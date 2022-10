राजनीति से ब्रेक लेकर सचिन पायलट पहुंचे सेना के जवानों के बीच, दिखा कैप्टन वाला अंदाज

राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को दिल्ली कैंटोनमेंट पहुंचे. यहां उन्होंने अपनी टेरिटोरियल रेजीमेंट के जवानों और अधिकारियों के साथ समय (Sachin Pilot seen in territorial army) बिताया. इस दौरान जवानों और अधिकारियों ने उनके साथ सेल्फी ली. बता दें कि पायलट 124 सिख रेजीमेंट टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन भी हैं.

विधानसभा में पारित तीन विधेयकों को राज्यपाल ने दी मंजूरी, जानिए किस विधेयक से क्या मिलेगा लाभ

राजस्थान विधानसभा में पारित तीन विधेयकों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को मंजूरी दे दी (Governor approves three bills passed in Assembly) है. इनमें अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2020, राजस्थान विधानसभा अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2022 और राजस्थान सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2022 शामिल है.

शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने दिए संकेत, अब चुनावी साल में ही होंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले

प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले को लेकर इंतजार और लंबा हो सकता है. दूसरे राज्यों की तबादला पॉलिसी का कमेटी अध्ययन कर रही है. इसकी रिपोर्ट आने और नई पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हो (Third grade teachers transfer) सकेंगे. यह इंतजार चुनावी साल तक खिंच सकता है.

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान: सड़े हुए बादाम और मसाले सीज, ड्राई फ्रूट्स व मसालों के लिए सैंपल

पुलिस मुख्यालय की सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने जयपुर के करणी विहार इलाके में स्थित एक फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में मिलावटी बादाम और मसाले (Action against adulterated dry foods and spices) पकड़े. जांच में पाया गया कि खराब क्वालिटी की बादाम को केमिकल के जरिए चमकाया जा रहा था.जीरे में सोया बीज की मिलावट पाई गई.

सीएम गहलोत का गुजरात दौरा, बोले- इस बार इंटीग्रिटी चेक कर देंगे टिकट...भाजपा और आप पर भी साधा निशाना

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दो दिन के गुजरात दौरे (Cm Gehlot Gujrat visit) पर हैं. अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि इस बार टिकट का वितरण प्रत्याशी की इंटीग्रिटी चेक कर किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने भाजपा और आप पर भी जमकर निशाना साधते हुए जनता से एक मौक देने की अपील की.

नया डीजीपी कौन? मिश्रा और दक के बीच मुकाबला, दक रेस में आगे, DOPT की बैठक में लगेगी तीन नामों पर मुहर

राजस्थान पुलिस बेड़े का अगला मुखिया कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी (Who will be new DGP of Rajasthan) हैं. सूत्रों की मानें तो उमेश मिश्रा और भूपेंद्र कुमार दक में से किसी एक के नाम पर मुहर लग सकती है. डीजी के चयन के लिए बुधवार को दिल्ली में डीओपीटी की बैठक में सरकार की और से भेजे गए 12 नामों में से तीन नामों का पैनल तैयार होना है. तीन नामों के पैनल में से किसे डीजीपी बनाना है, इसका फैसला सीएम लेंगे.

कृषि विपणन बोर्ड अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

निर्माण कार्य के बिलों को पास करने की एवज में राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता ने परिवादी से रिश्वत की मांग की. दोनों ने बिल की राशि का 5.50 प्रतिशत हिस्सा मांगा. परिवादी ने एसीबी में शिकायत की और दोनों आरोपियों को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया (Two officials arrested taking bribe) गया.

चरणामृत की जगह डाल दिया एसिड और फिर...

जोधपुर शहर के एक आश्रम स्थित मंदिर में लोगों को दिए जाने वाले चरणामृत में एक व्यक्ति ने टायलेट क्लीन करने वाला एसिड पात्र में डाल दिया. गनीमत रही कि उस पात्र से किसी ने चरणामृत नहीं लिया, अन्यथा बड़ी अनहोनी हो जाती. उससे पहले इसका पता चल गया. जिसके बाद आश्रम के संचालक ने व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना खांडा फलसा में मामला दर्ज करवाया है.

Pushkar Fair 2022: मेले का 7 दिवसीय कार्यक्रम जारी, आकर्षण का केंद्र होंगे ये कार्यक्रम...

अंतरराष्ट्रीय कार्तिक पुष्कर मेला 1 से 7 नवंबर तक आयोजित होगा. इस दौरान पर्यटकों के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयो​जन किया (Pushkar Fair 2022 schedule) जाएगा. इनमें पारंपरिक व नए खेल आयोजित किए जाएंगे. पर्यटकों के अलावा ग्रामीणों को ध्यान में रखते हुए भी कई आयोजन होंगे.

Nagaur Road Accident : मेड़ता में अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप...20 जख्मी, एक की मौत

नागौर जिले मेड़ता राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेण गांव के पास हुए एक सड़क हादसे में 20 लोग जख्मी हो गए, जबकि एक की मौत (One killed in Merta road accident) हो गई. यह सभी लोग लोडिंग पिकअप पर सवार थे. मेड़ता चिकित्सालय में लाए गए जख्मियों में से 5 की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अजमेर रेफर कर दिया गया. मेड़ता उपखंड के पुंदलू ग्राम निवासी ये सभी किसान कृषि विज्ञान केंद्र अठियासन (Krishi Vigyan Kendra Athiyasan) से उन्नत कृषि प्रशिक्षण लेकर अपने गांव की ओर लौट रहे थे. हादसे से पूर्व सभी लोगों ने एक सामूहिक फोटो भी खिंचवाया था, लेकिन कुछ समय के बाद पिकअप का टायर फटने से सभी हादसे के शिकार हो गए.