान शिव अमरनाथ की तरह गुफा में विराजमान हैं. गुफा अरावली की पर्वतमालाओं में बनी हुई है. हर साल नीलकंठ के दर्शन के लिए यहां हजारों श्रद्धालु आते हैं. नलदेश्वर शिव मंदिर अलवर शहर से 24 किमी दूर सरिस्का क्षेत्र में स्थित है.

Road Accident in Rajsamand : रफ्तार का कहर, ट्रेलर ने बाइक सवार पति-पत्नी को अपनी चपेट में लिया...दोनों की मौत

राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में एक बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवार पति-पत्नी को अपनी चपेट में ले (Bike rider husband wife dies after being hit by trailer) लिया. इस हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि गंभीर रूप से घायल पति की जिला अस्पताल से जाते समय रास्ते में मौत हो गई. पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके ट्रेलर को जब्त किया है.

Jaipur Suicide Case : कैंसर पीड़ित महिला ने जल महल में छलांग लगाकर दी जान...

राजधानी में सोमवार शाम को कैंसर पीड़ित महिला ने जल महल में छलांग लगाकर (Jaipur Suicide Case) जान दे दी. घटना के बाद ब्रह्मपुरी थाना पुलिस और सिविल डिफेंस को सूचना दी गई. सूचना पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने शव को बाहर निकाला. महिला की पहचान गुर्जर घाटी निवासी 60 वर्षीय उमा जैन के रूप में हुई है.

Murder in Banswara: पिता ने 100 रुपये मांगे तो बेटे ने लाठी से पीट-पीटकर मार डाला...दम तोड़ते वक्त पानी तक नहीं पिलाने दिया

बांसवाड़ा में एक युवक ने अपने पिता की लाठी से पीटकर (father was beaten to death with stick) मार डाला. बताया जा रहा है कि पिता ने बेटे से सौ रुपये मांगे थे जिससे नाराज होकर आरोपी बेटे ने उसे पीट-पीटकर अधमरा कर दिया. यही नहीं दर्द से कराह रहे पिता ने पानी मांगा तो उसने घर के किसी सदस्य को उसे पानी तक नहीं देने दिया जिससे उसकी मौत हो गई.

JEE MAIN 2022: 2 दिन बाद जेईई मेन परीक्षा, स्टूडेंट्स को ना एग्जाम सिटी का पता न तारीख का...

जेईई मेन परीक्षा 2022 में 3 दिन बचे हैं, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ना तो एडमिट कार्ड जारी किए हैं, ना ही एडवांस एग्जामिनेशन सिटी इनफार्मेशन स्लिप विद्यार्थियों के लिए जारी की (No update to JEE Main aspirants) हैं. जिसके चलते विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं. करीब 8 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने जुलाई सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन उन्हें ना तो अपने एग्जामिनेशन सिटी की जानकारी है, ना ही एग्जाम डेट और शिफ्ट के बारे में कोई सूचना मिली है.

NEET UG 2022 : परीक्षा केंद्र पर हिजाब में प्रवेश देने का मामला, हिंदू संगठनों की मांग- सेंटर के स्टाफ और ऑब्जर्वर पर हो कार्रवाई

दादाबाड़ी थाना इलाके के सेंटर मोदी स्कूल में रविवार को आयोजित हुई नीट यूजी 2022 के (NEET UG Hijab Controversy) परीक्षा में कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनकर ही परीक्षा देने की मांग रख दी थी. जिन पर उन्हें ड्रेस कोड का उल्लंघन करते हुए हिजाब के साथ ही परीक्षा दिलवाई गई है. हालांकि, इस मामले में हिंदू संगठन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ हो गए हैं और उन्होंने इस संबंध में कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.

Dholpur Crime News : दो मासूमों और अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास, अदालत ने 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया

धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड स्थित अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने साल 2018 में बसेड़ी थाना क्षेत्र के कांकोर गांव के तिहरे हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Court sentenced the accused of murder to life imprisonment) है. साथ ही अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.