Gehlot Vs Pilot : गहलोत के बयान और राहुल गांधी से मुलाकात के बीच पायलट की चुप्पी ने बढ़ाई टेंशन...

एक ओर सीएम गहलोत बयानों की बौछार कर (CM Gehlot political statement) रहे हैं तो दूसरी ओर पायलट खामोशी साधे हुए हैं. सियासी पंडितों की मानें तो पायलट की खामोशी आने वाले किसी बड़े सियासी बवंडर की ओर इशारा कर रहा है.

राजकीय भवनों की जिओ टैगिंग होगी, जीआईएस परियोजना की वित्तीय स्वीकृति जारी

प्रदेश के राजकीय भवनों की जिओ टैगिंग (Geo tagging of state buildings) होगी. विभिन्न विभागीय योजनाओं और कार्यों का भू-चिन्हित सर्वेक्षण भी होगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जीआईएस परियोजना के लिए 153.80 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए (Financial approval for Gehlot GIS project) हैं. क्षेत्रीय स्तर पर दी जाने वाली सेवा प्रदायगी के लिए एकल समाधान होगा साथ ही आपदा या महामारी के दौरान हो संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा.

प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022: ग्रुप सी के इतिहास और केमिस्ट्री विषय में ये रही अभ्यर्थियों की उपस्थिति

प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 में मंगलवार को ग्रुप सी के इतिहास और केमिस्ट्री विषय की परीक्षा आयोजित हुई. इतिहास की परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 60.99 प्रतिशत रही जबकि केमिस्ट्री में 57.62 प्रतिशत परीक्षार्थी शामिल (Attendance in School Lecturer group C papers) हुए.

Attack on Behror Police : बदमाशों को पकड़ने पहुंची पुलिस पर हमला, एक सिपाही जख्मी

अलवर के बहरोड़ थाना क्षेत्र में बदमाशों को पकड़ने पहुंची पुलिस पर हमले का (Police attacked in Behror) मामला सामने आया है. इस घटना में एक सिपाही जख्मी हो गया. जख्मी सिपाही ने बताया कि वो बदमाशों के लोकेशन पर उन्हें गिरफ्तार करने आया था, तभी उस पर बदमाशों के परिजनों ने हमला कर दिया.

राजनीति से ब्रेक लेकर सचिन पायलट पहुंचे सेना के जवानों के बीच, दिखा कैप्टन वाला अंदाज

राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को दिल्ली कैंटोनमेंट पहुंचे. यहां उन्होंने अपनी टेरिटोरियल रेजीमेंट के जवानों और अधिकारियों के साथ समय (Sachin Pilot seen in territorial army) बिताया. इस दौरान जवानों और अधिकारियों ने उनके साथ सेल्फी ली. बता दें कि पायलट 124 सिख रेजीमेंट टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन भी हैं.

विधानसभा में पारित तीन विधेयकों को राज्यपाल ने दी मंजूरी, जानिए किस विधेयक से क्या मिलेगा लाभ

राजस्थान विधानसभा में पारित तीन विधेयकों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को मंजूरी दे दी (Governor approves three bills passed in Assembly) है. इनमें अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2020, राजस्थान विधानसभा अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2022 और राजस्थान सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2022 शामिल है.

शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने दिए संकेत, अब चुनावी साल में ही होंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले

प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले को लेकर इंतजार और लंबा हो सकता है. दूसरे राज्यों की तबादला पॉलिसी का कमेटी अध्ययन कर रही है. इसकी रिपोर्ट आने और नई पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हो (Third grade teachers transfer) सकेंगे. यह इंतजार चुनावी साल तक खिंच सकता है.

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान: सड़े हुए बादाम और मसाले सीज, ड्राई फ्रूट्स व मसालों के लिए सैंपल

पुलिस मुख्यालय की सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने जयपुर के करणी विहार इलाके में स्थित एक फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में मिलावटी बादाम और मसाले (Action against adulterated dry foods and spices) पकड़े. जांच में पाया गया कि खराब क्वालिटी की बादाम को केमिकल के जरिए चमकाया जा रहा था.जीरे में सोया बीज की मिलावट पाई गई.

नया डीजीपी कौन? मिश्रा और दक के बीच मुकाबला, दक रेस में आगे, DOPT की बैठक में लगेगी तीन नामों पर मुहर

राजस्थान पुलिस बेड़े का अगला मुखिया कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी (Who will be new DGP of Rajasthan) हैं. सूत्रों की मानें तो उमेश मिश्रा और भूपेंद्र कुमार दक में से किसी एक के नाम पर मुहर लग सकती है. डीजी के चयन के लिए बुधवार को दिल्ली में डीओपीटी की बैठक में सरकार की और से भेजे गए 12 नामों में से तीन नामों का पैनल तैयार होना है. तीन नामों के पैनल में से किसे डीजीपी बनाना है, इसका फैसला सीएम लेंगे.

कृषि विपणन बोर्ड अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

निर्माण कार्य के बिलों को पास करने की एवज में राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता ने परिवादी से रिश्वत की मांग की. दोनों ने बिल की राशि का 5.50 प्रतिशत हिस्सा मांगा. परिवादी ने एसीबी में शिकायत की और दोनों आरोपियों को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया (Two officials arrested taking bribe) गया.