जालोर मामले में सीएम गहलोत ट्वीट, सरकार देगी नौकरी और केस की होगी फास्ट ट्रैक ट्रायल

जालोर में दलित बच्चे की मौत केस का फास्ट ट्रैक ट्रायल के जरिए निपटारा होगा. यही नहीं पीड़ित परिजनों को मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी. सीएम अशोक गहलोत की तरफ से ये बड़ा बयान आया है. गहलोत ने कहा है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के संबंध में पूर्व के मामलों का परीक्षण करवाया जा रहा है. साथ ही इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया है, जिससे फास्ट ट्रैक ट्रायल करवाया जा सके .

जयपुर में पुजारी ने की आत्मदाह की कोशिश, परिजनों ने मंदिर समिति पर लगाया आरोप

राजधानी के मुरलीपुरा थाना इलाके में मंदिर समिति से चल रहे विवाद के चलते मंदिर के पुजारी ने गुरुवार सुबह आग लगाकर आत्मदाह करने का प्रयास (Priest set himself on fire in Jaipur) किया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग से झुलसे पुजारी को स्थानीय लोगों की मदद से एसएमएस अस्पताल पहुंचाया, जहां बर्न वार्ड में उपचार चल रहा है. पुजारी की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

शिक्षिका को जिंदा जलाने का मामला, पीड़ित परिवार से मिलीं रेहाना रियाज

रेहाना रियाज के साथ महिला आयोग का प्रतिनिधिमंडल भी पीड़ित के घर पहुंचा. मृतक महिला के परिजनों ने राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज को पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया. परिजनों ने पुलिस के ढुलमुल रवैए को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया. कहा कि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की. परिवार ने पहले भी छेड़छाड़ और मारपीट का मामला दर्ज करवाया था. अगर उचित एक्शन लिया जाता तो बात इतनी नहीं बढ़ती. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही के चलते महिला की मौत हो गई.

Gold and Silver Price Today सोना और चांदी के भावों में गिरावट, जानिए लेटेस्ट रेट्स

राजधानी जयपुर के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी के भावों में गिरावट दर्ज (Gold and Silver Price Today) की गई. सोने की कीमत में 150 रुपए प्रति दस ग्राम और चांदी में 1200 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई. जयपुर में बुधवार को सोने की कीमत 53,450 रुपए प्रति दस ग्राम (Gold Price in Rajasthan) थी. गुरुवार को सोने की कीमत 53,300 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गई. इस तरह सोना 150 रुपए प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ है.

BJP का 3 सदस्यीय दल पहुंचा अलवर, राठौड़ बोले प्रदेश में दहशतगर्दी का माहौल

भाजपा का 3 सदस्यीय दल गोविंदगढ़ मॉब लिंचिंग मामले की जांच के लिए गुरुवार को अलवर पहुंचा. अलवर के राजगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेताओं का स्वागत किया. इस दौरान राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा प्रदेश में दहशत का माहौल है. कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है.

Alwar Mob lynching मामले में बेटे ने लगाए पुलिस पर गंभीर आरोप

गोविंदगढ़ मॉब लिंचिंग केस में मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मामले को रफा दफा करवाने का गंभीर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि चिरंजी लाल को इलाज के नाम पर आरोपियों से एक हजार रुपए दिलाने की कोशिश की गई. दूसरी ओर जिस खेत में ये बर्बरता हुई वहां के किसान को फसल खराब होने की एवज में तीन हजार रुपए पुलिस की मौजूदगी में थमाए गए. अलवर में भीड़ ने 14 अगस्त की रात सब्जी का ठेला लगाने वाले शख्स को चोर समझ पीटा था. जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी.

ITBP Accident में शहीद जवान सुभाष को राजकीय सम्मान संग दी जाएगी अंतिम विदाई

पहलगाम में ITBP बस हादसे के शिकार सीकर के जवान सुभाष चंद्र बेरवाल का आज उनके गांव शाहपुरा में अंतिम संस्कार होगा. जवान को नम आंखों से आखिरी विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ेगा. 16 अगस्त को ड्यूटी से लौट रहे आईटीबीपी जवानों की बस खाई में गिर गई थी.

दिल्ली में कांग्रेस की रैली पर कोरोना का साया, विकल्प तलाशेंगे गहलोत

कोरोना के चलते दिल्ली में कांग्रेस की रैली पर संदेह के बादल मंडराने लगे हैं. अब पार्टी के दिग्गज इस रैली को शिफ्ट करने की जुगत में लग गए हैं. विकल्प की लिस्ट में राजस्थान, गुजरात या छत्तीसगढ़ भी है. इसे लेकर आज दिल्ली में वरिष्ठों की बैठक होगी जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे.

कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां, जन्माष्टमी पर यह रहेगा श्री गोविंद देव जी मंदिर में प्रोग्राम

जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. श्रद्धालुओं के लिए इस बार झांकियों का समय भी बढ़ाया गया है. भक्त 19 अगस्त को सुबह 4:30 बजे से मंगला आरती के साथ ठाकुर जी के दर्शन कर सकेंगे और ये दौर रात 12:30 बजे तक जारी रहेगा.

Rajasthan Weather Update, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में स्कूल बंद

जयपुर मौसम केन्द्र ने आज प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. विभाग ने आज पाली, नागौर, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, सिरोही और राजसमंद में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. भारी बारिश को देखते हुए सिरोही, जालोर और बाड़मेर जिला प्रशासन ने सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है.