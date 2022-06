Alwar Bribe Case : एसीबी ने आईएएस नन्नूमल और आरएएस सांखला के खिलाफ पेश की 4500 पन्नों की चार्जशीट

रिश्वत के मामले में आईएएस नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला और दलाल नितिन शर्मा के खिलाफ एसीबी विशेष न्यायालय में 4500 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई (Chargesheet against IAS Nannumal Pahadiya and RAS Ashok Sankhla) है. गुरुवार को पेश इस चार्जशीट में तीनों के खिलाफ आरोप प्रमाणित माना गया है. चार्जशीट में 40 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं.

Tigress cub died : मिश्रदर्रा गेट के ऊपर बने कमरे की खिड़की से 15-20 फीट नीचे गोमुख में गिरा शावक, मौत

रणथम्भौर नेशनल पार्क के मिश्रदर्रा क्षेत्र में बाघिन टी-107 'सुल्ताना' के एक शावक की करीब 15-20 फीट ऊंचाई से गिरने से मौत हो (Tigress Sultana cub died in Ranthambore) गई. शावक मिश्रदर्रा गेट के ऊपर बने पुराने कमरे की खिड़की से नीचे गोमुख के पानी में गिर गया था. बाघ परियोजना के निदेशक ने इसकी पुष्टि की है. अब बाघिन के पास एक ही शावक बचा है.

Fire In Supply Box : सप्लाई बॉक्स में आग से बिजली गुल, SMS अस्पताल के आईसीयू में डेढ़ घंटे मरीजों की अटकी सांसे

जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के न्यू एडवांस आईसीयू 2 और 3 में करीब डेढ़ घंटे बिजली गुल हो जाने के कारण मरीजों की जान पर बन (Power cut in ICUs of SMS) आई. दोनों आईसीयू में करीब 30 गंभीर मरीज भर्ती थे. हालांकि पावर बैकअप के चलते मरीजों को अन्य तकनीक के जरिए ऑक्सीजन दी गई.

Special : राजस्थान में OBC की 81 जातियां...इन पांच जातियों ने नौकरियों में आरक्षण का लिया सर्वाधिक लाभ...

जयपुर-आगरा हाईवे पर पिछले 5 दिनों से चल रहा सैनी समाज का आंदोलन समाप्त (Reservation Movement Ends in Bharatpur) हो गया है. मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंच कर मांग पत्र लिया और उसे सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. बात नौकरियों में आरक्षण की करें तो राजस्थान में ओबीसी की 81 जातियों में से जाट, यादव और कुमावत सहित पांच जातियों ने सर्वाधिक लाभ उठाया है. अब माली-सैनी समाज ओबीसी में अलग आरक्षण की मांग कर रहा है. आखिर राजस्थान में क्यों बार-बार सुलग रही आरक्षण की आग, क्या कहती है आयोग की रिपोर्ट, यहां समझिए...

Agneepath Scheme: किसी के बहकावे में न आएं, योजना को समझें युवा -कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़

अग्निपथ योजना (Agneepath Scheme) को लेकर युवाओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है. इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट (Rajyavardhan Singh Rathore tweet on Agneepath Scheme) कर कहा कि युवा किसी के बहकावे में न आएं बल्कि योजना को समझें. यह योजना युवाओं के लिए फायदेमंद है.

ACB Big action: दो सीआई व दो कांस्टेबल 3 लाख 30 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, पहले लिए 5 लाख रुपए भी किए बरामद

जयपुर व अजमेर एसीबी की टीमों ने डूंगरपुर के धम्बोला और कोतवाली थाने के दो सीआई और दो कांस्टेबल को 3 लाख 30 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया (Four policemen arrested in bribe case in Dungarpur) है. एसीबी के अनुसार आरोपियों ने शराब ठेकेदारों से दो मुकदमों में सेटलमेंट और शराब ठेकों की बंधी की एवज में घूस ली थी. एसीबी ने इसी मामले में पूर्व में ली गई 5 लाख रुपए की राशि भी बरामद कर ली है.

Helicopters Over Luni River : बाड़मेर में दो हेलीकॉप्टरों के कारण मचा हड़कंप...कहां से आए और कहां गए, पता नहीं

दो हेलीकॉप्टर राजस्थान पुलिस के लिए चैलेंज बने हुए हैं. इन दोनों ने पहले लूणी नदी के ऊपर (Helicopters Over Luni River) चक्कर लगाया और अचानक लैंड होने लगे, लेकिन जमीन छूने से पहले ही फिर से उड़ान भर गायब हो गए. हेलीकॉप्टर कहां से आए और कहां गए, किसी को पता नहीं है. जानिए क्या है पूरा माजरा...

खेलते हुए बच्चे ने दूसरे पर डीजल डाल लगाई आग, इलाज के दौरान मौत... हत्या की धाराओं में मामला दर्ज

प्रेम नगर तृतीय में 1 महीने पहले एक 7 साल के बच्चे ने 14 साल के किशोर पर डीजल फेंककर माचिस से आग लगा दी (Kota Children Fire Play) थी. इस मामले में किशोर करीब 50 फीसदी झुलस गया था. बुधवार 15 जून को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने हत्या की धाराएं जोड़ दी है.

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम जारी, जानिए आज के भाव...

Petrol-Diesel Price on 17 June: लगातार 28 वें दिन पेट्रोल के दाम जस के तस हैं. आने वाले दिनों में इसमें बढ़त की आशंका विशेषज्ञ जता रहे हैं. आज भी पेट्रोल डीजल के रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है. दाम न बढ़े हैं न घटे हैं. आज भी दाम स्थिर (Petrol Diesel Price in Rajasthan) हैं. इस कटौती के बावजूद प्रदेश में अब भी पेट्रोल 100 के पार ही है.

Panchang 17 June : जानें शुभ मुहूर्त, तिथि और ग्रह नक्षत्र की चाल, आज बन रहा ये संयोग

आज का पंचांग 17 जून 2022 (Aaj ka Panchang 17 जून) शुक्रवार दिन, शुभ मास आषाढ़ कृष्ण पक्ष. कोई भी कार्य करने से पहले जानें आज के पंचांग में शुभ मुहूर्त (Subh Muhurat) और अशुभ समय (Rahukal).