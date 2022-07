All India Legal Services Meet: ब्यूरोक्रेसी और ज्यूडिशरी का रिटायरमेंट के बाद की चिंता करना गंभीर विषय -सीएम गहलोत

जयपुर में आयोजित दो दिवसीय ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज मीट (All India Legal Services Meet) का शनिवार को मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने उद्घाटन किया. इस दौरान सीएम गहलोत ने ब्यरोक्रेसी और ज्यूडिशरी (Cm Gehlot Speak on Bureaucracy and Judiciary) पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी और ज्यूडिशरी का रिटायरमेंट के बाद की चिंता करना गंभीर विषय है.

Meena vs Rathore: द्रौपदी मुर्मू के जयपुर कार्यक्रम में सांसद किरोड़ी क्यों थे नाराज अब हुआ साफ,भाजपा ने बना दिया था सीएम सलाहकार का पास...

सांसद किरोड़ी लाल मीणा और उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ के बीच हुई तीखी नोकझोंक सियासी गलियारों में चटखारे लेकर सुनाई जा रही है. एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के दौरे के दौरान क्यों हुई बदमज़गी (Draupadi Murmu Visit To Jaipur) इसकी वजह को लेकर कई कयास लगाए गए. एंट्री की रार के मुख्य कारण का खुलासा अब हुआ है. दरअसल, तनातनी की वजह वो एंट्री पास था जो कांग्रेस समर्थित विधायक व सीएम सलाहकार के नाम से Issue हुआ था.

Gold Smuggling: कस्टम विभाग की टीम ने जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा 1.12 करोड़ का सोना, एक गिरफ्तार

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Jaipur International Airport) पर कस्टम विभाग की टीम ने शनिवार को 1.12 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा (Gold Smuggling in Jaipur) है. साथ ही मामले में एक यात्री को गिरफ्तार किया है. टिकट के लालच में यात्री तस्करी का सोना लेकर आया था.

Sariska Tiger Reserve: सरिस्का घूमने पहुंचे आंध्र प्रदेश और पंजाब के सांसद, कहा- जंगल में बाघ और नए रूट की आवश्यकता

आंध्र प्रदेश के सांसद रघु राम कृष्ण राजू और पंजाब सांसद जसवीर सिंह शनिवार को सरिस्का (Andhra Pradesh and Punjab Mp in sariska) पहुंचे. दोनों सांसदों ने सरिस्का सफारी का आनंद लिया. हालांकि इस दौरान उन्हें बाघों की साइटिंग नहीं हुई.

Rajasthan Weather Update : 16 जिलों में बारिश की संभावना...लोग गर्मी और उमस से परेशान

प्रदेश में मानसून का बरसात का सिलसिला जारी है. प्रदेश के कई जिलों में बीते 24 घटे में बारिश हुई (Rajasthan Rain Update) है. मौसम विभाग की ओर से 48 घंटो में प्रदेश की कई जिलों में हल्की और कई में भारी बारिश की संभावना जताई है.

Ajmer Suicide Case: साथ जी न सके तो मौत को लगाया गले, प्रमी जोड़े ने सल्फास खाकर दी जान

अजमेर जिले में प्रेमी जोड़े ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली. शुक्रवार रात (Couple commits suicide by consuming sulfas in Ajmer) को दोनों पुष्कर के सरकारी अस्पताल के बाहर बेहोशी की हालत में मिले थे. जिसके बाद उन्हें अजमेर के जेएलएन अस्पताल में रेफर कर दिया गया था. शनिवार को इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया.

उदयपुर में दो लोगों को मिली जान से मारने की धमकी...पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

उदयपुर के धानमंडी इलाके में दो दुकानदारों को विदेशी नंबर से जान से मारने की धमकी दी (Shopkeepers received death threats) गई है. मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों को सुरक्षा देते हुए मामले की जांच शुरू कर दी.

world snake day 2022 : 2800 सांप पकड़ने वाले कुलदीप सिंह बोले...रेस्क्यू के दौरान गलती की कोई गुंजाइश नहीं

भीलवाड़ा के वन्यजीव रक्षक कुलदीप सिंह राणावत अब तक 2800 सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं. सांप के अलावा वे पैंथर, जरक, मगरमच्छ, भालू जैसे जीवों का रेस्क्यू कर लोगों की जान बचा चुके हैं. उनका कहना है कि सांप पकड़ने में जिस दिन उनसे गलती हुई, उनकी फोटो पर भी माला चढ़ जाएगी. वे स्पष्ट चेताते हैं कि आम आदमी को बिना ट्रेनिंग सांप या अन्य वन्यजीव रेस्क्यू करने का खतरा नहीं लेना (Rescue wild animals after training) चाहिए.

राजस्थान के 439 सरकारी कॉलेजों में फिर बढ़ाई आवेदन की तिथि, अब 25 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन

राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन (Admission in Rajasthan Government Colleges) के लिए एक बार फिर आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है. 439 सरकारी कॉलेजों में अब 25 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे. इससे पहले 16 जुलाई आवेदन की अंतिम तिथि थी.

Grandson Kills Grandfather: आत्महत्या करने जा रहे पोते को दादा का टोकना नहीं भाया, बरसाए लात घूंसे फिर पटक कर ली जान

मरने की धमकी दे रहे पोते को बचाने की कोशिश में बुजुर्ग को अपनी जान गंवानी पड़ी (Grandson Kills Grandfather In Banswara). बेरहम पोते ने इतना पीटा की दादा की जान चली गई. मृतक के बेटे और आरोपी के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है.