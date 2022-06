Fire In Supply Box : सप्लाई बॉक्स में आग से बिजली गुल, SMS अस्पताल के आईसीयू में डेढ़ घंटे मरीजों की अटकी सांसे

जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के न्यू एडवांस आईसीयू 2 और 3 में करीब डेढ़ घंटे बिजली गुल हो जाने के कारण मरीजों की जान पर बन (Power cut in ICUs of SMS) आई. दोनों आईसीयू में करीब 30 गंभीर मरीज भर्ती थे. हालांकि पावर बैकअप के चलते मरीजों को अन्य तकनीक के जरिए ऑक्सीजन दी गई.

Special : राजस्थान में OBC की 81 जातियां...इन पांच जातियों ने नौकरियों में आरक्षण का लिया सर्वाधिक लाभ...

जयपुर-आगरा हाईवे पर पिछले 5 दिनों से चल रहा सैनी समाज का आंदोलन समाप्त (Reservation Movement Ends in Bharatpur) हो गया है. मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंच कर मांग पत्र लिया और उसे सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. बात नौकरियों में आरक्षण की करें तो राजस्थान में ओबीसी की 81 जातियों में से जाट, यादव और कुमावत सहित पांच जातियों ने सर्वाधिक लाभ उठाया है. अब माली-सैनी समाज ओबीसी में अलग आरक्षण की मांग कर रहा है. आखिर राजस्थान में क्यों बार-बार सुलग रही आरक्षण की आग, क्या कहती है आयोग की रिपोर्ट, यहां समझिए...

Rajasthan Politics: सत्ता में होने के बाद भी विपक्ष सा कारनामा...कांग्रेस ने 8 महीने में डेढ़ दर्जन बार सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन

राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने साढ़े तीन साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है. इस काल अवधि में कांग्रेस भले ही सत्तारूढ़ पर काबिज रही हो, लेकिन राजनीतिक रूप से इनका विरोध-प्रदर्शन विपक्ष की एहसास दिलाने वाला ज्यादा रहा है. कांग्रेस सत्ता में होने के बाद भी पिछले 8 महीने में करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा बार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन (Protest of congress in gehlot government) कर चुकी है.

Agneepath Scheme: किसी के बहकावे में न आएं, योजना को समझें युवा -कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़

अग्निपथ योजना (Agneepath Scheme) को लेकर युवाओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है. इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट (Rajyavardhan Singh Rathore tweet on Agneepath Scheme) कर कहा कि युवा किसी के बहकावे में न आएं बल्कि योजना को समझें. यह योजना युवाओं के लिए फायदेमंद है.

ACB Big action: दो सीआई व दो कांस्टेबल 3 लाख 30 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, पहले लिए 5 लाख रुपए भी किए बरामद

जयपुर व अजमेर एसीबी की टीमों ने डूंगरपुर के धम्बोला और कोतवाली थाने के दो सीआई और दो कांस्टेबल को 3 लाख 30 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया (Four policemen arrested in bribe case in Dungarpur) है. एसीबी के अनुसार आरोपियों ने शराब ठेकेदारों से दो मुकदमों में सेटलमेंट और शराब ठेकों की बंधी की एवज में घूस ली थी. एसीबी ने इसी मामले में पूर्व में ली गई 5 लाख रुपए की राशि भी बरामद कर ली है.

Dr Chandrabhan in Bikaner: बीसूका उपाध्यक्ष डॉ. चन्द्रभान का केंद्र सरकार पर तंज, कहा- 8 सालों में कोई भाजपाई दोषी नहीं मिला

बीसूका उपाध्यक्ष गुरुवार को बीकानेर दौरे Bisuka Vice President Dr Chandrabhan in bikaner) पर रहे. इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट में क्रियान्वयन समिति की बैठक ली और भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने राहुल गांधी पर ईडी की पूछताछ पर कहा कि भाजपा को 8 सालों में भाजपा का कोई मंत्री दोषी नहीं मिला.

Helicopters Over Luni River : बाड़मेर में दो हेलीकॉप्टरों के कारण मचा हड़कंप...कहां से आए और कहां गए, पता नहीं

दो हेलीकॉप्टर राजस्थान पुलिस के लिए चैलेंज बने हुए हैं. इन दोनों ने पहले लूणी नदी के ऊपर (Helicopters Over Luni River) चक्कर लगाया और अचानक लैंड होने लगे, लेकिन जमीन छूने से पहले ही फिर से उड़ान भर गायब हो गए. हेलीकॉप्टर कहां से आए और कहां गए, किसी को पता नहीं है. जानिए क्या है पूरा माजरा...

Rahul Gandhi ED Enquiry: राजभवन का घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका...डोटासरा का मोदी सरकार पर हमला

राहुल गांधी को ईडी की ओर से बुलाए जाने के विरोध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं गुरुवार को राजभवन के घेराव की तैयारी की थी. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कार्यकर्ता राजभवन की ओर निकले लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस ने थोड़ी नोकझोंक भी हुई जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक प्रदर्शन किया.

नाबालिग बालिका हत्याकांड: किरोड़ी को लिया हिरासत में, आरोपियों की गिरफ्तारी और अन्य मांगों को लेकर परिजनों का धरना जारी

करौली के मंडरायल कस्बे में मंगलवार को एक नाबालिग की हत्या के बाद परिजनों का धरना जारी है. घटना के विरोध में स्थानीय बाजार बंद हैं. वहीं परिजनों के धरने को समर्थन देने जा रहे किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने हिरासत में ले (Kirodi Lal Meena detained in Karauli) लिया. परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी, मुआवजा व आश्रित को नौकरी जैसी मांगों के साथ धरना दिया हुआ है. उनका कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती, बालिका का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा.

खेलते हुए बच्चे ने दूसरे पर डीजल डाल लगाई आग, इलाज के दौरान मौत... हत्या की धाराओं में मामला दर्ज

प्रेम नगर तृतीय में 1 महीने पहले एक 7 साल के बच्चे ने 14 साल के किशोर पर डीजल फेंककर माचिस से आग लगा दी (Kota Children Fire Play) थी. इस मामले में किशोर करीब 50 फीसदी झुलस गया था. बुधवार 15 जून को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने हत्या की धाराएं जोड़ दी है.