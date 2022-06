Battle Of Haldighati: 7 घंटों में ही एक वंश का सूर्य हुआ था अस्त , 'शाहों के शाह' ने बेटों और पौत्र संग न्योछावर कर दिए थे प्राण

आज ही का वो दिन था जब मेवाड़ रो शान महाराणा प्रताप ने मुगलों को हल्दी घाटी में लोहे के चने चबवा दिए (Battle Of Haldighati) थे. मरुभूमि का गौरव बनाए रखने के लिए महाराणा का साथ ग्वालियर के राजा राम शाह तोमर ने दिया. राजा ने अपने बेटों और पौत्र के साथ युद्धभूमि में शहादत दी. एक झटके में तीन पीढ़ियां एक साथ दुनिया से विदा हो गईं. 18 जून उस सर्वोच्च बलिदान को याद करने का भी दिवस है. ईटीवी भारत पर जानिए इतिहासकारों की जुबानी वो अमर शौर्य की रोमांचक कहानी!

Gehlot On Online Tax: समीक्षा बैठक में लिया गया निर्णय,1 जुलाई से ऑनलाइन जमा होगा इंटरस्टेट टैक्स...मुख्यमंत्री ने सड़क हादसों को लेकर जताई चिंता

1 जुलाई से प्रदेश के सभी परिवहन कर संग्रहण केंद्र बंद हो (Rajasthan transport tax collection centers) जाएंगे. वाहनों के प्रदेश में आने और जाने से संबंधित कर (इंटर स्टेट टैक्स) ऑनलाइन ही जमा होंगे. इससे वाहन संचालकों को सहूलियत होगी. साथ ही परिवहन नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए प्रदेश में अत्याधुनिक इंटरसेप्टर की संख्या बढ़ाई जाएगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जल्द ही स्टेट लेवल टास्क फोर्स का गठन किए जाने की बात भी कही.

Poonia on CM Gehlot: 'कांग्रेस की जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है इसलिए सीएम गहलोत भाजपा पर अनर्गल आरोप लगा रहे'

मुख्यमंत्री के भाई पर सीबीआई की कार्रवाई के बाद आए सीएम अशोक गहलोत के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार (Poonia on CM Gehlot) किया है. पूनिया ने कहा कि लोकतंत्र की बात करना सीएम गहलोत और कांग्रेस के नेताओं को शोभा नहीं देता. मुख्यमंत्री भाजपा और केंद्र की सरकार पर लगातार अनर्गल आरोप लगाते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का आभास हो चुका है कि अब राजस्थान और देश से कांग्रेस की सियासी जमीन खिसक चुकी है.

Agnipath Scheme Protest : 'अग्निपथ' पर केंद्र की अग्नि परीक्षा...कर्नल राठौड़ बोले- ED में पेश होने की खबरें दब जाएं, इसलिए हो रहा बवाल

सेना भर्ती से जुड़ी अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध को थामना (Agneepath Yojana Protest) अब केंद्र सरकार के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है. विरोध राजनीतिक दल कर रहे हैं और युवा इस योजना के खिलाफ सड़कों पर हैं. लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कहना है कि ईडी में पेश होने की खबरें दब जाएं, इसके लिए ये पूरा बवाल किया जा रहा है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में राठौड़ ने विरोध कर रहे युवाओं को नसीहत भी दी कि वे किसी का टूल ना बनें, वरना उन्हें सरकारी नौकरियों में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है.

CBI Raid: सीएम गहलोत के भाई के फार्म हाउस पर सीबीआई का छापा, 12 घंटे पूछताछ के बाद टीम रवाना...झेलना पड़ा कांग्रेसियों का गतिरोध

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के भाई के फार्म हाउस (CBI raid at Ashok Gehlot brother Agrasen Gehlot farm house) पर सीबीआई ने शुक्रवार को छापेमारी की. 12 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई की सर्च कार्रवाई खत्म हुई और टीम फार्म हाउस से रवाना हो गई. इस दौरान सीबीआई को बाहर जुटे कांग्रेसियों के गतिरोध का सामना भी करना पड़ा. रात को ही सीबीआई की टीम महामंदिर स्थित गहलोत पैतृक निवास जाएगी. टीम के साथ अग्रसेन गहलोत के पुत्र और पुत्री भी पैतृक निवास के लिए रवाना हुए.

वसुंधरा के ट्वीट पर संयम का जवाब...कहा- आपके लिए ही बना था '8 pm No CM' का नारा, आपका सत्ता से बाहर रहना जनहित में

सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने वसुंधरा राजे पर ट्वीट कर (MLA Sanyam Lodha reply to Vasundhara tweet) हमला बोला है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि '8 PM NO CM' का नारा आपके लिए ही बना था. यह भी लिखा कि अपका सत्ता से बाहर रहना जनहित में है क्योंकि तब आप फोन तो उठा लेते हैं.

मुख्यमंत्री के भाई के यहां छापा दर्शाता है कि इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां दबाव में काम कर रहीं: पायलट

सीएम गहलोत और सचिन पायलट का एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप तो आम बात हो गई है लेकिन शुक्रवार को इसके विपरीत नजारा देखने को मिला. पायलट सीएम गहलोत के समर्थन में उतर आए. सीएम गहलोत के भाई के यहां रेड के मामले में पायलट (sachin pilot on cbi raid on cm gehlot brother) ने कहा कि मुख्यमंत्री के भाई के यहां छापा दर्शाता है कि इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां दबाव में काम कर रही है.

Tension on Rajasthan Gujarat Border : आबूरोड के युवक की गुजरात में हत्या, मौताने की मांग को लेकर आरोपियों के घरों पर हमला...लगाई आग

राजस्थान-गुजरात सीमा पर गुजरात के अमीरगढ़ थाना क्षेत्र के रबारिया वास गांव में चार दिन पूर्व मिली युवक की लाश के मामले में शुक्रवार को तनाव की स्थित (Tension on Rajasthan Gujarat Border) बन गई. सैकड़ों की संख्या में आदिवासी मौताने की मांग को लेकर घटनास्थल यानी रबारिया वास गांव पुहंचे. इसके बाद वहां आरोपियों के घरों पर हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की.

Jaipur Heritage Nigam: हेरिटेज क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए समिति का गठन

हेरिटेज क्षेत्र के विशेष महत्व को देखते हुए पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शहर में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, बार और रूफटॉप के समय निर्धारण और दूसरी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए समिति का गठन किया गया है (Committee formed in view of the heritage area). ये समिति नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उपविधियों और नियम बनाएगी. इस समिति के अध्यक्ष हेरिटेज निगम के अतिरिक्त आयुक्त समिति होंगे. समिति में दोनों राजस्व उपायुक्त, फायर उपायुक्त, उपायुक्त सतर्कता, मुख्य लेखाधिकारी सदस्य और उप विधि परामर्शी को सदस्य सचिव बनाया गया है.

छत्तीसगढ़ कोयला खनन विवाद के बीच अधिकारियों का दिल्ली दौरा, ऊर्जा मंत्री ने ट्वीट कर लिखी ये बड़ी बात...

छत्तीसगढ़ कोयला खनन विवाद के बीच राजस्थान में फिर से कोयले का संकट गहराने लगा है. इस बीच प्रदेश को मिलने वाली कोयले की रैक की संख्या बढ़ाने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम सीएमडी आरके शर्मा शुक्रवार को दिल्ली दौरे पर रहे. वहीं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी ट्वीट (Energy Minister Bhanwar Singh Bhati tweet) के जरिए छत्तीसगढ़ में कोयले खनन के खिलाफ चल रहे आंदोलन और विरोध को समाप्त करने की अपील की ताकि राजस्थान को अंधकार की स्थिति में पहुंचने से बचाया जा सके.