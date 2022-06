Agnipath Protest In Alwar: अग्निपथ स्कीम के विरोध में युवाओं ने दिल्ली-जयपुर हाइवे किया जाम, बहरोड़ में पुलिस पर पथराव

सेना भर्ती की अग्निपथ स्कीम के विरोध में आज दिल्ली जयपुर हाइवे पर प्रदर्शनकारियों (Protesters Blocked Delhi Jaipur Highway) ने जमकर उत्पात मचाया. बीच सड़क पर टायर जलाए और पुलिस पर पथराव किया. इसके बाद इस हाइवे पर आवागमन ठप हो गया है.

CM Gehlot Calls Meeting: आज 11 बजे अचानक बुलाई गई गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक, इन मुद्दों पर चर्चा संभव...

राजस्थान में जिस तरह से मुख्यमंत्री के भाई पर सीबीआई रेड डाली गई है, उससे लगता है की राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट में कोई ना कोई प्रस्ताव पास हो सकता है. राजस्थान में सीबीआई पर राज्य सरकार की बिना सहमति के कार्रवाई प्रतिबंधित है. संभव है कि आज बैठक में राज्य सरकार उससे आगे भी कुछ और नियमों में संशोधन (CM Gehlot Sudden Minister Meet) कर सकती है.

डूंगरपुर एसपी के नाम पर रिश्वत लेने का मामला: एसीबी को मिले मंथली लेनदेन के दस्तावेज, एसपी और आईजी की भूमिका भी संदिग्ध

डूंगरपुर एसपी के नाम पर रिश्वत लेने के मामले (Case of taking bribe in name of Dungarpur SP) में एसीबी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पूछताछ में अनेक चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. साथ ही एसीबी को मंथली लेनदेन के दस्तावेज भी मिले हैं.

Battle Of Haldighati: 7 घंटों में ही एक वंश का सूर्य हुआ था अस्त , 'शाहों के शाह' ने बेटों और पौत्र संग न्योछावर कर दिए थे प्राण

आज ही का वो दिन था जब मेवाड़ रो शान महाराणा प्रताप ने मुगलों को हल्दी घाटी में लोहे के चने चबवा दिए (Battle Of Haldighati) थे. मरुभूमि का गौरव बनाए रखने के लिए महाराणा का साथ ग्वालियर के राजा राम शाह तोमर ने दिया. राजा ने अपने बेटों और पौत्र के साथ युद्धभूमि में शहादत दी. एक झटके में तीन पीढ़ियां एक साथ दुनिया से विदा हो गईं. 18 जून उस सर्वोच्च बलिदान को याद करने का भी दिवस है. ईटीवी भारत पर जानिए इतिहासकारों की जुबानी वो अमर शौर्य की रोमांचक कहानी!

Gehlot On Online Tax: समीक्षा बैठक में लिया गया निर्णय,1 जुलाई से ऑनलाइन जमा होगा इंटरस्टेट टैक्स...मुख्यमंत्री ने सड़क हादसों को लेकर जताई चिंता

1 जुलाई से प्रदेश के सभी परिवहन कर संग्रहण केंद्र बंद हो (Rajasthan transport tax collection centers) जाएंगे. वाहनों के प्रदेश में आने और जाने से संबंधित कर (इंटर स्टेट टैक्स) ऑनलाइन ही जमा होंगे. इससे वाहन संचालकों को सहूलियत होगी. साथ ही परिवहन नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए प्रदेश में अत्याधुनिक इंटरसेप्टर की संख्या बढ़ाई जाएगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जल्द ही स्टेट लेवल टास्क फोर्स का गठन किए जाने की बात भी कही.

Agnipath Scheme Protest : 'अग्निपथ' पर केंद्र की अग्नि परीक्षा...कर्नल राठौड़ बोले- ED में पेश होने की खबरें दब जाएं, इसलिए हो रहा बवाल

सेना भर्ती से जुड़ी अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध को थामना (Agneepath Yojana Protest) अब केंद्र सरकार के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है. विरोध राजनीतिक दल कर रहे हैं और युवा इस योजना के खिलाफ सड़कों पर हैं. लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कहना है कि ईडी में पेश होने की खबरें दब जाएं, इसके लिए ये पूरा बवाल किया जा रहा है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में राठौड़ ने विरोध कर रहे युवाओं को नसीहत भी दी कि वे किसी का टूल ना बनें, वरना उन्हें सरकारी नौकरियों में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है.

Road Accident in Alwar: कार ने दो बाइकों को मारी टक्कर, 4 की मौत...एक घायल

अलवर में शुक्रवार देर रात एक कार ने दो बाइकों को टक्कर (Road Accident in Alwar) मार दी. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 लोग एक ही परिवार के थे. साथ ही दो लोग घायल हो गए, जिनका उपचार जारी है.

Tension on Rajasthan Gujarat Border : आबूरोड के युवक की गुजरात में हत्या, मौताने की मांग को लेकर आरोपियों के घरों पर हमला...लगाई आग

राजस्थान-गुजरात सीमा पर गुजरात के अमीरगढ़ थाना क्षेत्र के रबारिया वास गांव में चार दिन पूर्व मिली युवक की लाश के मामले में शुक्रवार को तनाव की स्थित (Tension on Rajasthan Gujarat Border) बन गई. सैकड़ों की संख्या में आदिवासी मौताने की मांग को लेकर घटनास्थल यानी रबारिया वास गांव पुहंचे. इसके बाद वहां आरोपियों के घरों पर हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की.

Jaipur Mandi Rate : मांग बढ़ने से सरसों में तेजी जारी, अन्य खाद्य तेलों में गिरावट

सप्लाई के मुकाबले मांग ज्यादा होने से जयपुर मंडी (Jaipur Mandi Rate) में सरसों में 50 रुपए क्विंटल की तेजी रही. इससे सरसों कच्ची घाणी तेल भी 50 रुपए क्विंटल महंगा हो गया, लेकिन विदेशी बाजारों में भाव कमजोर होने से कांडला पोर्ट पर सोया रिफाइंड और पाम ऑयल तेल 200 रुपए क्विंटल और नरम हो गया.

Skin Bank In Rajasthan: राजस्थान को आज मिलेगी स्किन बैंक की सौगात, एसएमएस अस्पताल में झुलसे मरीजों को मिलेगा नया जीवन

उत्तर भारत का पहला स्कीन बैंक जयपुर के एसएमएस अस्पताल (Skin Bank In SMS Hospital) में बन कर तैयार है. मरीजों के लिए इसे आज से शुरू कर दिया जाएगा. खास बात ये है कि स्किन बैंक में 3 से 5 साल तक त्वचा सुरक्षित रह सकेगी.