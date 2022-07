Atmteshwar Mahadev Of Pushkar : यहां शिव ने दिया था जगतपिता ब्रह्मा को भूल सुधार का अवसर!

यूं तो ब्रह्मनगरी पुष्कर (atmteshwar mahadev of pushkar) में साल भर भक्तों का मेला लगता है लेकिन सावन में संख्या और बढ़ जाती है. खासतौर पर अटमटेश्वर महादेव के दर्शनार्थ लोग खिंचे चले आते हैं. इस मंदिर की अपनी कहानी, अपना खूबसूरत इतिहास है. यहां स्वयंभू भोले बाबा धरती से 15 फुट नीचे बिराजे हैं. वराह घाट के नजदीक ही प्राचीन अटमटेश्वर महादेव का मंदिर है.मंदिर के ठीक ऊपर महादेव का एक और मंदिर है जो सर्वेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हैं.

NEET UG 2022 Paper Analysis: चार प्रश्नों पर एक्सपर्ट की आपत्ति, फार्मूला और फैक्ट बेस्ड Questions पर आधारित रहा प्रश्न पत्र

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश-परीक्षा नीट यूजी-2022 का आयोजन रविवार को पेन पेपर मोड पर ऑफलाइन हुआ. इसमें पूछे गए अधिकतर प्रश्न फार्मूला और फैक्ट बेस्ड रहे. एक्सपर्ट ने तीनों विषय फिजिक्स, कैमेस्ट्री और बायॅलोजी में चार प्रश्नों पर आपत्ति जताई है. जिसमें फिजिक्स और बायोलॉजी से एक-एक सवाल हैं और केमिस्ट्री के दो प्रश्न शामिल हैं. प्रश्न पत्र को एक्सपर्ट ने वर्ष 2021 की तरह आसान और असंतुलित बताया.

जयपुरः 82 क्विंटल से अधिक अमोनियम नाइट्रेट,1600 डेटोनेटर सहित भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, दो भाई गिरफ्तार

जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में (Huge amount of explosives confiscated in Jaipur) विस्फोटक पदार्थ बरामद किया है. वहीं मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों आरोपी सगे भाई हैं, जो अवैध विस्फोटक पदार्थों की खरीद-फरोख्त का काम किया करते हैं.

Special : राजस्थान इंटेलिजेंस की स्टेट स्पेशल ब्रांच ने 2019 से अब तक दबोचे 24 पाकिस्तानी जासूस, इस तरह की जा रही कार्रवाई

राजस्थान इंटेलिजेंस की स्टेट स्पेशल ब्रांच ने 2019 से अब तक 24 पाकिस्तानी जासूसों को दबोचा है. गिरफ्त में आए जासूसों में सेना के जवान, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के कर्मचारी और सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले नागरिक शामिल हैं. इस वर्ष अब तक पांच पाकिस्तानी जासूसों को (Action Against Pakistani Spies) गिरफ्तार किया गया है. देश के गद्दारों के खिलाफ कैसे की जा रही कर्रवाई, यहां जानिए...

NEET UG 2022: यहां हिंदी माध्यम विद्यार्थियों को दिया अंग्रेजी का प्रश्न पत्र, हुआ हंगामा

श्रीगंगानगर जिले में नीट (NEET UG 2022) के परीक्षा देने आए बच्चों को सेंटर में गलत पेपर वितरित कर दिए (Wrong papers distributed to students at center of NEET) गए. इस मामले पर छात्रों ने अपने परिजनों के साथ जमकर हंगामा किया.

नालसा 2022 का समापन : 2047 के लक्ष्य किए तय, सीजे शिंदे का बयान छोड़ गया बड़ा सवाल

ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट (All India Legal Service Authority Meet) के रविवार को समापन अवसर पर नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने साल 2047 के लक्ष्यों को सबके सामने रखा. वहीं समापन कार्यक्रम के दौरान राजस्थान सीजे एसएस शिंदे का बयान बड़ा सवाल छोड़ गया.

NEET UG 2022 : स्टूडेंट्स को व्हाइटनर लगी ओएमआर शीट मिली...पेपर भी बदला...पेरेंट्स ने किया हंगामा

कोटा के बारां रोड स्थित प्रगति स्कूल में नीट यूजी (NEET UG 2022) के दौरान गलत प्रश्न पत्र बांटने और परीक्षा समय बर्बाद होने को लेकर स्टूडेंट्स के अभिभावकों ने स्कूल के बाहर हंगामा किया. वहीं स्टूडेंट्स ने इसमें एनटीए और स्कूल प्रबंधन को गलती ठहराते हुए परीक्षा दोबारा करवाने की मांग की है. वहीं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी अंग्रेजी मीडियम का ही प्रश्न पत्र दे दिया गया. विद्यार्थियों के आपत्ति जताने पर उनका प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट बदली तो गई लेकिन इसमें काफी समय लग गया.

Road Acccident in Deogarh: बेकाबू ट्रोले ने बाइक में मारी टक्कर, मासूम समेत मां की मौत

राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे आठ निर्माणाधीन मार्ग पर (road accident in rajsamand) रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ. यहां एक बेकाबू ट्राले ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. घटना में पांच साल की मासूम सहित मां की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप स घायल हो गया. घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को एंबुलेंस की सहायता से देवगढ़ अस्पताल पहुंचाया जहां उसका उपचार चल रहा है.

दिवंगत अहमद पटेल पर आरोप लगाना निंदनीय और राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रेरित: गहलोत

दिवंगत नेता अहमद पटेल पर आरोप लगाने के मामले में (CM gehlot tweet in case of accusing late Ahmed Patel) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा है. गुजरात पुलिस एसआईटी के जरिए तीस्ता सीतलवाड़ के हवाले से पटेल पर लगाए गए आरोप से राजनीति फिर गरमा गई है.

President Election 2022: सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू होगा मतदान, भाजपा-कांग्रेस ने किया यह दावा...

18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक राजस्थान विधानसभा (President Election 2022) में मतदान होगा. इसके लिए भाजपा विधायक दल ने चुनावों के लिए प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ को तो वहीं कांग्रेस ने उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को कांग्रेस के लिए पोलिंग एजेंट तय किया है.