सीएम गहलोत का गुजरात दौरा, बोले- इस बार इंटीग्रिटी चेक कर देंगे टिकट...भाजपा और आप पर भी साधा निशाना

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दो दिन के गुजरात दौरे (Cm Gehlot Gujrat visit) पर हैं. अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि इस बार टिकट का वितरण प्रत्याशी की इंटीग्रिटी चेक कर किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने भाजपा और आप पर भी जमकर निशाना साधते हुए जनता से एक मौक देने की अपील की.

नया डीजीपी कौन? मिश्रा और दक के बीच मुकाबला, दक रेस में आगे, DOPT की बैठक में लगेगी तीन नामों पर मुहर

राजस्थान पुलिस बेड़े का अगला मुखिया कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी (Who will be new DGP of Rajasthan) हैं. सूत्रों की मानें तो उमेश मिश्रा और भूपेंद्र कुमार दक में से किसी एक के नाम पर मुहर लग सकती है. डीजी के चयन के लिए बुधवार को दिल्ली में डीओपीटी की बैठक में सरकार की और से भेजे गए 12 नामों में से तीन नामों का पैनल तैयार होना है. तीन नामों के पैनल में से किसे डीजीपी बनाना है, इसका फैसला सीएम लेंगे.

कृषि विपणन बोर्ड अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

निर्माण कार्य के बिलों को पास करने की एवज में राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता ने परिवादी से रिश्वत की मांग की. दोनों ने बिल की राशि का 5.50 प्रतिशत हिस्सा मांगा. परिवादी ने एसीबी में शिकायत की और दोनों आरोपियों को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया (Two officials arrested taking bribe) गया.

Pushkar Fair 2022: मेले का 7 दिवसीय कार्यक्रम जारी, आकर्षण का केंद्र होंगे ये कार्यक्रम...

अंतरराष्ट्रीय कार्तिक पुष्कर मेला 1 से 7 नवंबर तक आयोजित होगा. इस दौरान पर्यटकों के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयो​जन किया (Pushkar Fair 2022 schedule) जाएगा. इनमें पारंपरिक व नए खेल आयोजित किए जाएंगे. पर्यटकों के अलावा ग्रामीणों को ध्यान में रखते हुए भी कई आयोजन होंगे.

Nagaur Road Accident : मेड़ता में अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप...20 जख्मी, एक की मौत

नागौर जिले मेड़ता राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेण गांव के पास हुए एक सड़क हादसे में 20 लोग जख्मी हो गए, जबकि एक की मौत (One killed in Merta road accident) हो गई. यह सभी लोग लोडिंग पिकअप पर सवार थे. मेड़ता चिकित्सालय में लाए गए जख्मियों में से 5 की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अजमेर रेफर कर दिया गया. मेड़ता उपखंड के पुंदलू ग्राम निवासी ये सभी किसान कृषि विज्ञान केंद्र अठियासन (Krishi Vigyan Kendra Athiyasan) से उन्नत कृषि प्रशिक्षण लेकर अपने गांव की ओर लौट रहे थे. हादसे से पूर्व सभी लोगों ने एक सामूहिक फोटो भी खिंचवाया था, लेकिन कुछ समय के बाद पिकअप का टायर फटने से सभी हादसे के शिकार हो गए.

Khachariyawas on BJP: मंत्री बोले- वसुन्धरा के सक्रिय होते ही BJP के दूसरे गुट की हालत पतली

गहलोत के खास सिपहसालार और खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा में चल रही गुटबाजी की ओर इशारा किया है (Khachariyawas on BJP). उन्होंने इसे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सक्रियता से जोड़ा है और भाजपा विधायकों के स्पीकर सीपी जोशी से हुई मुलाकात को नौटंकी करार दिया है.

उपेन यादव को रिहा करो, ट्विटर पर ट्रेंड, गुजरात पुलिस ने लिया है हिरासत में

सीएम अशोक गहलोत की जनसभा से पहले गुजरात पुलिस ने बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव और युवा बेरोजगारों को हिरासत में लिया (Upen Yadav detained by Gujarat Police) है. जिसके बाद उपेन यादव को रिहा करने की मांग ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है.

एक दशक बाद लाइट एंड साउंड के बीच जोधपुर में रामलीला का आयोजन, एशिया के सबसे बड़े स्टेज का दावा

जोधपुर मे लाइट एंड साउंड के नवीनतम व आधुनिक प्रयोग पर आधारित श्रीसम्पूर्ण रामलीला का नाट्य मंचन 18 से 22 अक्टूबर तक किया जाएगा. बता दें, 325 फीट लंबे, 80 फीट चौड़े और 29 फीट ऊंचे मंच पर लाइट एंड साउंड के बीच भव्य रामलीला होगी.

सुशीला किन्नर की पॉजिटिव जिद्द! दिवाली पर बेचेंगी मात्र 10 रुपए में देसी घी की मिठाइयां

सुशीला किन्नर की अजमेर में चारों ओर चर्चा है (Sushila Kinnar of Ajmer). वजह वो जिद्द है जिसका मकसद एक मैसेज देना है. आखिर क्या है वो मैसेज और क्यों उन्होंने 10 रुपए की दर से मिठाइयां बेचने की ठानी है! आइए जानते हैं वजह...

Loot in Bharatpur : सर्राफा व्यापारी से लूट, चांदी और सोना सहित नकदी लूट बदमाश फरार

भरतपुर जिले के चिकसाना क्षेत्र में पांच बदमाश हथियार की नोंक पर सर्राफा व्यापारी से 11 किलो चांदी, 50 ग्राम सोना और 3 लाख की नकदी लूटकर फरार हो (Loot in Bharatpur) गए. घटना के बाद व्यापारी ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.