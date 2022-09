PCC Meeting in Jaipur: जिन गहलोत को अध्यक्ष बनाने की हो रही बात, उन्होंने ही रखा राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव

राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को हुई पीसीसी के नए सदस्यों की पहली बैठक के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव (Gehlot proposed Rahul Gandhi name for president) रखा. जिसे सभी सदस्यों ने पास कर दिया.

वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स: देवेंद्र झाझड़िया ने जीता सिल्वर, कहा-पिछले 20 साल में उपलब्धियों के साथ संघर्ष भी रहा

राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया ने मोरक्को के मारकेच सिटी में (World Para Athletics Grand Prix)आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में भाला फेंक में रजत पदक हासिल किया है. वहीं, भारत के ही अजित कुमार ने 64 मीटर जैवलिन फेंककर स्वर्ण पदक देश के नाम किया है.

किरण रिजिजू का बड़ा बयान...नई अदालतें खोलने के बजाए पुरानी में सुविधाएं बढ़ाएं

यूनियन ऑफ इंडिया काउंसलिंग की वेस्ट जोन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में शामिल होने के लिए देश के कानून मंत्री रिजिजू पहुंचे उदयपुर पहुंचे हैं. शनिवार को उन्होंने मर्जिंग लीगल इश्यूज पर चर्चा की.

Rajasthan: पीसीसी में भी परिवारवाद हावी, जहां निर्दलीय In वहां कांग्रेस Out

राजस्थान में कांग्रेस मेंबर बन चुके हैं, लेकिन उनके नामों को अभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया है. आज होने वाली बैठक में जब सभी पीसीसी मेंबर (Rajasthan PCC Member List) पहुंचेंगे तब ही उनके नाम आउट होंगे. वहीं, इस लिस्ट में भी परिवारवाद हावी (Pariwarwad in Rajasthan Congress) है. देखिए ये रिपोर्ट.

पुष्कर के पास जंगल में मिला महिला का शव, हत्या की आशंका

अजमेर में पुष्कर के पास एक महिला का जंगल में शव पड़ा (woman dead body found in Ajmer) पाया गया. सूचना पर पुलिस पहुंची और छानबीन की. शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है. पुलिस शव को पुष्कर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.

केवलादेव नेशनल पार्क को मिला सिर्फ 20% पानी, सीजन में कम पक्षी आने की आशंका...पर्यटक होंगे मायूस

केवलादेव नेशनल पार्क को इस मानूसन सीजन में पर्याप्‍त पानी नहीं मिल सका है. अब तक उद्यान को जरूरत का महज 20 प्रतिशत पानी ही मिल सका है. इससे आशंका है कि इस सीजन में हर साल के मुकाबले कम प्रवासी पक्षी (Keoladeo National Park to see less migratory birds) आएंगे. साथ ही पक्षियों के नहीं आने से पर्यटक भी मायूस होंगे.

PCC Meet : पीसीसी मेंबर में गहलोत से पिछड़े पायलट!

आज राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय पर पीसीसी की अहम बैठक हुई. बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर दूसरी बार प्रस्ताव पास हुआ है. साथ ही पीसीसी अध्यक्ष और एआईसीसी मेंबर को लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ है. बैठक में अजय माकन, पीआरओ राजेन्द्र कुंपावत समेत नव नियुक्त 400 पीसीसी सदस्य शामिल हुए.

Road Accident in Chhitaurgarh: क्रूजर गाड़ी और ट्रक की टक्कर, 4 की मौत...8 घायल

चित्तौड़गढ़ जिले में शुक्रवार देर रात हुए एक सड़क हादसे (Road Accident in Chhitaurgarh) में 4 लोगों की मौत हो गई. हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का उदयपुर जिला अस्पताल में उपचार जारी है.

RPS हरिचरण मीणा ने रामायण-महाभारत को बताया 'मिथकीय ग्रंथ'

आरएएस केसर लाल मीणा , लक्ष्मीकांत बालोत और AAO के बाद आरपीएस हरिचरण मीणा भी धार्मिक मान्यताओं को लेकर सोशल मीडिया पर खुल कर सामने आ गए हैं (RPS officers on Social Media). मीणा ने कहा रामायण और महाभारत केवल मिथकीय ग्रंथ हैं.

ED Raid in Rajasthan: क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के नाम पर ठगी, ईडी का कई शहरों में छापा

क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर करोड़ों की ठगी करने के मामले (Cryptocurrency Fraud) में ईडी ने शुक्रवार को राजस्थान के कई शहरों में छापेमारी (ED Raid in Rajasthan) की. ईस दौरान विभिन्न बैंकों के खातों में जमा 46.67 करोड़ रुपए की राशि को फ्रिज किया गया है.