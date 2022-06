BJP WC Meet In Kota: भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का दूसरा दिन, वसुंधरा राजे समेत होगा दिग्गजों का जमावड़ा

हाड़ौती संभाग में 27 साल बाद कोटा में बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति (Rajasthan BJP Working Committee) की बैठक चल रही है. इस दो दिवसीय बैठक में आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल सरीखे दिग्गज शामिल होंगे. बैठक बूंदी रोड स्थित निजी रिसोर्ट में आयोजित है.

Bansur Speaks On Agneepath: अग्निपथ स्कीम से नाराज हैं बानसूर के युवा, पूछे तीखे सवाल...रक्षा मंत्री तक पहुंचाई अपनी बात

केन्द्र सरकार ने सेना में भर्ती का रास्ता खोलने का विकल्प अग्निपथ स्कीम (Agneepath Bharti Yojana 2022) को बताया है. टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम की मंगलवार को औपचारिक घोषणा भी कर दी गई. अब देश इस स्कीम पर बात कर रहा है. इसके फायदे और नुकसान पर बहस हो रही है. बानसूर में भी चर्चा छिड़ी (Bansur Speaks On Agneepath) है. यहां का युवा तर्क के जरिए जता रहा है कि स्कीम कुछ खास फायदेमंद नहीं.

Diesel Crisis in Jodhpur: बुवाई के सीजन में डीजल संकट, किसान हो रहे परेशान

जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित एचपीसीएल और बीपीसीएल कंपनियों के संचालित पेट्रोल पंप ड्राय होने के कगार पर है. इसकी वजह से किसानों को जरूरत के लिहाज से डीजल नहीं मिल पा रहा (Diesel Crisis in Jodhpur) है. आलम यह है कि बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों को अब डीजल के लिए जोधपुर आना पड़ रहा है.

जयपुर में पेट्रोल पंप ड्राई, देर रात पेट्रोल पम्पों पर उमड़ी भीड़...पुलिस ने संभाली स्थिति

राजधानी जयपुर के एचपीसीएल और बीपीसीएल पेट्रोल पंप ड्राई (petrol pump dry in jaipur) हो चुके हैं, जिसके बाद आईओसीएल पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़ रही है. लोग पेट्रोल और डीजल की किल्लत के बीच अपने वाहनों में तेल डलवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. जयपुर के लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर भीड़ के कारण हालात बिगड़ रहे हैं. ऐसे में स्थानीय पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ रहा है.

Man Kills Wife In Bundi: बूंदी के इंद्रगढ़ में रिश्तों का कत्ल, 2 मासूम बच्चों के सामने पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

इंद्रगढ़ के चमनगंज गांव में एक व्यक्ति ने दरिंदगी की पराकाष्ठा को पार कर कर दिया. पति ने अपने दो मासूम बच्चों के सामने दांतली से गला रेत पत्नी की निर्मम हत्या (Bundi Man Kills wife) कर दी. इसके बाद खेत पर बने कमरे का ताला लगा, बच्चों को वहीं छोड़ फरार हो गया. बच्चों ने किसी तरह परिजनों को सूचना दी, तब कहीं जाकर पुलिस को पता चला. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव मोर्चरी में रखवा दिया. हत्यारे पति गीताराम को पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के 5 घंटे के भीतर बनेश्वर मंदिर गुढ़ा से गिरफ्तार किया.

Interrogation in National Herald Case : राहुल ही नहीं, CM गहलोत के भाई समेत इन कांग्रेस नेताओं पर हुई कार्रवाई की टाइमिंग पर उठ चुके हैं सवाल...

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को दूसरे दिन भी ईडी के सामने पेश हुए. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया. राजस्थान के भी कई नेता ऐसे हैं, जिनके ऊपर हुई ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई की टाइमिंग पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं और इन्हें कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बताया है. चाहे राजस्थान के मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास हों, राजस्थान पर्यटन निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ हों या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत, सभी पर हुई ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई पर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं.

मृत्युभोज में दूषित भोजन करने से 200 लोग बीमार, अस्पताल में उपचार जारी, गांव पहुंची चिकित्सा विभाग की टीम

करौली जिले के टोडाभीम उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा में फूड पॉइजनिंग से सैकड़ों लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया है. फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए ग्रामीणों का कस्बे के चिकित्सालय में पहुंचना जारी है. जानकारी के मुताबिक सोमवार को गांव में मृत्युभोज के बाद ग्रामीणों के बीमार होने का मामला सामने (Several fell sick due to food poisoning in Karauli) आया. मंगलवार को लोग इलाज के लिए चिकित्सालय आते रहे. इधर चिकित्सा विभाग की ओर से गांव में मेडिकल टीम को भेजकर उपचार करवाया जा रहा है.

'अग्निपथ योजना' पर बेनीवाल और भाजपा आमने-सामने, संविदा पर सेना भर्ती के खिलाफ आरएलपी

भारतीय सेना में भर्ती की 'अग्निपथ योजना' को लेकर भाजपा और आरएलपी आमने-सामने हैं. आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने इस योजना के माध्यम से सेना में भर्ती के निर्णय को सेना के खिलाफ बताया है. वहीं भाजपा प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने योजना के जरिए देश की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होने और ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलने की बात कहते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया (BJP welcomes Agnipath recruitment scheme) है.

ACB Big Action : अलवर के CGST अधीक्षक व इंस्पेक्टर 4 लाख रुपये की रिश्वत राशि के साथ भरतपुर से गिरफ्तार

भरतपुर शहर में मंगलवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अलवर के अधीक्षक और निरीक्षक को एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में 4 लाख रुपये की रिश्वत राशि ले जाते गिरफ्तार किया है. एसीबी की टीम ने आरोपियों को भरतपुर शहर के रीको रोड सीएनजी पंप के पास (Alwar CGST Superintendent Arrested) रेंगे हाथों दबोचा है. आरोपियों से रिश्वत राशि बरामद कर ली है.

Viral Boy Sonu In Kota: वायरल बॉय सोनू कुमार पहुंचा कोटा, एलन कोचिंग में लिया एडमिशन...बताई वजह

बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सामने पूरी धमक से बात रखने वाला 'वायरल बॉय सोनू' कोटा (viral boy Sonu In Kota) पहुंच गया है. नन्हा सोनू कुमार एलेन एकेडमी के जरिए अपने भविष्य को नया आयाम देगा. कोचिंग संस्थान एलन ने वादा किया है कि IAS में चयनित होने तक उसका पूरा जिम्मा उठाएगा. नालंदा के इस होनहार बच्चे ने कक्षा छह में एडमिशन लिया है.