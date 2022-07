लोकतंत्र की मजबूती के लिए कार्यपालिका की तानाशाही खत्म करने की जरूरत : डॉ. सीपी जोशी

राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय (Digital Museum inauguration) के लोकार्पण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए कार्यपालिका की तानाशाही को खत्म करने पर जोर दिया. जोशी ने कहा कि विधायिका और कार्यपालिका में बैलेंस बनाने की जरूरत है.

Udaipur Murder case: कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी एनआईए की विशेष अदालत में पेश, भेजे गए जेल

उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड (Udaipur Murder case) के आरोपी शनिवार को एनआईए की विशेष अदालत में पेश किए गए. यहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया. आरोपियों को जयपुर से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल ले जाया गया है.

नागौर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से चार बच्चों की मौत...नगपरिषद ने इन गड्ढों को बनाया था डंपिंग यार्ड

नागौर शहर में नगरपरिषद की ओर से बनाए गए डंपिंग यार्ड के गड्ढे (Children died due to drowning in Nagaur) में बारिश के दौरान पानी भर गया था. जिसमें डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई. चारों बच्चों की उम्र 4 से 6 साल के बीच की है.

किन्नर विधायक शबनम मौसी का अलवर में अपमान, प्रदेश सरकार को दी बद्दुआ...कहा- देश से धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी कांग्रेस

अलवर में बड़ा किन्नर सम्मेलन आयोजित किया गया है. 26 जुलाई तक चलने वाले इस सम्मेलन में 300 किन्नर शामिल हो रहे हैं. इस दौरान देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी भी अलवर सर्किट हाउस पहुंची लेकिन वहां उनको रात्रि विश्राम के लिए कमरा तक (MLA Shabnam mausi curse gehlot government) नहीं दिया गया. विधायक ने अपमान होने पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बद्दुआ देते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश क्या पूरे देश से धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी.

सीएम गहलोत करेंगे मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा...परफॉर्मेंस तय करेगी भविष्य...बढ़ी चिंता

प्रदेश में गहलोत सरकार को साढ़े तीन साल पूरे हो रहे हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देर से ही सही लेकिन अब अपनी सरकार के मंत्रियों की परफॉर्मेंस का फीडबैक लेने जा रहे (CM Ashok Gehlot will review the meeting) है. वे 21 और 22 जुलाई को होने वाली इस चिंतन बैठक में मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे.

Dotasra Advice Gudha: डोटासरा की गुढ़ा को नसीहत, पीसीसी में आएं तो मर्यादा में रहकर बात करें..धारीवाल पर मंत्री ने किया था कटाक्ष

राज्यमंत्री राजेंद्र गुढ़ा के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को लेकर दिए गए बयान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा (Dotasra Advice Gudha) ने सभी मंत्रियों और पदाधिकारियों को मर्यादा में रहकर बोलने की सलाह दी है.

All India Legal Services Meet: ब्यूरोक्रेसी और ज्यूडिशरी का रिटायरमेंट के बाद की चिंता करना गंभीर विषय -सीएम गहलोत

जयपुर में आयोजित दो दिवसीय ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज मीट (All India Legal Services Meet) का शनिवार को मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने उद्घाटन किया. इस दौरान सीएम गहलोत ने ब्यरोक्रेसी और ज्यूडिशरी (Cm Gehlot Speak on Bureaucracy and Judiciary) पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी और ज्यूडिशरी का रिटायरमेंट के बाद की चिंता करना गंभीर विषय है.

Meena vs Rathore: द्रौपदी मुर्मू के जयपुर कार्यक्रम में सांसद किरोड़ी क्यों थे नाराज अब हुआ साफ,भाजपा ने बना दिया था सीएम सलाहकार का पास...

सांसद किरोड़ी लाल मीणा और उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ के बीच हुई तीखी नोकझोंक सियासी गलियारों में चटखारे लेकर सुनाई जा रही है. एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के दौरे के दौरान क्यों हुई बदमज़गी (Draupadi Murmu Visit To Jaipur) इसकी वजह को लेकर कई कयास लगाए गए. एंट्री की रार के मुख्य कारण का खुलासा अब हुआ है. दरअसल, तनातनी की वजह वो एंट्री पास था जो कांग्रेस समर्थित विधायक व सीएम सलाहकार के नाम से Issue हुआ था.

Gold Smuggling: कस्टम विभाग की टीम ने जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा 1.12 करोड़ का सोना, एक गिरफ्तार

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Jaipur International Airport) पर कस्टम विभाग की टीम ने शनिवार को 1.12 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा (Gold Smuggling in Jaipur) है. साथ ही मामले में एक यात्री को गिरफ्तार किया है. टिकट के लालच में यात्री तस्करी का सोना लेकर आया था.

Sariska Tiger Reserve: सरिस्का घूमने पहुंचे आंध्र प्रदेश और पंजाब के सांसद, कहा- जंगल में बाघ और नए रूट की आवश्यकता

आंध्र प्रदेश के सांसद रघु राम कृष्ण राजू और पंजाब सांसद जसवीर सिंह शनिवार को सरिस्का (Andhra Pradesh and Punjab Mp in sariska) पहुंचे. दोनों सांसदों ने सरिस्का सफारी का आनंद लिया. हालांकि इस दौरान उन्हें बाघों की साइटिंग नहीं हुई.