Ajmer Hate Speech Accuse Arrested: गौहर चिश्ती को अजमेर पुलिस ने हैदराबाद से पकड़ा, पनाह देने वाला दोस्त भी गिरफ्तार

जहरीले नारे लगाने वाले गौहर चिश्ती को अजमेर पुलिस की एक टीम ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया (Gauhar Chishti Arrested In Hyderabad). आरोपी को पनाह देने वाले दोस्त को भी पुलिस अजमेर लेकर आई है.]

Army in Sri Ganganagar: लगातार बारिश से घरों में घुसा पानी, सड़कों पर तैरती रहीं गाड़ियां...सेना ने संभाला मोर्चा

श्रीगंगानगर में लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश से लोगों का हाल बेहाल है. हाल ये है कि निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण जलभराव (water logging in Sriganganagar) हो गया है. सड़कों पर गाड़ियां तैर रहीं हैं और निचले इलाकों में निकासी न होने पर गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया है. हालात बिगड़ने पर जिला प्रशासन ने आर्मी को बुलाया है. ऐसे में शहर में राहत और बचाव कार्य के लिए आर्मी (Army in Sri Ganganagar) ने मोर्चा संभाल लिया है.

NIRF Ranking 2022: टॉप 100 कॉलेज में राजस्थान का एक भी नहीं, बिट्स पिलानी और वनस्थली विद्यापीठ ने बचाई प्रदेश की लाज

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की घोषणा दस कैटेगरी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, आर्किटेक्‍चर, लॉ, मेडिकल, डेंटल, रीसर्च और ओवरऑल के लिए की गई है. टॉप 100 कॉलेज में राजस्थान का एक भी नहीं है.

हम कांग्रेस कल्चर के लोग नहीं, हाथों हाथ करते हैं जनता के काम...धारीवाल जैसे कुछ मंत्रियों का अलाइनमेंट खराब

मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने बड़ा बयान दिया है. जयपुर में शुक्रवार को जनसुनवाई के दौरान (Jaipur Congress Public Hearing) मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमलोग जिन्होंने कांग्रेस की सरकार बचाई, हमें कांग्रेस के कल्चर का पता नहीं. हम तो हमारे हिसाब से ही काम करते हैं. गहलोत सरकार में धारीवाल जैसे कुछ मंत्रियों का अलाइनमेंट खराब है, जिसे जल्द ही ठीक कर देंगे.

Big News : कुलपति अमेरिका सिंह को राज्यपाल ने किया निलंबित, गुरुकुल यूनिवर्सिटी फर्जी जांच रिपोर्ट मामले में हुई कार्रवाई

गुरुकुल यूनिवर्सिटी फर्जी जांच रिपोर्ट मामले (Governor suspends Vice Chancellor America Singh) में शुक्रवार को राज्यपाल कलराज मिश्र ने कुलपति अमेरिका सिंह को निलंबित कर दिया. राजस्थान विधानसभा सत्र में पिछले दिनों भाजपा ने गुरुकुल विश्वविद्यालय सत्यापन जांच रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा का खुलासा किया था.

Bharatpur: हनुमान मंदिर के पुजारी को मिली सिर धड़ से अलग करने की धमकी, भारी पुलिस बल तैनात

भरतपुर जिले के महारानी जया कॉलेज में स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी को धमकी मिलने का मामला (beheading threat to Hanuman temple priest) सामने आया है. मंदिर पर धमकी भरा पत्र चिपका मिला है. पत्र में लिखा है- 'मंदिर नहीं छोड़ने पर 10 दिन में सिर काट दिया जाएगा.

Presidential Election 2022: मतदान का प्रशिक्षण भाजपा विधायकों को लेकिन निगाहें ST के इन 23 विधायकों पर...

देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजस्थान बीजेपी अपने विधायकों को प्रशिक्षण देगी. यह प्रशिक्षण रविवार को भाजपा मुख्यालय में दिया (BJP training for voting in President election ) जाएगा. सा​थ ही भाजपा की कोशिश रहेगी कि अनुसूचित जाति के अन्य पार्टियों व निर्दलीय विधायकों को एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए तैयार किया जाए. ऐसे विधायकों की संख्या 23 है.

Nahargarh Biological Park: एक दिन पहले रेस्क्यू कर लाए गए पैंथर की मौत, 5 लोगों को किया था घायल

जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शुक्रवार सुबह एक पैंथर (Panther Died in Nahargarh Biological Park) की मौत हो गई. पैंथर को एक दिन पहले आमेर की अचरोल गांव से रेस्क्यू कर लाया गया था. पैंथर का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश, आज इन संभागों में बारिश की संभावना

राजस्थान में शनिवार से जोधपुर और बीकानेर संभाग में बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 संभागों में बारिश की संभावना जताई है.

Covid Booster Dose In Jaipur: आज से प्रिकॉशन बूस्टर डोज का आगाज, जयपुर शहर में पहले ही दिन स्लॉट फुल

केन्द्र के निर्देश पर आज से व्यस्कों को निशुल्क कोविड बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है (Covid Booster Dose In Rajasthan). जयपुर में लोग काफी उत्साहित दिखे. पहले दिन ही सारे स्लॉट्स बुक हो गए. प्रदेश में ये अभियान 75 दिन तक चलाया जाएगा (Fight against Covid 19 in Jaipur).