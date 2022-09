Jodhpur Murder case: पहले लव मैरिज की फिर पति को छोड़ रहने लगी लिव इन में, ब्वॉयफ्रेंड ने ही कर दी हत्या

जोधपुर पुलिस ने युवती की आत्महत्या की गुत्थी को सुलझा (Jodhpur murder case) लिया है. पुलिस ने इस मामले में युवती के ब्वॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है.

युवक को दुकान के बाहर बुलाकर किया चाकू से हमला, CCTV में भागते आए नजर

झालावाड़. शहर में जेल रोड पर गुरुवार को दिनदहाड़े चाकूबाजी की घटना सामने (Knife Attack on Youth in Jhalwar) आई है. घटना में युवक घायल हो गया. जिसका एसआरजी हॉस्पिटल झालावाड़ में उपचार जारी है. घटना को अंजाम देकर भागते हुए बदमाश का सीसीटीवी सामने आया है. कोतवाली थानाधिकारी चंद्रज्योति शर्मा ने बताया कि पुरानी जेल रोड पर एक फर्नीचर की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी दीपू मेहरा को बदमाशों ने दुकान (Youth stabbed in Jhalawar) के पास बुलाया और उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

शहर में घूमकर लंपी के प्रति ऊंट के जरिए कर रहे जागरूक , देखें VIDEO

पूरे प्रदेश में लंपी स्कीन डिजीज का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. वहीं संक्रमण से गायों की मौत का भी (Lumpy in Rajasthan) सिलसिला जारी है. गुरुवार को कई जगहों पर इसको लेकर बंद का आह्वान भी किया गया है. इस बीच जोधपुर के करणसिंह लोगों में गायों को बचाने के लिए जागरूकता फैलाने का अनूठा तरीका लेकर आए हैं. इसके लिए करणसिंह ने अपने ऊंट राजू को सजाया और उस पर लोगों से सहयोग करने के दो बैनर भी लगाए.

14 साल की बालिका के पेट में हुआ दर्द, अस्‍पताल ले गए, तो पता चला 6 माह की है गर्भवती, आरोपी भी नाबालिग

कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में एक नाबालिग बालिका के 6 माह की गर्भवती होने का मामला सामने आया है. परिजनों ने पड़ोसी नाबालिग लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. दरअसल, बालिका को पेट में दर्द हुआ था, जिसे दिखाने परिजन अस्‍पताल ले गए थे. वहां चिकित्‍सकों ने बालिका के 6 माह का गर्भ होना (Minor girl found 6 month pregnant ) बताया. बालिका ने पड़ोसी लड़के पर रेप करने का आरोप लगाया है.

राजनीति में युवाओं की भागीदारी जरूरी, वे हमारे देश का भविष्य - पीडी सोना

जयपुर में शुरू हुई तीन दिवसीय भारतीय युवा संसद कार्यक्रम में (AP Legislative speaker PD Sona in Jaipur) अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा स्पीकर पासंग दोरजी सोना भी शामिल हुए. यहां उन्होंने युवाओं को राजनीति से जोड़ने की बात कही. साथ ही उनकी भागीदारी को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया.

अफ्रीका से 8 चीते विमान से लाए जाएंगे जयपुर एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर में शिफ्ट कर ले जाया जाएगा MP

अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीते 16 सितंबर को जयपुर के लिए रवाना किए जाएंगे. 17 सितंबर को जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इन्‍हें मध्‍य प्रदेश के कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया (cheetah translocation project) जाएगा. कुनो पालपुर चंबल से लगता हुआ क्षेत्र है, इसलिए चीतों को वाया जयपुर लाया जा रहा है.

राजस्थान के इस शहर में हो सकता है G-20 वर्किंग ग्रुप की बैठक, केंद्र की दो सदस्यीय टीम ले रही सुविधाओं का जायजा

जी-20 वर्किंग ग्रुप की बैठक राजस्थान के उदयपुर में हो सकता है. इसे लेकर सुविधाओं और स्थितियों का जायजा लेने (G20 Working Group Meeting) दो सदस्यीय केंद्रीय दल उदयपुर पहुंचा है.

बंबूलिया सरपंच के घर चोरी, लाखों का सोना-चांदी सहित नकदी लेकर फरार

कोटा के इटावा में बंबूलिया सरपंच के घर से 30 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी सहित (Theft in Sarpanch House in Kota) डेढ़ लाख नकदी चुराने का मामला सामने आया है. चोरी की वारदात बुधवार देर रात की बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सोशल मीडिया पर राजस्थान बंद, जयपुर में खुले बाजार तो प्रतापगढ़, बीकानेर में कुछ बाजार रहे बंद

राजस्थान में गोवंश में फैले लंपी संक्रमण को लेकर सोशल मीडिया पर राजस्थान बंद के (Rajasthan bandh 15 september) आह्वान से जुड़ा मैसेज वायरल होने के बाद गुरुवार को मिला जुला असर दिखाई दिया है. जयपुर में जहां इस वायरल मैसेज का जमीनी असर नजर नहीं आया. वहीं, प्रतापगढ़, बीकानेर में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे. हालांकि कई जगह व्यापारियों ने बंद में कोई रूचि नहीं दिखाई.

कोटा में चोर गैंग का खुलासा, 3 ट्रैक्टर ट्राॅली और 2 टैंकर बरामद...चार गिरफ्तार

कोटा रामगंजमंडी पुलिस ने गुरुवार को चोर गैंग का खुलासा (Tractor trolley thief gang exposed in Kota) किया है. पुलिस ने गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके पास से 3 ट्रैक्टर-ट्रॉली और 2 टैंकर बरामद किए हैं.