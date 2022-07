जयपुरः 82 क्विंटल से अधिक अमोनियम नाइट्रेट,1600 डेटोनेटर सहित भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, दो भाई गिरफ्तार

जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में (Huge amount of explosives confiscated in Jaipur) विस्फोटक पदार्थ बरामद किया है. वहीं मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों आरोपी सगे भाई हैं, जो अवैध विस्फोटक पदार्थों की खरीद-फरोख्त का काम किया करते हैं.

रणदीप धनखड़ बोले- भैया की उम्मीदवारी से बेहद खुश, उपराष्ट्रपति चुनाव को पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटकर देखे प्रदेश सरकार

एनडीए के मास्टर स्ट्रोक को क्षेत्रीयता के आधार पर राजस्थान से समर्थन मिलने की उम्मीद बढ़ती जा रही है. जगदीप धनखड़ के भाई और कांग्रेस नेता रणदीप धनखड़ ने सूबे को उनके पक्ष में खड़े होने की अपील की (Randeep Dhankhar on Jagdeep Dhankhar) है. ईटीवी से खास बातचीत में उन्होंने ये बाते कहीं हैं.

Indira Mayaram Passes Away: पूर्व मंत्री इंदिरा मायाराम का निधन, सांगानेर से भाजपा को 2 बार दी पटखनी...दिग्गज घनश्याम तिवाड़ी को था हराया

जयपुर की सांगानेर विधानसभा से 2 बार विधायक रहीं ओर गहलोत सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रही इंदिरा मायाराम का निधन हो गया है (Indira Mayaram Passes Away). वो लम्बे समय से बीमार चल रही थीं. बेटे अरविंद मायाराम ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी. अरविंद मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं. आज दोपहर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. लोकसभी स्पीकर ने भी मायाराम की मौत पर शोक व्यक्त किया है.

पाक की नापाक कोशिश: श्रीगंगानगर बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, बीएसएफ ने पूछताछ के बाद पुलिस को सौंपा

श्रीगंगानगर भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ (Bsf arrest one citizen national) ने एक पाक नागरिक को गिरफ्तार किया है. बीएसएफ ने पाक नागरिक से पूछताछ के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया है.

Upen Yadav Met BD Kalla: उपेन यादव ने की शिक्षा मंत्री से मुलाकात, जल्द जारी होगा शिक्षक भर्ती का विस्तृत सिलेबस

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने रविवार को बेरोजगार युवकों के साथ शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मुलाकात की. इस दौरान उपेन यादव ने बीडी कल्ला के सामने शिक्षक भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी करवाने सहित शिक्षकों के पद निकलवाने की (Upen Yadav Met BD Kalla) मांग रखी.

Threat Letter To Priest: हनुमान मंदिर के पुजारी के नाम पूर्व पुजारी ने ही चस्पा किया था धमकी भरा पत्र, आरोपी और उसकी पत्नी गिरफ्तार

भरतपुर में एमएसजे कॉलेज परिसर स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी को धमकी भरा पत्र भेजने के मामले में पूर्व पुजारी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार (former priest and his wife arrest in bharatpur) कर लिया गया है. 15 जुलाई को मंदिर में धमकी भरा पत्र चस्पा किया गया था.

Presidential Election 2022 : राष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी ने दिया विधायकों को मतदान का प्रशिक्षण, दावा कई अन्य विधायक भी देंगे मुर्मू को वोट

सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव होना है. चुनाव से एक दिन पहले बीजेपी ने अपने विधायकों को मतदान का प्रशिक्षण दिया (BJP gave training to the MLAs to vote ) है. प्रदेश भाजपा मुख्यालय में रविवार को बैठक कर विधायकों को दो बार मतदान की मॉक ड्रिल करवाई गई.

श्री राजपूत करणी सेना प्रमुख गोगामेड़ी बोले पाकिस्तान के नंबरों से मिली जान से मारने की धमकी...करणी सेना ने किया प्रदर्शन

श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी (Sukhdev Singh Gogamedi received death threats) को हफ्ते में दो बार जान से मारने की धमकी मिली है. उन्होंने बताया कि एक काॅल पाकिस्तान के नंबर से की गई थी, वहीं दूसरी काॅल उत्तर प्रदेश से की गई थी. इसके विरोध में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विरोध में नारे लगाए.

MLA Luxury Car Stolen: हनुमान बेनीवाल के भाई और आरएलपी एमएलए की लग्जरी कार चोरी

राजधानी में वाहन चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. रविवार सुबह जयपुर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए चोर श्याम नगर थाना इलाके से आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल की लग्जरी कार चुराकर (RLP MLA Luxury Car Stolen) फरार हो गए. एमएलए हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल हैं.

Alwar Crime News : चोरी का आरोपी पकड़ने गई तेलंगाना पुलिस पर हमला, तीन पुलिसकर्मी घायल

अलवर जिले के बहरोड क्षेत्र में चोरी के आरोपी को पकड़ने गए तेलंगाना पुलिस पर स्थानीय लोगों ने हमला कर (Telangana Police attacked by locals) दिया. हमले में करीब तीन-चार पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है.