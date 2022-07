कभी गहलोत से नाराज होकर छोड़ी थी कांग्रेस, आज धनखड़ को लेकर सीएम बोले यह विचारधारा की जंग

सोमवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के प्रत्याशी के रूप में जगदीप धनखड़ ने अपना नामांकन भर दिया है. जनता दल से कांग्रेस में जाने के बाद बीजेपी का दामन थामने वाले धनखड़ के मुरीद हर राजनीतिक दल में हैं. सीएम गहलोत से नाराजगी के कारण ही धनखड़ कांग्रेस से अलग हुए थे. आज उनको उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार (Cm gehlot speak on Jagdeep dhankhad) बनाए जाने पर गहलोत ने कहा कि यह विचारधाना की लड़ाई है.

Udaipur Murder Case : भाजपा ने की PFI को प्रतिबंधित करने की मांग, कांग्रेस ने कहा- मोदी सरकार क्यों नहीं लगाती बैन...

दयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद भाजपा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही (BJP demands ban on PFI) है. जबकि कांग्रेस का कहना है कि अगर संगठन की भूमिका संदिग्ध है तो केंद्र सरकार इस पर बैन क्यों नहीं लगाती है. दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि पहले राज्य सरकार प्रतिबंध लगाए, जब केंद्र को लगेगा तब वह अपनी तरफ से भी बैन लगा देगा.

Presidential Election: राजस्थान कांग्रेस के एसटी विधायकों ने यशवंत सिन्हा को वोट देने की बात कही, लेकिन द्रौपदी मुर्मू की जीत का किया दावा

राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग का सिलसिला जारी है. कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि सभी 126 विधायक पार्टी लाइन के अनुसार यशवंत सिन्हा को ही वोट देंगे. फिर भी पार्टी के एसटी विधायक यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि यदि कोई आदिवासी राष्ट्रपति बनता है तो यह अच्छी बात है. कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को विजेता मान भी लिया है.

Assault case in Bharatpur : प्रिंसिपल ने स्कूल में बच्चों को नहीं दिया एडमिशन, दबंगों ने लाठी-डंडों से पीटा...मामला दर्ज

भरतपुर के नदबई में गांव तलछेरा के उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कुछ लोगों पर लाठी-डंडों से मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करवाया (principal filed assault case in Bharatpur) है. रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानाचार्य ने कुछ बच्चों को विद्यालय में एडमिशन देने से मना किया था. इससे नाराज दबंगों ने प्रधानाचार्य से मारपीट कर दी.

कृषि अनुदान नहीं मिलने का मामला : SDM कार्यालय के बाहर किसानों ने शुरू किया महापड़ाव, कही ये बड़ी बात...

फतेहपुर जिले के सीकर में कृषि अनुदान नहीं मिलने पर एसडीएम कार्यालय के बाहर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने सोमवार सुबह से महापड़ाव शुरू कर दिया है. महापड़ाव के पहले दिन हजारों किसान धरना स्थल पर पहुंचे और आक्रोश व्यक्त किया. महापड़ाव में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंचीं. खरीफ 2021 की फसल अतिवृष्टि की वजह से खराब होने पर किसानों को मिलने वाला कृषि आदान अनुदान अधिकारियों की लापरवाही से अटक गया था और उसी अनुदान को लेकर किसान अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठे हैं.

राजस्थान: राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी, गहलोत बोले- चुनाव काफी महत्वपूर्ण...यह विचारधारा की लड़ाई

राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है. राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई विधायक वोट डाल चुके हैं. इस दौरान मीडिया से बातचीत में सीएम गहलोत ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में विचारधारा की लड़ाई है तो वहीं भाजपा ने राजस्थान से चुनाव में अपने विधायकों के अतिरिक्त 10 अन्य वोट मिलने का दावा किया, लेकिन कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया.

नागौर में चार बच्चों की मौत का प्रकरण: नगर परिषद दफ्तर पहुंचे आक्रोशित परिजन, सफाई कर्मियों से हुई हाथपाई...आरएलपी पदाधिकारी भी जुटे

नागौर शहर में गड्ढे में डूबने से चार बच्चों की मौत से नाराज परिजन सोमवार को नगर परिषद दफ्तर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान मौजूद सफाई कर्मचारियों से उनकी हाथापाई भी शुरू हो गई. इसमें एक सफाई इंस्पेक्टर घायल हो गया. वहीं आरएलपी पदाधिकारियों के नेतृत्व में साटिया समाज के साथ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश का दौर जारी, आज इन जिलों में होगी बारिश

राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर इस हफ्ते भी जारी रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से तेज बारिश तक की संभावना है. विभाग ने आज जयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में अगले 24 घंटों में हल्के से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अनुमान जताया है.

NEET UG 2022 Paper Analysis: चार प्रश्नों पर एक्सपर्ट की आपत्ति, फार्मूला और फैक्ट बेस्ड Questions पर आधारित रहा प्रश्न पत्र

नीट परीक्षा को लेकर पेपर की एनालिसिस शुरू हो गई है. सोशल साइट पर कोई पेपर को आसान बता रहा था कोई मुश्किल. वहीं एक्सपर्ट ने चार प्रश्नों पर आपत्ति जताई है. उनका मानना है कि फार्मूला और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पर प्रश्न पत्र आधारित था.

Rape Case in Jaipur : घर छोड़ने के बहाने कैफे में ले जाकर युवती के साथ दुष्कर्म, मामला दर्ज

राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर थाना इलाके में युवती को घर छोड़ने के बहाने कैफे में ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया (girl was raped by her friend brother) है. आरोपी ने पीड़िता के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए. अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने 5 लाख रुपये की डिमांड की. 19 वर्षीय पीड़िता ने रविवार को विद्याधर नगर थाने में उसकी सहेली के भाई के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.