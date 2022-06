Road Accident in Bikaner: दो ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत, 2 की मौत

बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में बुधवार को दो ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत (Road Accident in Bikaner) हो गई. भिड़ंत के बाद ट्रक में आग लग गई, जिसमें एक चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई. वहीं, दूसरे चालक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.

Coaching Girl Murder In Karauli: कोचिंग छात्रा का मर्डर, 24 घंटे बाद भी शव का अंतिम संस्कार नहीं... गिरफ्तारी पर अड़े परिजन

करौली में कोचिंग के लिए घर से निकली नाबालिग बच्ची के मर्डर(Coaching Girl Murder In Karauli) मामले ने तूल पकड़ लिया है. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ परिजन धरने पर बैठ गए हैं. 24 घंटे बाद तक भी अंतिम संस्कार नहीं किया गया है. परिवार को ढांढस बंधाने सांसद डॉ मनोज राजौरिया भी मौके पर पहुंचे और पूरी रात धरना स्थल पर ही गुजारी. इस बीच स्थानीय विधायक और पंचायती राज मंत्री रमेश मीना ने भी लोगों को समझाने का प्रयास किया.

Rajasthan MPs on Twitter: सोशल मीडिया पर फालोअर्स भी है जनाधार का एक पैमाना, कुछ एक्टिव तो कुछ सांसद दूसरों के सहारे चला रहे अपना अकाउंट

मौजूदा समय सोशल मीडिया का (Rajasthan MPs On Social Media) है. हर आमो खास विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी बात एक ही समय में बहुतों तक पहुंचाता है. राजनेता भी इसकी अहमियत पहचानते हैं. जानते हैं कि जो चाहते हैं उसे कुछ सेकेंड्स में करोड़ों तक आसानी से पहुंचा देंगे. तभी तो इन दिनों राजनैतिक दल विशेष प्रशिक्षण प्रोग्राम चलाते हैं. माननीयों को ट्रेन किया जा रहा है. भाजपा विधानसभा चुनाव सोशल प्लेटफॉर्म्स का सटीक इस्तेमाल कर लड़ना चाहती है. लेकिन सवाल ये उठता है कि मुट्ठी भर नेताओं की सक्रियता क्या वो कामयाबी दिलवा पाएगी जिसकी अपेक्षा की जा रही है!

देवा गुर्जर हत्याकांड: विजय बैंसला ने सरकार को दिया 30 दिन का अल्टीमेटम, सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं होने पर कोटा में होगी महापंचायत

कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे और किसान नेता विजय बैंसला के नेतृत्व में बुधवार को देवा गुर्जर हत्याकांड में कार्रवाई न होने को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया. इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए. बैंसला ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि इस मामले में 60 दिन से ज्यादा समय गुजर गया है और अगले 30 दिन के भीतर इस पूरे मामले में जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (Vijay Bainsla gave ultimatum to government) की जगह सीबीआई को ट्रांसफर नहीं की गई है तो कोटा में गुर्जर समाज महापंचायत करेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.

ऑनलाइन चालान काटने के बाद परिवहन विभाग के गार्ड पर हमला...Video Viral

जोधपुर में ऑनलाइन चालान काटने के बाद परिवहन विभाग के गार्ड पर कुछ ट्रक चालकों (attack on Transport department guard) ने हमला कर दिया. घटना वीडियो भी वायरल हो गया है जिसमें आरोपी चालक गार्ड का पीट रहा है. विभाग की उप निरीक्षक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है.

Farmer Police Clash in Rajasthan : चूरू में टूटा किसानों के सब्र का बांध, उखाड़ा टेंट...पुलिस और RAC जवानों से झड़प

अपनी मांगों को लेकर चूरू के तारानगर में पिछले 99 दिनों से धरना दे रहे किसान बुधवार को उग्र हो गए. इस दौरान पुलिस और RAC जवानों से झड़प के बाद (Farmers Uproar in Churu) किसानों ने टेंट उखाड़ दिया और फिर बीकानेर-दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया था.

मंत्री, आईएएस और आईपीएस के नाम व तस्वीर का इस्तेमाल कर ठगी कर रहे बदमाश, इंटरनेट कॉलिंग से धमका रहे मंत्री और विधायकों को

राजस्थान में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे अब राज्य के मंत्री, आईएएस और आईपीएस जैसे हाई प्रोफाइल लोगों के नाम से ठगी करने में जुटे (Fraud in the name of high profile people in Rajasthan) हैं. बदमाश व्हाट्सएप और फेसबुक पर इनकी फोटो लगा उनसे संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को मिटिंग में होने जैसे बहाने बनाकर पैसे भेजने का मैसेज करते हैं. इस तरह से कुछ लोग ठगे जा चुके हैं. हालांकि इस तरह के मामले बढ़ने और जागरूकता की वजह से अधिकतर लोग ठगी से बच जाते हैं.

Protest in Pratapgarh: मनरेगा खत्म करने पर तुली है केंद्र सरकार, लेकिन मजदूरों को कमजोर न समझें -रामलाल मीणा

प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा, जिला प्रमुख इंद्रा देवी मीणा और सरपंच संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बुधवार को प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर जनप्रतिनिधियों, सरपंच संगठनों के प्रतिनिधियों, श्रमिकों एवं आमजन ने केंद्र सरकार की मनरेगा (Protest in Pratapgarh for mgnrega) संबंधी नीतियों के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई. जिला प्रवक्ता व विधायक मीडिया मोहित भावसार ने बताया कि सुखाड़िया स्टेडियम से मनरेगा श्रमिकों ने एकत्र होकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचकर जन आक्रोश रैली के रूप में अपनी 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन पीएम नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास एवम पंचायती राज मंत्री के नाम सौंपा कलेक्टर को सौंपा.

Cyber Fraud : बकरी चराकर गुजारा करने वाली बेटी की मां के खाते से ठगों ने निकाले 63 हजार, 12वीं में 93 फीसदी अंक मिलने पर लोगों ने की थी मदद

अलवर के नारायणपुर उपखंड के एक गांव में बकरी चराकर परिवार का गुजारा चलाने वाली बेटी र​वीना गुर्जर ने 12वीं में 93 प्रतिशत अंक लाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था. लोगों ने परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते मदद की और हजारों रुपए दिए. साइबर ठगों ने इस तरह मदद से मिले 63 हजार रुपए निकाल (Cyber thugs stolen money from poor family account) लिए. अब रवीना ने मामला दर्ज करवाया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.

Panchang 16 June : जानें शुभ मुहूर्त, तिथि और ग्रह नक्षत्र की चाल, आज बन रहा ये संयोग

आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang) : आज दिनांक 16 जून 2022 वार गुरुवार है. हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है. आज शुभ तिथि 02 द्वितीया 09:45 तक है. नक्षत्र : पूर्वाषाढा -12:37, योग : ब्रह्म - 21:08, करण : गर - 09:45, चन्द्रमा : धनु - 17:55/मकर