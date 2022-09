राजसेवा के अधिकारियों की ओर से धार्मिक और जातिगत टिप्पणी करना सेवा नियमों का उल्लंघन- पूर्व IAS महेंद्र सिंह

सोशल मीडिया पर राजकीय और पुलिस सेवा के अधिकारियों (RPS Controversial Posts On Social Media) की धार्मिक और जातिगत टिप्पणियों ने प्रदेश में विवाद (RAS Officer Whatsapp Controversy) खड़ा कर दिया है. राजकीय सेवा के अधिकारियों की ओर से की जा रही इन टिप्पणियों पर पूर्व आईएएस महेंद्र सिंह ने कहा कि किसी भी राजकीय सेवा के कर्मचारी या अधिकारी की ओर से धार्मिक और जातिगत टिप्पणी करना सेवा नियमों का उल्लंघन है.

Rajasthan Weather Update: बदला मौसम का मिजाज, 23 सितंबर से फिर होगी बारिश

राजस्थान में मानसून की सक्रियता (Rajasthan Monsoon Update) धीमी हो गई है, लेकिन मौसम केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के कुछ जिलों में थोड़ी बहुत बारिश होती रहेगी, मौसम विभाग के अनुसार आज जयपुर, दौसा भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों और आसपास के क्षेत्रों मे कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है.

Reality Check: ₹8 में भर पेट पौष्टिक आहार मिलने से लोग संतुष्ट, सफाई व्यवस्था भी मिली माकूल

प्रदेश की गहलोत सरकार इंदिरा रसोई योजना (Indira Rasoi Yojana) के दो साल पूरे होने के बाद रसोईयों की संख्या बढ़ाने जा रही है. प्रदेश सरकार रसोईयों की संख्या 358 से बढ़ाकर 1000 करने जा रही है. इन रसोईयों में लोगों को 8 रुपए में पौष्टिक आहार मिल पाएगा. ईटीवी भारत के रियलिटी चेक में संतोषजनक तस्वीरें सामने आईं.

CM Gehlot Jodhpur Tour: जोधपुर में बोले गहलोत- खेल हमारी प्राथमिकता में है

सीएम अशोक गहलोत रविवार को एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर (CM Ashok Gehlot Jodhpur Tour) पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल हमारी प्राथमिकता में है. वहीं, आज सीएम गहलोत बरकतुल्लाह खान स्टेडियम का लोकर्पण करेंगे.

Fire in Secretariat : सचिवालय में कार्मिक विभाग सेक्शन में लगी आग, कई रिकॉर्ड जलकर राख

जयपुर में अलसुबह सचिवालय की मुख्य इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित कार्मिक विभाग सेक्शन में आग लग (Fire in the personnel section) गई. घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. सचिवालय में आग लगने से अधिकारियों की प्रोमेशन सहित कई महत्वपूर्ण फाइलें जलकर राख हो गई.

लोकदेवता बाबा रामदेवः अटूट आस्था का दर है रामदेवरा...हिंदू-मुस्लिम सभी झुकाते हैं शीश, पूरी होती है हर कामना

देश भले ही 21वीं सदी में विज्ञान के साथ विकास पथ पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. लेकिन आज भी कहीं किसी कोने में छुआछूत, जात-पात का दंश झेलता हुआ कोई ना कोई मिल जाता है. वहीं, राजस्थान में लोक देवता के रूप में जन-जन के बीच पूजे जाने वाले बाबा रामदेव ने 638 साल पहले इस भेदभाव को समाप्त करने लिए कदम बढ़ाया था. उन्होंने उपेक्षित वर्ग के साथ ही सभी को गले लगाया और भेदभाव खत्म करते हुए बराबरी का दर्जा देने के लिए जागरुकता पैदा की. बाबा रामदेव के इस संदेश के साथ ही उनके दर पर हर हिंदू-मुस्लिम सभी शीश नवाते हैं.

मुख्यमंत्री की कमजोरी ने राजस्थान में 200 मिनी सीएम खड़े कर दिए हैं: राजेंद्र राठौड़

उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा (Rajendra Rathore target cm Gehlot) है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कमजोरी की वजह से राजस्थान में 200 मिनी मुख्यमंत्री खड़े हो गए हैं, जो लूट का काम कर रहे हैं.

Road Accident in Banswara: ट्रोले की चपेट में आया बुजुर्ग, सिर धड़ से हुआ अलग

बांसवाड़ा शहर में ट्रोले की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई. इस दर्दनाक हादसे में बुजर्ग के के चिथड़े उड़ गए और शरीर धड़ से अलग हो (Old Man died after being hit by truck) गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया है.

पिस्तौल की नोक पर व्यापारी से 2 लाख रुपए की लूट, लोगों ने किया प्रदर्शन

जयपुर प्रागपुरा थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक की नोंक पर एक व्यापारी से 2 लाख रुपए लूट लिए. घटना के बाद गुस्साए लोगों विरोध प्रदर्शन किया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है.